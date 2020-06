Paraphysique de l'intelligence

Contre presque tout

Et même sinon tout

Il faudrait l'Intifada

Et cela n'a absolument rien de fada

Car tout est contestable, voilà !

Tout est devenu fou

Même si nous avons

Huit formes d'intelligence, admettons

Pas une intelligence unique, d'un seul type

Mais des intelligences multiples

3 ou 4 intelligences majeures

Et d'autres intelligences mineures

La logique, la mathématique

L'émotionnelle, la linguistique

La visuelle, la spatiale

La relationnelle, la musicale

La mémoire des aptitudes

Les aptitudes de la mémoire

Cependant

L'intelligence relationnelle

Entre toi, moi, eux, ils, elles

Semble partout absente

Notre intelligence est bien inconséquente

Comme le citoyen arabe d'Israël

Qui ne récolte de la relation, aucun miel

Pour les juifs, il est une relation économique

Avec une natalité plus forte que les juifs, gros hic

Ils sont déjà 1.800.000 arabes d'Israël

Mais pour eux et elles

La vie est beaucoup moins belle

Toute relation humaine est économique

De toutes façons, dans le monde, c'est plus qu' endémique

Et toute notion de nationalité est débile

Où c'est une intelligence débile

Cela fait toutes les guerres

Où c'est une intelligence guerrière

Séparation de l'intelligence

Intelligence de la séparation

Car c'est toute une synergie

De l'adaptation à la vie

Il y a plusieurs mémoires

Cela, on ne peut que le croire

Mais l'intelligence c'est autre chose

L'intelligence est une, elle est sans cause

Elle est contre toute guerre

Elle est contre toute hiérarchie

Elle est contre toute autorité

Elle est contre toute vanité

Elle est contre toute religion

Elle est contre toute idéologie

Elle est contre toute compétition

Elle est contre toute représentation

Certes, les aptitudes ont besoin de l'intelligence

L'intelligence peut se passer des aptitudes

L'espèce humaine est tout sauf intelligente

L'espèce humaine a des mémoires performantes

Tout s'achète, tout se loue, tout se vend

Tout se fait la guerre, tout est dément

C'est en effet très intelligent

Comme l'escort girl

300 euros de l'heure

Avec l'anal, c'est en plus, 50 euros de l'heure

C'est la vendeuse de Kiev, exploitée

190 euros pour 15 jours, en toute précarité

Alors qu'en tant que prostituée

A Paris, 10.000 euros, elle peut gagner

Mais pour pouvoir le supporter

Elle devra le plus souvent, se soûler

Pour la famille, des mensonges, il faudra inventer

Ainsi elle ne sera pas mal jugée

Et puis avec l'alcoolisme

Et le milieu du proxénétisme

Ainsi, à 25 ans

Le corps qui inscrit tout, paraîtra 35 ans

Pour des chefs d'entreprise, hommes d'affaires

Toujours les exploiteurs, les réactionnaires

Car pour les pauvres, c'est trop cher

Et les souteneurs sont en Chypre du Nord

Où ne peut les atteindre, aucune police, aucun accord !

Se prostituer

Ne semble pas intelligent

Mais dans notre société

Où d'une façon l'autre, tout est prostitué

Vos reproches

Déjà je les entends

Ce gars est vraiment moche

Toutes les certitudes, il les amoche

La preuve qu'il n'est pas intelligent !

Certes, tout est paradoxal

Exemple dans le domaine de la contestation sociale

Je manifeste contre les violences policières

Et là, à mon censeur, la main, je la sers

C'est lui le boss d'un site alternatif

Sa copine me fait la bise, j'en suis méditatif

Je sais qui il est, il ne sait pas qui je suis

Avec l'anonymat, tout est permis

Mais aucunement, je ne le maudis

Chacun et chacune sa route, chacune et chacun sa vie

Ainsi tout est bien superficiel

Ainsi tout est bien virtuel

Je suis une litote propédeutique

Anecdotique

Simplement là pour aiguiser l'esprit critique

Pas celui des intellectuels formatés, d'élevage

Dont les cerveaux auraient besoin d'un bon lavage

Qui passent à la radio, à la télévision

Ils et elles font ainsi un acte de soumission

Il et elles prêtent serment à la domination !

