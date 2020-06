Déterminants des étants, étants des déterminants

Plus une activité salariée

Est d'indispensabilité en utilité

Et moins elle est rémunérée

Comme pour les femmes de ménage

Un métier de grande pénibilité

Femmes jeunes et plus âgées

Avec tout un mépris qui y est associé

De quoi avoir la rage

Mais devant toutes les injustices

Mais devant tous les supplices

Tout un aplaventrisme

Tout un cluster de totalitarisme

Certes

Mes cris ne sont pas farandoleurs

Mais de notre temps, des témoins de toutes les douleurs

Comme des médecins de toutes les horreurs

Et surtout comme un vrai lanceur

De la fausse alerte, en dénonciateur

Ainsi

De Total, ô suprême pollueur

Sans être excessivement un pétouilleur

Et faire des détails, toute une clameur

Donc, 42 millions de tonnes par an

Du gaz carbonique, ci-devant

De l'extraction de pétrole, au tout navrant !

Avec d'autres polluants

Dégagés par ses clientes et par ses clients

Du fuel et de l'essence

Deux cent millions de tonnes de non-sens

Et toujours par an

Dans ce monde fondamentalement marchand

Où tout est ainsi, rabaissant

Où tout est ainsi, humiliant

Dans l'entreprise

Au bureau

De l'usine

Du stade

Du couple

De la famille

Du groupe

Quand dix mille coups d'aiguille

Tuent plus sûrement qu'un coup de poignard

Des jeux d'emprise

De la domination et de ses prises

De la manipulation comme seule mise

Avec la dépendance qui reste toujours assise

Comme le film avec l'hypnotisant, feu ( 1925 - 2020 ) Michel Piccoli

" Une étrange affaire ", sur l'emprise mentale, tout y est dit

Mais rien ne paraissant jamais, discriminant

Car, au cinéma, dans la vie, tout l'organisant

Comme un pavlovien réflexe conditionné

Comme pour se désangoisser

De tout un inconscient à jamais révélé

Et tout, pour sans cesse, se perpétuer !

Toujours

Du pain et des jeux

Surtout

Quand le monde est en feu

Alors

Que la vie est devenue un art gladiatorien

Se battre pour tout, pour le plus, pour le moins

Le fameux Colisée de Rome n'est pas loin

Cinquante mille personnes, pour l'entrée

Cinquante mille personnes, pour la sortie

En huit minutes, de l'effet garanti

Incapable de le refaire aujourd'hui

Avec du brumisateur qui rafraîchit

Et, il y avait moins d'hypocrisie

Chaque classe sociale à part

De l'époque, c'était le faire-part

Esclaves, femmes, hommes, les élites

Selon les emplacements, en 2020, tout le réédite

Sous cet aspect, aucune nouvelle inédite

Tout est si pluriversel

Tout est si multiversel

Avec les déterminants de tous les étants

Avec les étants de tous les déterminants

Des nuages, des soleils, des pluies, du chaud, du froid, des vies

Avec des variations qui font l'enfer ou le paradis

Ailleurs plus encore, qu'ici

Comme toute une représentation de l'art

Qui n'est que l'art de la représentation

Quand

Trop souvent

Chaque élément se reproduisant

Du Colisée, du HLM, de tout logement

Du Mégalodon, environ 12 à 18 mètres, requin géant

De dix à vingt millions d'années, régnant

Du Baluchithère, environ 5 m de haut, environ 8 m de long

Mammifère géant, de quoi tomber en pâmoison

Qui vivait il y a plusieurs dizaines de millions d'années

Mais bien après les dinosaures, record des espèces, en longévité

Et donc, le répliquant

Formes variées, une infinité, se poursuivant

Du végétal

Ou du s'en rapprochant pas mal

Trois mille milliards d'arbres, c'est phénoménal

De l'humain animal

Du non-humain animal

Des capteurs proprioceptifs

Marcher, courir, nager, comme du faux instinctif

En fait, l'apprentissage de la proprioception

Toute une mentalisation

De l'automatisation en fonction

Toute une fonction

En automatisation de la mentalisation

Ainsi, des guerres, toujours de la répétition !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

More salaried activity

Is essential in utility

And the less she is paid

As for housekeepers

A very arduous job

Young and older women

With all the contempt associated with it

Enough to have rage

But before all the injustices

But in front of all the tortures

A whole aplaventrism

A whole cluster of totalitarianism

Certainly

My cries are not farandoleurs

But in our time, witnesses to all the pain

Like doctors of all horrors

And especially like a real launcher

False alarm, whistleblower

So

From Total, oh supreme polluter

Without being excessively sparkling

And make details, a whole clamor

So 42 million tonnes per year

Carbon dioxide, above

From oil extraction, to the heartbreaking!

With other pollutants

Released by its customers and by its customers

Fuel and petrol

Two hundred million tonnes of nonsense

And always a year

In this fundamentally commercial world

Where everything is so, demeaning

Where everything is so, humiliating

In the business

In the office

From the factory

From the stadium

Of the couple

Of the family

Of the group

When ten thousand needle shots

Kill more surely than a stab

Grip games

Domination and its grip

Manipulation as the only bet

With the dependence that remains seated

Like the film with the hypnotizing, fire (1925 - 2020) Michel Piccoli

"A strange affair", on the mental grip, everything is said

But nothing ever appears, discriminating

Because, in the cinema, in life, everything that organizes it

Like a Pavlovian conditioned reflex

As if to get disengaged

Of an unconscious forever revealed

And everything, to endlessly perpetuate itself!

Always

Bread and games

Mostly

When the world is on fire

So

That life has become a gladiatorian art

Fight for everything, for the most, for the least

The famous Colosseum in Rome is not far

Fifty thousand people, for entry

Fifty thousand people for the outing

In eight minutes, guaranteed effect

Unable to do it again today

With a cooler

And, there was less hypocrisy

Each social class apart

At the time, it was the announcement

Slaves, women, men, the elites

According to the locations, in 2020, all reissue

Under this aspect, no new news

Everything is so plural

Everything is so multiversal

With the determinants of all beings

With the beings of all the determinants

Clouds, suns, rain, hot, cold, lives

With variations that make hell or paradise

Elsewhere more than here

Like a whole representation of art

Who is only the art of representation

When

Too often

Each recurring element

From the Colosseum, from HLM, from any accommodation

Megalodon, about 12 to 18 meters, giant shark

From ten to twenty million years, ruling

Du Baluchithère, about 5 m high, about 8 m long

Giant mammal, enough to fall in swoon

Who lived tens of millions of years ago

But long after the dinosaurs, record of species, in longevity

And so, the replicator

Varied forms, endless, continuing

Vegetable

Or getting close to it

Three trillion trees is phenomenal

Human animal

Animal non-human

Proprioceptive sensors

Walking, running, swimming, like a false instinct

In fact, learning proprioception

A whole mentalization

Automation in function

A whole function

In automation of mentalization

So wars, always repetition!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"