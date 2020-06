La vie des bourgeoisies, obéir ou commander

Les jeunes sont de plus en plus violents

Car le monde est au tout violent

De jeunes nazillons

Qui en la meute sont encore plus cons

Des femmes

De plus en plus acoquinées au fascisme

Comme à l'époque de feu Mussolini

Des femmes

De plus en plus stipendiées au nazisme

Comme à l'époque de feu Hitler

Elles doivent croire

Que cela est une meilleure protection

Que c'est une plus grande sécurisation

Car ce qui intéresse la femme

C'est surtout la sécurité

Du portefeuille bien garni, nouvelle beauté

Les femmes

Sont parfois pire que les hommes

Oser le dire, cela détonne

Certes, plus spontanées mais plus intéressées ,aussi

Depuis la naissance, elles sont engrammées et conditionnées

Plus pour le nid

Que pour le lit

Et pour les séduire

Il faut de la brosse à reluire

Avoir une bonne situation

Avoir une bonne présentation

Être bien conforme

Être bien aux normes

La femme, de par son éducastration

Rime avec la convention

Rime avec la tradition

Avec enfantement et donc militarisation

Chair à profit, chair à canon

Avec des femmes qui se sont fait baratiner

Par des machistes de grande habileté

Qui savent utiliser leur naïveté

Du faux PDG qui est en fait ouvrier spécialisé

L'on attrape pas les mouches avec du vinaigre

L'intéressement peut s'avérer bien aigre

Sinon, ceinture pour pouvoir sexer

Quand en summum est érigé

Le cinéma, la télévision

Le sport, la culture

La voiture, les loisirs

La maison, les vacances

Les gosses, le boulot

La vie des bourgeoisies

Les bourgeoisies de la vie

Et ta bourgeoise, ça va ?

Et ton esclave salarié, ça va ?

Mais

C'est le temps du fascisme

C'est le temps du nazisme

Avec, bien sûr, un look nouveau

Avec un look qui fait le beau

Avec du sucrage au populisme

Et toujours et encore

Un noir assassiné par un flic aux Etats-Unis

Pour le protéger, il sera incarcéré

Après avoir été grondé et limogé

Et bientôt, peut-être, relaxé ?

Suite logique

De siècle en siècle, frénétique

Comme les millions d'africains

Comme les millions d'amérindiens

Morts en extrayant le métal blanc

Quand la Chine avait ce fanatisme de l'argent

Via l'Europe, déjà, tout se poursuivant !

Hélas

La jeunesse est de bien peu de culture

Des seaux vides qui sont remplis d'ordures

Des jeunes cons

Qui sont encore pire que les vieux cons

Des jeunes connes

Qui sont encore pire que les vieilles connes

Mais attention

Je vide mon sac

Cela est donc de la subjectivité qui détraque

De la paraphysique au tout patraque !

Et donc, continuons

La pauvreté

Cela peut rendre, méchant et bête

Cela peut rendre, méchante et bête

Peu d'épanouissement dans la misère

Du grain à moudre pour les réactionnaires

Holding pas somptuaire

Comme toutes les jalousies

Tout fascisme en fait son lit

Alors que, rien ne peut-être vraiment jalousable

Quand tout est pareillement détestable

Le manchot

Voudrait que tout le monde soit manchot

Le mendiant

Voudrait que tout le monde soit mendiant

Au masculin et au féminin

Et le tout qui convient

Toute jalousie, tout la chie

Quand avant la mort, y a t-il une vie ?