Ce sont les pierres de la délitescence

Qui entretiennent toutes les violences

Qui entretiennent toutes les dépendances

Violence de la dépendance

Dépendance de la violence

Il faut être iconoclaste à l'iconoclaste

Et ce à toutes les castes

Tout ce qui paraît dans le spectacle

Est la police, est une matraque

Le spectacle de la contestation

N'est pas la contestation du spectacle

Et les gens n'ont plus la moindre vraie amitié

Car partout tout est compétitivité, donc rivalité

Et les gens n'ont plus de vrai amour

Quand c'est la guerre économique qui rime avec toujours

Les gens veulent des coups de fouet

La domination sait répondre à leurs souhaits

Car elle prend les gens pour d'incorrigibles niais

C'est en effet très intelligent

Comme

Les cobayes humains, cadavres humains

Le 1/12/1944, découverts par les alliés américains

86 corps de juifs, dans le formol, conservés

Ceux qui restaient, les autres jetés ou découpés

C'était l'université nazifiée de Strasbourg

Sous la direction de feu ( 1898-1945 ) Auguste Hirt

Et de toute une cour

Anéantir le juif comme un rite

De 1941 à 1944, sous prétexte d'anatomie

Pour rien, aucune étude ne se fit

Les cadavres ne furent jamais étudiés

Mais furent bien au Zyklon B, les premiers gazés

Il s'agissait de faire une collection

Un musée juif, pour les prochaines générations

Ce Hirt qui fut un professeur

Et qui disait aux élèves femelles

Incroyable une débilité pareille

De se mettre derrière les garçons, ô terreur

Car il ne supportait pas l'odeur

Des femmes en menstruation, cette horreur !

C'est en effet très intelligent

Comme

La circoncision

Et toujours la religion

Pour justifier une mutilation

Avec l'alibi prétendument médical, pour la tradition

Comme l'imaginé Jésus, verser le sang

Du père à l'enfant

Toute tradition

Cela n'est pas intelligent

C'est du conformisme et de la répétition

Le contraire de la raison, de la réflexion

C'est donc complètement idiot

Et dès 1860 pour les enfants américains

La circoncision ce rituel crétin

Pour lutter, en vérité, contre la masturbation

Et l'hygiène médicale en scotomisation !

Comme

Alors que c'est à peine la survie

Et de moins en moins la vie

Sur notre Terre

Où toute l'organisation générale est réactionnaire

Explorer Saturne et ses 60 lunes

Comme Titan, Encelade

De l'eau liquide ou en glace

De la vie microbienne ou autre, quelle rigolade

A la misère, c'est une mauvaise farce

Ou Jupiter

Europe, Ganymède, Callisto

De la vie gazeuse, cela serait rigolo

Et de nouvelles allergies

Ramenées de notre espace infini

Déjà que notre système immunitaire

Se bien défendre, ne sait plus le faire

1 personne sur 2 sera allergique en 2050

Dans le monde, très médiocre qualité de l'air

Et déjà 1 personne sur 4 en France, de nos jours

Pas de vie sur Terre, malgré tous nos beaux discours

Voilà pourquoi nous allons la chercher ailleurs

Se rendre la vie impossible, l'être humain est chercheur

C'est en effet très intelligent !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Against almost everything

And even if not everything

The intifada would be necessary

And this is absolutely nothing fada

Because everything is questionable, that's it!

