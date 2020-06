De GLI-F4 au E579, E585

Vrai, cela est banal

Mais la plupart des gens

Se regardent mal

Surtout

Si l'on a l'allure marginale

L'envie de regarder ces gens

Et de leur dire

Et à défaut de pouvoir leur écrire

Moi aussi

Je ne vous aime pas

Car vous aussi

Vous ne m'aimez pas

En fait, les gens ne peuvent plus se voir en peinture

Pour l'avenir, un très mauvais augure

Ou

C'est une indifférence polie

Certes, les gens ont tant de soucis

Ou

Politesse pour seulement du profit

Pas étonnant

Même si cela ne semble pas reliant

Mais rien dans rien, tout dans tout, finalement

Si feu le Centre universitaire de Vincennes

Ne tint pas si longtemps la scène

Décembre 1976

32000 étudiantes et étudiants

La logistique se faisait du mauvais sang

Et fin août 1980, tout fut fini

Fin août 1980, tout fut détruit

Surtout, sous le prétexte de trafic de drogue

La réaction en fit sa drogue

Certes

D'après feu ( 1931 - 1994 ) Guy Debord

De cette inhabituelle université

Ne sortit jamais vraiment une seule idée

Qui put tout faire péter

Car, il s'agissait avant tout, de s'insérer

Dans une société faussement critiquée !

Mais, l'Europe en généralité

Ne peut avoir de grande fierté

Pendant longtemps, ainsi

La Suisse, si apparemment, tranquille, et oui

Dont les enfants

Quand les parents n'étaient pas en conformité

C'est-à-dire en marginalité

Simplement

Ne pas suivre le troupeau

De cela, faire le gros dos

Des enfants enlevés à leurs parents

Puis placés dans des centres de redressement

Avec des religieuses, les brimant

Avec des religieuses, les torturant

Et toutes les filles mères

Qui furent des internées administratives

La réaction empruntant toutes les rives

Et tous les supposés mauvais parents

Goûtant de la cravache et des mauvais traitements

De l'hôpital psychiatrique, abusivement

Des femmes stérilisées sans leur consentement

Tortures physiques et morales, terrifiant !

Et pour qui voulait obtenir la nationalité suisse

Il y avait le contrôle des faiseurs de suisses

Maintenant

C'est l'Europe des nations et des libertés

Un fascisme européen institué

Wilders, Salvini, Marine Le Pen

Et tant d'autres, moins à la peine

Oui, le fascisme c'est la gangrène

On l'élimine ou on en crève

Et au niveau

Des vies brisées

Des destins volés

Toutes idiotes, tous idiots

Pas étonnant

Si les polices du monde entier

Ont comme un permis de mutiler ou de tuer

Sans avoir le moins du monde à se justifier

En France

C'est comme une évidence

Voir l'étudiant zadiste sympathisant

Maxime Peugeot, qui en fit les frais

Une main arrachée, une main amputée

Grenade GLI-F4, grenade sonore et lacrymogène

Tout un souffle de gégène

Sur, par exemple, Notre-Dame-des-Landes

Où aucune répression ne glande

Grenade contenant 25 grammes de TNT

De la fascisation française, pour toute contestation vraie, la broyer !

Déjà à Bure, le 15 août 2017

Robin, eut, lui, le pied gauche, pulvérisé

Broches, prothèses, du ciment

Encore une grenade GLI-F4

Il s'agit de punir la manifestante ou le manifestant

Mezza vocce le condamnant

Plus l'opinion, ce qu'il en reste, que le gouvernement

Ce ne sont pas là, billevesées

De tout un monde d'incurabilité

Et puis, l'Europe

Pour la Chine et les USA

Une colonie numérique

Une colonie technologique

Tout au top

Mais, même unité de temps, le nouveau-né

Dès le ventre de la mère est pesticidé

Des matières fécales pour le prouver

De faire des gosses, il faudrait arrêter

Toute mère polluée et le bébé aussi pollué

Je voudrais du E579

Gluconate ferreux

Je voudrais du E585

Du lactate ferreux

Pardon, des olives noires

Et de ce fait, plus aucun antioxydant

Dissous par ces additifs, c'est consternant

Et c'est au TOUT, en généralisant

Quand TOUT est E ou autre, ou presque, heu

Alors heureuses, heureux

Pas belle la vie ?

Poubelle la vie !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index

