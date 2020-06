Femmes objets de concurrence

Entre mâles dominants, ô évidence

Du bovarysme

De Madame Bovary

Du langeaisisme

De la Duchesse de Langeais

( Du jeu d'orgueil

Du malheur final comme écueil )

Ne touchez pas la hache

Car tout, cela gâche

Tout un gâchis éducationnel

Enfants, hommes, femmes, la vie n'y est pas belle

Hommes pauvres, timorés ou timides, ou ne jouant pas le jeu

La solitude sexuelle ou affective, comme un même feu

Par un dominant, toute femme est ainsi maquée

Les places sont chères pour assouvir sa sexualité ou sa sécurité

Du clochard au PDG

Pour séduire la femme, il faut dominer

Selon les milieux et les moyens à utiliser

De l'argent ou du bobard d'opportunité

De la femme ainsi violée ou ainsi hypnotisée

Quand la sexualité fait son marché

Et de l'accès à l'avortement de plus en plus difficile

Surtout en France, pays si souvent, imbécile

Il faut la pilule pour les hommes, voilà qui serait utile

IL FAUT LA PILULE POUR LES HOMMES, voilà qui serait UTILE !

Et L'énergie sexuelle ne s'éteint qu'avec la mort

La culture contre la physiologie, cruel sort

Les personnes âgées ou handicapées doivent faire l'amour aussi

Et puis, l'on a l'age de ses artères comme seul tort

Et puis

L'âge que l'on paraît, mais dont il est fait fi !

La femme, sauf au Québec

De la bonne probabilité, les mecs

D'une façon l'autre, ne faisant pas le premier pas

Et n'ayant pas besoin de le faire

Puisque les hommes, faire les coqs, ils savent le faire

Ainsi, jamais ou rarement, elle ne choisit

Mais est toujours comme choisie

Conditionnée pour le nid

Conditionnée pour les gosses

Parfois, lors de la nuit de noces

Probabilités du conditionnement

Conditionnement des probabilités

De la biopsychosocioculture

Aucune surprise

Pas la moindre méprise

Les riches avec les riches

Les pauvres avec les pauvres

Comme le monde des petites annonces

Des rencontres, quand seules les chimères et les mirages foncent

Huit ou dix pour cent d'aboutissement

Et encore, très certainement, ce chiffre, ment

Et dans les huit ou dix pour cent

Une grande majorité de femmes, forcément !

Mais cela peut-être d'homme à homme, plusieurs hommes

Mais cela peut-être de femme à femme, plusieurs femmes

Selon les orientations et envies sexuelles

Mais la domination, pour autant, n'est pas plus belle

Alors que tout dans ce monde est misère affective et misère sexuelle !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Women in competition

Between dominant males, obviously

Bovaryism

From Madame Bovary

Languageism

Of the Duchess of Langeais

(Of the game of pride

Final misfortune as a pitfall)

Don't touch the ax

Because everything spoils

A whole educational mess

Children, men, women, life is not good there

Poor men, shy or shy, or not playing the game

Sexual or emotional loneliness, like the same fire

By a dominant, every woman is thus made up

Places are expensive to satisfy your sexuality or your security

From the tramp to the CEO

To seduce women, you have to dominate

Depending on the environment and the means to be used

Money or the opportunity

Of the woman thus raped or thus hypnotized

When sexuality makes its market

And increasingly difficult access to abortion

Especially in France, country so often, imbecile

You need the pill for men, that would be useful

YOU NEED THE PILL FOR MEN, that would be USEFUL!

And the sexual energy only dies out with death

Culture against physiology, cruel fate

Elderly or disabled people should make love too

And then, we have the age of our arteries as the only wrong

And then

The age that seems, but which is ignored!

Women, except in Quebec

Of good probability, guys

Either way, not taking the first step

And not needing to do it

Since men make roosters, they know how to do it

So, never or rarely, she chooses

But is still as chosen

Conditioned for the nest

Conditioned for kids

Sometimes on the wedding night

Conditioning probabilities

Condition of the probabilities

Biopsychosocioculture

No surprise

Not the slightest mistake

The rich with the rich

The poor with the poor

Like the world of classified ads

Meetings, when only dreams and mirages sink

Eight or ten percent completion

And again, most certainly, this figure

And within eight or ten percent

A large majority of women, necessarily!

But it can be from man to man, several men

But it can be from woman to woman, several women

According to sexual orientations and desires

But the domination, however, is not more beautiful

While everything in this world is emotional and sexual misery!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"