Everything went crazy

Even if we have

Eight forms of intelligence, let's admit

Not a single intelligence, of a single type

But multiple intelligences

3 or 4 major intelligences

And other minor intelligences

Logic, mathematics

The emotional, the linguistic

The visual, the spatial

Relational, musical

The memory of skills

Memory skills

However

Relational intelligence

Between you, me, them, they, they

Seems everywhere absent

Our intelligence is very inconsistent

Like the Arab citizen of Israel

Who harvests from the relationship, no honey

For the Jews, it is an economic relationship

With a higher birth rate than the Jews, big problem

They are already 1,800,000 Arabs from Israel

But for them

Life is much less beautiful

All human relationships are economic

Anyway, in the world, it's more than endemic

And any notion of nationality is stupid

Where it's a stupid intelligence

That makes all the wars

Where it's a warlike intelligence

Separation of intelligence

Separation intelligence

Because it's a whole synergy

Adapting to life

There are several memories

We can only believe this

But intelligence is something else

Intelligence is one, it is without cause

She is against all war

She is against all hierarchy

She is against all authority

She is against all vanity

She is against all religion

She is against all ideology

She is against all competition

She is against any representation

Skills do need intelligence

Intelligence can do without skills

The human species is anything but intelligent

The human species has powerful memories

Everything can be bought, everything can be rented, everything is sold

Everything goes to war, everything is insane

It is indeed very intelligent

Like the escort girl

300 euros per hour

With the anal, it is in addition, 50 euros per hour

She is the seller of Kiev, exploited

190 euros for 15 days, in precariousness

Whereas as a prostitute

In Paris, 10,000 euros, she can win

But to be able to bear it

Most often she will get drunk

For the family, lies, it will be necessary to invent

So she will not be badly judged

And then with alcoholism

And the middle of pimping

So at 25

The body that registers everything, will appear 35 years

For business leaders, businessmen

Always the exploiters, the reactionaries

Because for the poor, it's too expensive

And the pimps are in Northern Cyprus

Where can not reach them, no police, no agreement!

Prostitution

Doesn't seem smart

But in our society

Where in a different way, everything is prostituted

Your reproaches

I can already hear them

This guy is really ugly

All certainties, he shatters them

Proof that he is not intelligent!

Admittedly, everything is paradoxical

Example in the field of social protest

I protest against police violence

And there, to my censor, the hand, I serve it

He's the boss of an alternative site

His girlfriend kisses me, I'm meditative

I know who he is, he doesn't know who I am

With anonymity, anything goes

But in no way do I curse him

Each one and each his way, each one and each his life

So everything is superficial

So everything is virtual

I'm a propaedeutic understatement

Anecdotal

Simply there to sharpen critical thinking

Not that of formatted intellectuals, of breeding

Whose brains need a good wash

Who are on the radio, on television

They do an act of submission

He and they take the oath of domination!

These are the stones of disintegration

Who maintain all the violence

Who maintain all dependencies

Addiction violence

Addiction to violence

You have to be iconoclastic to the iconoclast

And this to all castes

Everything that appears in the show

Is the police, is a baton

The spectacle of contestation

Isn't contesting the show

And people no longer have any real friendship

Because everywhere everything is competitiveness, so rivalry

And people no longer have true love

When economic war rhymes with forever

People want lashes

The domination knows how to meet their wishes

'Cause she takes people for heartless fools

It is indeed very intelligent

As

Human guinea pigs, human corpses

1/12/1944, discovered by the American allies

86 bodies of Jews, in formalin, preserved

Those who remained, the others thrown or cut up

It was the Nazified University of Strasbourg

Under the direction of the late (1898-1945) Auguste Hirt

And a whole yard

Annihilate the Jew like a rite

From 1941 to 1944, under the pretext of anatomy

For nothing, no study was done

The corpses were never studied

But they were at Zyklon B, the first gassed

It was about making a collection

A Jewish museum for the next generations

This Hirt who was a teacher

And who said to female students

Incredible such debility

To stand behind the boys, oh terror

Because he couldn't stand the smell

Women in menstruation, this horror!

It is indeed very intelligent

As

Circumcision

And still religion

To justify mutilation

With the allegedly medical alibi, for the tradition

As imagined Jesus, shed blood

From father to child

Any tradition

This is not smart

It's conformism and repetition

The opposite of reason, of reflection

So it's completely silly

And from 1860 for American children

Circumcision this moron ritual

To fight, in truth, against masturbation

And medical hygiene in scotomization!

As

When it's barely survival

And less and less life

On our Earth

Where the whole general organization is reactionary

Explore Saturn and its 60 moons

Like Titan, Enceladus

Liquid or ice water

Microbial or other life, what a joke

In misery, it's a bad farce

Or Jupiter

Europe, Ganymede, Callisto

Gas life would be fun

And new allergies

Brought back from our infinite space

Already that our immune system

Defend yourself well, can no longer do so

1 in 2 people will be allergic in 2050

Worldwide, very poor air quality

And already 1 in 4 people in France today

No life on Earth, despite all our fine speeches

That's why we're going to look for it elsewhere

Make life impossible, the human being is a researcher

It is indeed very intelligent!

Patrice Faubert (2015) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"