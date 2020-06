Paraphysique d'anamnèse en algolagnie

Des familles

De tueuses de mecs

Des familles

De tueurs de nanas

Experts manipulateurs et expertes manipulatrices

Quoi que vous fassiez

Quoi que vous disiez

C'est comme du vice

Et puis si cela allait

De ces gens, cela déplairait

L'on vous parle de remise en question

Mais là, il ne s'agit que de diverses manipulations

Avec de la toxicité dans toute relation

Mais tout le monde croit avoir raison

Et tout le monde tourne en rond !

De la psychogénéalogie et du génosociogramme

Des tas et des tas de kilogrammes

Comme des façons d'être

Comme des façons de paraître

En toute inconscience

95 pour cent de nos comportements automatisés

Et donc, quelle outrecuidance d'encore se fâcher

D'avoir de la rancune et de la susceptibilité

Mais l'on peut se protéger

Car, certes, des paroles inconsidérées peuvent déstructurer

Car, certes, des actes malveillants peuvent suicider

De la destruction psychique

De la destruction physique

Du meurtre psychique

Des maladies physiques

Chaque être humain mâle, pouvant

Chaque être humain femelle, devenant

Tueur de l'autre

Tueuse de l'autre

Comme des imitations

Comme des reproductions

Toute une anamnèse

D'un parricide déplacé

Pour les femmes

Toute une anamnèse

D'un matricide déplacé

Pour les hommes

Parfois, jusqu'aux tueuses et tueurs en série

Mais au niveau de la pure psychologie

Là, elle est bien trompetée, la tuerie

Dans l'ordre des intimités

Là, où l'on ne peut rien prouver

Tout un sadomasochisme

Chacun, chacune, y allant de son alibi truisme !

Jamais

Un temps ne fut si informé

Jamais

Un temps ne fut si infantilisé et donc crétinisé

Des consensus en toute fausseté

Partout

Des dictatures se sont imposées

Subtiles ou plus manifestées

Comme aux Philippines

Presque 110 millions de personnes, que la dictature débine

Qui rien qu'en 2019

Fit assassiner 30.000 personnes

Mais du dictateur avorton, rien n'étonne

Donc, des journalistes

Les assassinats les mieux rétribués

Commis par la police ou par l'armée

Que de simples fumeurs ou fumeuses de joints

Avec de petits dealers pour faire l'appoint

Mais des meurtres bien moins récompensés

Que pour des oppositions politiques

Assassinats de rues, assassinats par des flics

La mafia des drogues de toute une épistocratie

Dont le président Rodrigo Duterte, et son fils, font partie

Avec toute une incroyable hypocrisie

Qu'aucun temps ancien n'eut prédit

Les principaux trafiquants de drogue

Osant prétendre lutter contre le trafic de drogue !

Et l'on peut toujours espérer

Que d'autres mondes sont mieux habités

Mieux dotés

De la vraie liberté

De la vraie égalité

De la vraie fraternité

Et surtout, en parent pauvre, pour la sexualité

Pour tous et toutes, et quelque soit, la contextualité

Quand tout gouvernement est éculé

Quand toute autorité est répudiée

Sachant

Croyant

Considérant

Qu'il y aurait

C'est pas du rêve, c'est même pas du souhait

De la probabilité statistique

De la haute prévision cosmologique

100.000 milliards de milliards

De planètes possibles, et c'est pas des charres

Je l'écris tout benoîtement

Réquisit d'un intérieur dévorement

Idées orphelines et grand isolement

Idées noires, au tout suicidant

De A à Z, il faudrait aller, nonobstant

Et nous ne sommes qu'à A

Même pas à B, au niveau des relations humaines

Et qui sont pour la plupart, sinon toutes, parfaitement inhumaines

Du bras de fer permanent

Conscient et surtout inconscient

Qui a enfanté l'anthropocène

Nouvelles compétitions et hiérarchies sur la scène

Un terme de 2002, du savant Paul Josef Crutzen, datant !

