Exode, SDF, exodiennes, exodiens

PMA-GPA, les enfants ont la parole

Bon documentaire sur France 5, comme un troll

Avec des enfants épatants

Sur la pseudo-normalité, au tout réfléchissant

Quand il n'est pas usurpateur, le mot apprenant

Mais

Tout être humain

Devrait être le père

Devrait être la mère

Devrait être le fils

Devrait être la fille

De tout autre être humain

De la famille humaine

De la famille terrienne

Par delà les régions

Par delà les pays et les traditions

Par delà toutes les conventions

Selon les envies et les motivations

Avec la bientraitance comme seule acceptation

Et donc, sans aucune idéologie et donc, sans aucune religion

Mais pour paraphraser

Feu le poète chanteur Léo Ferré

J'écris et je parle, moi aussi, pour dans dix siècles

Et oui les nanas, et oui les mecs

Donc, par delà

Les sexualités et leurs diverses orientations

De nos jours

Comme toujours

Tout dans ce domaine, est refoulement et castration

Toutes les pratiques aliénées en étatisation

Mais hélas

La culture réductionniste nous robotise

La culture chauvine nous crétinise

La culture n'est pas vraiment la connaissance

Et de la vraie conscience empêche toute naissance !

Toujours la pensée fragmentée et divisée

Toujours la pensée séparée et non unifiée

Toujours la pensée catégorisée

Non globale et parcellarisée

Au tout récupéré, au tout instrumentalisé

Comme la mort de George Floyd

Une monstruosité sans nom

Mais, s'il fut blanc, il y aurait eu moins de boxon

Alors qu'une couleur de peau

Cela est sans importance, sauf pour les débiles et les idiots

C'est surtout inhérent à la pauvreté

Car le noir, riche, ne peut-être tué

Car le blanc, pauvre, à un noir peut-être assimilé

L'argent normalise

L'argent blanchit la peau, nouvelle valise

L'argent n'a pas d'odeur

De peau, n'a pas de couleur

Le blanc pauvre est comme un noir

Le noir riche est comme un blanc

De la lutte des classes

De la guerre des classes

Comme modus operandi, réalité qui enlace

Avec cette ineptie, aussi, de racialisme

Mon poing dans la gueule, à ce nouveau racisme

Dans le panier de tout un imbecillisme !

Mais, nonobstant

Chacune et chacun

En prison de sa bulle d'expérience et donc de réalité

En prison de sa bulle d'expérience et donc de mensonge et de vérité

En prison de son propre monde

D'une autre planète, comme une sonde

Que soi, pour les autres, c'est tout autre chose

Et chacune et chacun

En exode des autres

Les autres

En exode de chacune et de chacun

Comme des exodiennes et des exodiens

1914/1918

Réfugiés, évacués, bombardés, chassés, pourchassés

Environ, 2,5 millions de personnes sur les routes

France, vieillards, femmes, enfants, en déroute

Du SDF, tout un recommencement

1939/1945

France, Espagne, Europe

Réfugiés, évacués, bombardés, chassés, pourchassés

Vieillards, femmes, enfants, et divers

Surtout des civils, comme souvent, mais parfois, des militaires

Du SDF, circonstances et événements

De nos jours, ce sont des migrantes et des migrants

Avec la sempiternelle fuite du malheur, comme unique invariant

De l'Afrique ou d'ailleurs, au tout terrifiant, au tout déshumanisant

Selon les pays et les époques

Quand TOUT nous moque

Quant TOUT est du toc

De l'interchangeabilité

De toutes les raisons variées pour guerroyer

Des territoires et de la propriété

Du dominant et du dominé

Avec simplement, diverses cases à cocher !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

PMA-GPA, children have their say

Good documentary on France 5, like a troll

With amazing children

On pseudo-normality, all reflective

When he is not usurper, the word learning

But

Every human being

Should be the father

Should be mother

Should be the son

Should be the girl

Any other human being

Human family

Earth family

Beyond the regions

Beyond countries and traditions

Beyond all conventions

According to desires and motivations

With good treatment as the only acceptance

And therefore, without any ideology and therefore, without any religion

But to paraphrase

The late singer-songwriter Léo Ferré

I write and speak, too, for in ten centuries

And yes the girls, and yes the guys

So beyond

Sexualities and their various orientations

Nowadays

Like always

Everything in this area is repression and castration

All alienated practices under state control

But unfortunately

The reductionist culture robotises us

Chauvinistic culture cretinizes us

Culture is not really knowledge

And true consciousness prevents birth!

Always fragmented and divided thinking

Always separate and unified thinking

Always categorized thinking

Non-global and fragmented

All recovered, all instrumentalized

Like the death of George Floyd

A nameless monstrosity

But, if he was white, there would have been less boxing

While a skin color

It doesn't matter, except for the stupid and the idiots

It’s mostly inherent in poverty

Because the rich black can not be killed

Because the poor white man can be assimilated to a black man

Money normalizes

Silver whitens skin, new suitcase

Money has no smell

Of skin, has no color

Poor white is like a black

Rich black is like white

Class struggle

From class war

Like modus operandi, a reality that embraces

With this nonsense, too, of racialism

My fist in the mouth, to this new racism

In the basket of all an imbecillism!

But, notwithstanding

Each and everyone

In prison for his bubble of experience and therefore of reality

In prison for his bubble of experience and therefore of lie and truth

In prison of his own world

From another planet, like a probe

That it is completely different for others

And each and everyone

In exodus from others

Others

In exodus of each and everyone

Like exodians and exodians

1914/1918

Refugees, evacuees, bombed, chased, chased

About 2.5 million people on the roads

France, old people, women, children, routed

SDF, a whole new start

1939/1945

France, Spain, Europe

Refugees, evacuees, bombed, chased, chased

Old people, women, children, and others

Mainly civilians, as often, but sometimes, soldiers

SDF, circumstances and events

Nowadays, they are migrants

With the everlasting flight from doom, as the only invariant

From Africa or elsewhere, all terrifying, all dehumanizing

According to countries and eras

When EVERYTHING makes fun of us

When EVERYTHING is knock

Interchangeability

Of all the varied reasons for warfare

Territories and property

Dominant and dominated

With simply, various check boxes!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"