Et, c'est surtout en milieu rural

Que la bêtise populiste, exulte, fatal

Des populations avec peu de culture, le plus souvent

Criant haro sur tout ce qui est différent

Ne plus trop bronzer au soleil

Car de ce miel

Il n'y aura plus alors que du fiel

Et de révélateurs cris

Du pourtant, daté, " rentre dans ton pays "

Avec des chasseurs et des pêcheurs

Avec la pensée étroite, un même secteur

Même si toute généralisation est erreur

Avec des enfants

Qui, comme leurs parents, répétant

Ainsi

Le racisme se perpétuant

Ainsi

Le fascisme se perpétuant

Tout système autoritaire est totalitaire

Tout système autoritaire est réactionnaire

Et s'auto-répliquant

Comme aussi, tout faux démocratisme

Se ressassant mais plus subtilement

Tout le renouvelant

Ce, dès l'école, hélas, indubitablement

Dans toute région, dans tout pays, évidemment

Et dès le berceau, puis en tout apprentissage, hélas, forcément

Apprendre à obéir ou a commander

Même au même, inversé

De l'école, du travail, de l'armée

De la prétendue vie privée

Toute une transmission bien organisée !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Young people are increasingly violent

Because the world is violent

Young Nazillons

Who in the pack are even more cons

Women

More and more addicted to fascism

As in the time of the late Mussolini

Women

Increasingly stipendied to Nazism

As in the days of the late Hitler

They must believe

That this is better protection

That it is greater security

Because what interests women

It is above all security

Well-stocked wallet, new beauty

The women

Are sometimes worse than men

Dare to say it

Certainly more spontaneous but more interested, too

From birth, they are engramed and conditioned

More for the nest

Only for the bed

And to seduce them

You need some polishing brush

Have a good situation

Have a good presentation

Be well compliant

Be up to standard

Women, through their education

Rhyme with convention

Rhymes with tradition

With childbirth and therefore militarization

Profitable flesh, cannon fodder

With women who have been chatted

By highly skilled male chauvinists

Who know how to use their naivety

False CEO who is actually a skilled worker

You don't catch flies with vinegar

The profit-sharing can turn out to be very sour

Otherwise, belt to be able to sex

When the pinnacle is erected

Cinema, television

Sport, culture

The car, leisure

Home, vacation

The kids, the job

The life of the bourgeoisie

The bourgeoisies of life

And your bourgeois, how are you?

And your working slave, how are you?

But

It's the time of fascism

It's the time of Nazism

With, of course, a new look

With a beautiful look

With sweetness to populism

And always and again

A black man murdered by a cop in the United States

To protect him, he will be incarcerated

After being scolded and sacked

And soon, perhaps, relaxed?

Logical sequence

From century to century, frantic

Like the millions of Africans

Like the millions of Native Americans

Dead while extracting white metal

When China had this money fanaticism

Via Europe, already, everything is continuing!

Alas

Youth has very little culture

Empty buckets that are filled with garbage

Young idiots

Who are even worse than the old idiots

Young connes

Who are even worse than the old connes

But beware

I am emptying my bag

So this is subjectivity that goes haywire

From paraphysics to everything flawed!

And so, let's continue

Poverty

It can make you mean and stupid

It can make you mean and stupid

Little fulfillment in misery

Grain for the reactionaries

Holding no sumptuary

Like all jealousies

All fascism makes it its bed

While nothing can be really jealous

When everything is equally hateful

The Penguin

Would like everyone to be a penguin

The beggar

Would like everyone to be a beggar

Male and female

And all that suits

All jealousy, all craps

When before death is there life?

And, it is especially in rural areas

May populist stupidity, exult, fatal

Populations with little culture, most often

Shouting haro on all that is different

No more sunbathing

Because of this honey

Then there will be nothing but gall

And revealing cries

However, dated, "go back to your country"

With hunters and fishermen

With narrow thinking, the same sector

Even if all generalization is error

With children

Who, like their parents, repeating

So

Continuing racism

So

Fascism perpetuating itself

Any authoritarian system is totalitarian

Any authoritarian system is reactionary

And self-replicating

Like also, all false democratism

Rehashing but more subtly

All renewing it

This, from school, alas, undoubtedly

In any region, in any country, of course

And from the cradle, then in all learning, alas, necessarily

Learn to obey or command

Even at the same, reversed

School, work, army

Alleged privacy

A whole well organized transmission!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"