Tout pouvant se subsumer

De toute une compactification droitisée

De la philosophie, de la sexualité, aux dessins animés

Au tout automatisé

Au tout conditionné

Au tout formaté

Au tout engrammé

Au tout programmé

Au tout surveillé

Et des femmes de plus en plus mecs

Disparition du charme, de la féminité

Sous les jupes, plus rien à contempler

Sous les corsages, plus rien à téter

Sexualité rimant et se clonant, avec du tarifé

Il faut en chier

Il faut mériter

Au tout conformé

Au tout accepté

Pour être ainsi, par un système, récompensé

Et par ailleurs, une soumission bien mal récompensée

De toute une mentalisation

De toute automatisation

De toute une automatisation

De toute mentalisation

Il n'y a plus que des objets sexuels

Il n'y a plus que des objets de douleur

Il n'y a plus que des objets de solitude et de terreur

Des plaisirs multiples et de leur utilisation

Et surtout de leur marchandisation

De toutes nos actions que nous utilisons

Vous vous utilisez, nous nous utilisons

La représentation de l'action

Qui devient l'action de la représentation !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Families

Killer guys

Families

Of killers of girls

Manipulators and manipulators

Whatever you do

Whatever you say

It's like vice

And then if it was fine

Of these people, it would displease

We talk to you about questioning

But there, it is only various manipulations

With toxicity in any relationship

But everyone thinks they're right

And everyone is going in circles!

Psychogenealogy and genosociogram

Heaps and heaps of kilograms

Like ways of being

Like ways to appear

In all unconsciousness

95 percent of our automated behaviors

And so, what an outrageousness to get angry again

To hold grudge and susceptibility

But we can protect ourselves

Because, admittedly, reckless words can deconstruct

Because, of course, malicious acts can commit suicide

Psychic destruction

Physical destruction

Psychic murder

Physical illnesses

Every male human being, able

Every female human being, becoming

Other's killer

Slayer of the other

Like imitations

Like reproductions

A whole history

Of a displaced parricide

For women

A whole history

Of a displaced matricide

For men

Sometimes down to serial killers

But at the level of pure psychology

There she is very deceived, the killing

In order of intimacy

Where you can't prove anything

A whole sadomasochism

Everyone, everyone, going there with their alibi truism!

Never

A time was not so informed

Never

A time was not so infantilized and therefore cretinized

False consensus

All over

Dictatorships have imposed themselves

Subtle or more manifested

As in the Philippines

Almost 110 million people, dictatorship dawns

Who only in 2019

Fit murder 30,000 people

But from the abortive dictator, nothing surprises

So journalists

The best paid assassinations

Committed by the police or the military

That simple smokers or smokers of joints

With small dealers to top up

But murders far less rewarded

Only for political opposition

Street murders, murders by cops

The drug mafia of an entire epistocracy

Including President Rodrigo Duterte, and his son,

With all of incredible hypocrisy

That no ancient time had predicted

The main drug traffickers

Daring to pretend to fight against drug trafficking!

And we can always hope

That other worlds are better inhabited

Better endowed

Real freedom

True equality

True brotherhood

And above all, as a poor parent, for sexuality

For everyone, whatever the context

When all government is worn out

When all authority is repudiated

Knowing

Believer

Considering

That there would be

It's not dream, it's not even wish

Statistical probability

High cosmological forecast

100,000 billion billion

Of possible planets, and it's not chars

I write it all blandly

Required from devouring interior

Orphan ideas and great isolation

Black ideas, all suicidal

From A to Z, you would have to go, notwithstanding

And we are only at A

Not even in B, in terms of human relations

And most, if not all, of them are perfectly inhuman

Permanent standoff

Conscious and above all unconscious

Who gave birth to the Anthropocene

New competitions and hierarchies on the scene

A term from 2002, by the scholar Paul Josef Crutzen, dating!

Anything that can be subsumed

From a whole right-wing compactification

From philosophy, sexuality, to cartoons

All automated

In all conditioned

All formatted

All engramed

All programmed

At all watched

And more and more guys

Disappearance of charm, femininity

Nothing to contemplate under the skirts

Nothing to suck under corsages

Rhyming and cloning sexuality, with price

You have to shit

You have to deserve

All conformed

At all accepted

To be so, by a system, rewarded

And moreover, a bid that is poorly rewarded

From a whole mentalization

Any automation

A whole automation

Of any mentalization

There are only sex objects left

There are only objects of pain

There are only objects of loneliness and terror

Multiple pleasures and their use

And especially their commodification

Of all of our actions that we use

You use yourself, we use you

The representation of the action

Who becomes the action of representation!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"