Algolagnie, du conforme et du non conforme

Des mécanismes de la régulation

La régulation des mécanismes

Du théâtre

Spectacle vivant, car en direct

Du cinéma

Spectacle mort, car en différé

Comme toute l'organisation du vivant

Souvent

Cela déraille

Maille après maille

KIF1A, un gène de la signalisation

Moteur d'une chorée à la Sydenham, danse de malédiction

Avec des cellules nerveuses en perdition

Mais sans apporter la moindre justification

De tout un eugénisme

De tout un faux angélisme

Qui fut anglais

Qui fut américain

Qui fut allemand

Qui fut français

Qui fut du monde entier

L'on ne peut que le déplorer

Tous les systèmes nationalistes

Tous les systèmes régionalistes

Peuvent être, ont été, sont, seront des systèmes eugénistes

Rien de plus intolérant que la notion d'étranger

Il n'est pas d'ici, pas comme nous, on peut donc le tuer

Car, l'on fabrique des normalités

Car, l'on fabrique des conformités !

Des conformités

Qui font des autres, une abomination

Des normalités

Qui font des autres, une non-acceptation

Mais

C'est quoi la norme ?

C'est quoi une norme ?

Par rapport à qui ?

Par rapport à quoi ?

Mais

C'est quoi le conforme ?

C'est quoi être conforme ?

Par rapport à qui ?

Par rapport à quoi ?

Alors que chez tout être dit humain

21000 gènes codants, environ, c'est comme beaucoup et rien

Alphabet aux trois milliards de lettres

La génétique des protéines

Les protéines de la génétique

Comme des yeux en face des trous

Et certes, c'est déjà beaucoup

Et à propos de l'ADN

Des savants surtout plagiaires

Car c'est feu ( 1920 - 1958 ) Rosalind Franklin, physico-chimiste hors pair

Qui en fit et en fut un véritable repère !

Finalement, l'ordre moral

N'est que l'ordre de la société et du capital

La sexualité redevenue taboue

Des corps emprisonnés, idées reçues et clichés

Dans les restaurants, l'on y va pour manger

Et le plus souvent pour y mal manger

Mais il n'y a plus de bordels pour pouvoir y sexer

Alors que tout semble, par ailleurs, imposer l'asexué

Alors que dans le même temps, tout est comme prostitué !

Tout cela donnant l'envie de paraphraser

Feu ( 1741 - 1794 ) le poète Nicolas Chamfort

" Je n'ai vu dans le monde que des dîners sans digestion, des soupers

sans plaisir, des coucheries sans amour "

Tout dépend du monde

Mais ceci dit, quand tout s'inonde

Rien n'est vraiment devant nous

Tout est en fait, derrière nous

De la protection de la nature

La plus ancienne s'éloigne de notre culture

Le Sierra Club de 1898, de feu ( 1838 - 1914 ) John Muir

Mais depuis

Tout pue effectivement le malheur

Sur cette planète, il y a si peu de bonheur

Ainsi, les gens se gavent de médicaments

Se suicidant ou se supportant !

Le monde est si dément

De l'algolagnie s'important

De l'algolagnie s'exportant

De ce sadomasochisme, il y faut des tranquillisants

Du chimique et du psychologique

Des pilules ou du sport

Des pilules ou du cinéma

Des pilules ou de la télévision

Des pilules ou des loisirs

Des pilules ou ceci ou cela

Souvent, le tout à la fois, voilà

Mais tout est bien codifié

Par âge, par sexe, par classe, tout bien rangé

Alors que tout y est conditionné

Et que cependant, seules devraient compter, les attirances et les affinités

Et que nonobstant, les points communs, seuls, devraient importer

Par-delà, les âges, les sexes, les classes, et tous les préjugés

De ce monde insensé

De ce monde non-né

Tout un monde à jamais avorté

Tout un monde à jamais ignoré

Des oubliettes d'autres possibilités

Au tout sans vie

Comme au tout inanimé

Il faut en chier

Tout y est pour cela, bien organisé

Afin

Que tout un chacun

Afin

Que toute une chacune

Qu'on le veuille ou pas, de force ou de gré

Pouvant ainsi, y participer !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Mechanisms of regulation

Regulation of mechanisms

Theater

Live show, because live

The cinema

Dead show, because deferred

Like all the organization of the living

Often

That derails

Mesh after mesh

KIF1A, a signaling gene

Motor of a Sydenham chorea, dance of curse

With shattered nerve cells

But without providing any justification

Of a whole eugenics

Of all a false angelism

Who was English

Who was american

Who was German

Who was French

Who was from all over the world

We can only deplore it

All nationalist systems

All regionalist systems

May be, have been, are, will be eugenic systems

Nothing more intolerant than the concept of a foreigner

He's not from here, not like us, so we can kill him

Because we manufacture normalities

Because we manufacture conformities!

Conformities

Who make others an abomination

Normalities

Who make others, non-acceptance

But

What is the norm?

What is a standard?

Compared to whom?

Compared to what ?

But

What is compliant?

What is conforming?

Compared to whom?

Compared to what ?

Whereas in every human being

About 21,000 coding genes is like a lot and nothing

Alphabet with three billion letters

Protein genetics

Genetic proteins

Like eyes in front of the holes

And certainly, it's already a lot

And about DNA

Scientists, especially plagiarists

Because it's fire (1920 - 1958) Rosalind Franklin, outstanding physico-chemist

Who made it and was a real landmark!

Finally, moral order

Is only the order of society and capital

Sexuality again taboo

Imprisoned bodies, received ideas and stereotypes

In restaurants, we go there to eat

And most often to eat badly

But there are no more brothels to be able to sex there

While everything seems, moreover, to impose the asexual

While at the same time, everything is like a prostitute!

All this giving the desire to paraphrase

Feu (1741 - 1794) the poet Nicolas Chamfort

"I have seen in the world nothing but digestive dinners, suppers

without pleasure, loveless beddings "

It all depends on the world

But that said, when everything floods

Nothing is really before us

Everything is in fact behind us

Protection of nature

The oldest moves away from our culture

The Sierra Club of 1898, from late (1838 - 1914) John Muir

But since

Everything stinks of misfortune

On this planet, there is so little happiness

So people stuff themselves with drugs

Committing suicide or supporting each other!

The world is so insane

Importance of algolagny

Algolagnie exporting

This sadomasochism requires tranquilizers

Chemical and psychological

Pills or sports

Pills or movies

Pills or television

Pills or hobbies

Pills or this or that

Often, all at once, that's it

But everything is well codified

By age, by sex, by class, all tidy

While everything is conditioned

And that, however, only the attractions and the affinities should count

And that notwithstanding, commonalities, alone, should matter

Beyond that, ages, genders, classes, and all the biases

From this foolish world

From this unborn world

A whole world forever aborted

A whole world forever ignored

Other possibilities

At all lifeless

Like at all inanimate

You have to shit

Everything is there for that, well organized

To

Let everyone

To

May everyone

Like it or not, by force or by will

So be able to participate!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"