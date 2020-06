Déstabilisation, infiltration, intoxication

2018

Prisons françaises

70367 personnes incarcérées

Et la comparution immédiate pour ne rien arranger

Mais il faut que toute réalité se taise

En prison, l'on y déprime, l'on s'y tue

Du désespoir de déréliction, de la braise

Jamais, la prison, ne fait sa mue

En vérité, il faudrait l'abolir

Avec cette inhumanité, enfin, en finir

Seule

Une société sans aucune prison

Serait effectivement une société de raison

Mais comme dehors les murs, c'est aussi une prison

Où chacune est sa matonne, où chacun est son maton

L'on y déprime aussi, l'on s'y tue aussi, l'on y perd la raison

Tout être humain devrait être pris en considération

Cela ne devrait souffrir aucune exception

Mais pour cela, attention

Contraception, avortement, stérilisation

STOP, à la surpopulation

Il faut une grève de l'enfantement

La femme protestant ainsi, contre la guerre, contre ce monde d'argent

Or donc, pour en revenir aux effroyables prisons

Quelconque

N'est pas la comparaison

La capacité du pénitentiaire français

C'est 59459 places, l'on cérébralise, de suite, le méfait

Un taux d'occupation de 118 pour cent

C'est là un constat bien alarmant

Et qui vole un pain va en prison

Et qui vole le contribuable va au palais Bourbon

Sans compter

Toutes les prisons intérieures

Plus nombreuses que les prisons extérieures

D'aucunes et d'aucuns

Pensant que d'aucunes et d'aucuns

Ont des vies de merde

Mais dans une société de merde

Toutes les vies, pauvres ou riches, sont de la merde

Cela est tempéré

Bien plus que compensé

Mais riches ou pauvres, la merde est bien emballée !

Pour cela

Il y a les voitures et les voyages

Il y a toutes les religions

Il y a toutes les idéologies

Il y a la sexualité

Mais ça, de moins en moins, faut pas rêver

Il y a Internet et les livres

Mais surtout, donc, la radio et la télévision

Le reste étant pour une population plus privilégiée

Avec même sa petite ou grande maison

Cela change la mentalité

L'accès à la propriété

Faîtes de vos esclaves salariés

Ou d'ailleurs pas salariés

Car l'on peut aussi, hériter

Une classe de propriétaires

Qui deviendra très rapidement, très réactionnaire

Et donc absolument tout cela

Pour oublier

Que nous ne communiquons, vraiment, jamais

Ou si superficiellement

Pour oublier

Que nous ne nous regardons, vraiment, jamais

Ou si rapidement

Pour oublier

Que nous ne nous écoutons, vraiment, jamais

Ou en faisant semblant

Et même quand nous sexons

Car c'est ainsi que nous nous récompensons

Plus que, contrairement aux bonobos, nous nous réconcilions

Et c'est surtout, à deux, une sorte de masturbation

Le contraire devenant presque une exception

Finalement

Le capital ou autre dénomination

Est une déstabilisation

Est une infiltration

Est une intoxication

Un peu comme pendant la guerre d'Algérie

L'on ne sait plus qui est qui

L'ennemi devient un ami

L'ami devient un ennemi

Quand en plein soleil, il est minuit

Et d'après Oxfam international

Connaissant bien les rouages du capital

La France est le pays le plus brillant du capital

Devant même les Anglo-Saxons

67 pour cent des bénéfices vont aux actionnaires, ainsi font, font

27 pour cent pour l'investissement

Et bien sûr, 5 pour cent, seulement

Pour le personnel salarié

De tous les pays et donc du marché

C'est le meilleur rendement au tout capitalisé !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

French prisons

70,367 people incarcerated

And the immediate appearance to make matters worse

But all reality must be silent

In prison, you get depressed, you kill yourself

Despair of dereliction, embers

The prison never molts

In truth, it should be abolished

With this inhumanity, finally, to put an end to it

Alone

A society without any prison

Would actually be a reason society

But like outside the walls, it is also a prison

Where each one is his staff, where each is his staff

We also get depressed, we kill ourselves too, we lose our reason

Every human being should be taken into consideration

There should be no exceptions

But for that, be careful

Contraception, abortion, sterilization

STOP, overcrowding

Childbirth strike

The woman protesting thus, against the war, against this world of money

So going back to the dreadful prisons

Any

Is not the comparison

The capacity of the French penitentiary

It's 59,459 places, we brainstorm, immediately, the mischief

An occupancy rate of 118 percent

This is a very alarming observation

And who steals bread goes to prison

And who steals the taxpayer goes to the Bourbon palace

Without counting

All indoor prisons

More numerous than outside prisons

Some and some

Thinking that some

Have shit lives

But in a shitty society

All lives, poor or rich, are shit

This is tempered

Much more than compensated

But rich or poor, shit is well packed!

For that

There are cars and travel

There are all religions

There are all ideologies

There is sexuality

But that, less and less, should not dream

There are internet and books

But above all, therefore, radio and television

The rest being for a more privileged population

With even his small or large house

It changes the mindset

Access to property

Make your salaried slaves

Or by the way not employees

Because we can also inherit

A class of owners

Which will become very quickly, very reactionary

And so absolutely all of this

To forget

That we never really communicate

Or so superficially

To forget

That we never really look at each other

Or so quickly

To forget

That we never really listen to each other

Or pretending

And even when we have sex

Because that's how we reward ourselves

More than, unlike bonobos, we reconcile

And it is above all, a couple, a kind of masturbation

The opposite becoming almost an exception

Finally

Capital or other denomination

Is destabilization

Is an infiltration

Is intoxication

A bit like during the Algerian war

We no longer know who is who

The enemy becomes a friend

The friend becomes an enemy

When in full sun, it's midnight

And according to Oxfam international

Understanding the workings of capital

France is the most brilliant country in capital

Even before the Anglo-Saxons

67 percent of profits go to shareholders, so do, do

27 percent for investment

And of course, only 5 percent

For salaried staff

From all countries and therefore from the market

It is the best return on all capitalized!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"