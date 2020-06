Abrégé de la connerie

L'on devrait

Pouvoir mourir

Là où on le veut

Et quand on le veut

Sans aucune douleur

Sans aucune frayeur

Car il existe des produits

Mais là comme ailleurs

Partout, toujours la connerie

Et je suis ton con

Tu es mon con

Et je suis ta conne

Tu es ma conne

Certes, pas dans le sens du sexe féminin

Qui lui n'y peut rien

Et j'ai ma dose

De connerie

Et tu as ta dose

De connerie

Et il ou elle a sa dose

De connerie

Vous avez, nous avons, ils ont

Une dose de connerie

Bientôt en pharmacie

Bonjour, je voudrais une dose de connerie

Est-ce que je peux dire une connerie ?

Est-ce que tu peux dire une connerie ?

Justement, l'on nous en prie !

D'une façon l'autre

D'une diversité l'autre

Avec ou sans finesse

Pas besoin de montrer ses fesses

Et comme

Il y a de moins en moins

De femmes gentilles, d'hommes gentils

Cela n'est plus compensé par cet usufruit

Car l'on engramme de plus en plus de crétines et de crétins !

Mort aux connes, mort aux cons

Certes

Mais alors, plus aucun être dit humain sur la planète Terre

Qui tant de saloperies, finalement, laisse faire

Par ailleurs le genre humain est si inhumain

Et la couleur de la peau

Noire, blanche, marron, jaune, nuances infinies

N'empêche aucunement le contraire

De toutes les couleurs sont la connerie

De cela, le vrai racisme fait marche arrière

De même

La couleur de la peau

N'empêche aucunement la finesse de la pensée

Noire, blanche, jaune, marron

De toutes les couleurs est la finesse de la pensée

De toutes les couleurs est la connerie de la pensée

Tout dépendant de l'apprentissage et de la connaissance

Cela devrait être une banale évidence

Alors que déjà

Quarante pour cent de la planète

Transformée par les humains, c'est trop bête

Pour nos égoïstes besoins, ce qui nous arrange

Et tout ce que nous faisons

C'est TOUJOURS ce qui nous arrange

Il y a 70 ans

Il y avait encore, 400 000 lions et lionnes

De nos jours

Quelques dizaines de milliers, l'humanité déconne

De la savane africaine et ailleurs

Disparition des habitats à toute heure

Et personne ou presque ne pleure !

Limite K-T

Extinction des foraminifères

Il y a 66 millions d'années sur la planète Terre

Un astéroïde de 10 km de large

Rendant tout dinosaure barge

Des milliards de tonnes

Cent millions de bombes atomiques, tu m'étonnes

Grande trace fossilisée d'iridium

Hypothèse Alvarez en prémium

Vitesse de 80 000 km/heure

Cratère de Chicxulub en conservant la terreur

Soufre, quartz choqué, gaz toxique, soleil occulté

Cela pourrait bien sûr recommencer

Nos récifs coralliens plus que menacés

En pleine période de sixième extinction

Toutes les espèces à grande vitesse, de la disparition

Mais, de toutes les façons

Tout est apparition, tout est volatilisation

Tout est de la transformation

Carbonifère, il y a 300 millions d'années

35 pour cent d'oxygène

Et le règne des insectes géants

De nos jours à l'anthropocène

La géochimie maîtrise encore la scène

Plus que 21 pour cent d'oxygène

Et les insectes sont devenus petits !

Revenons à nos moutons

Donc

J'ai mon con, tu as ton con, il a son con

Vous avez vos cons, nous avons nos cons, ils ont leurs cons

Ou connes, j'ai ma , tu as ta , elle a sa, vous avez, nous avons, elles ont

Sans compter ceux et celles que nous prenons

Pour plus cons ou connes que nous ne le sommes

Pauvres cons, pauvres connes, en somme

Ah !

Être en tête d'une manifestation

Chevauchant MEGANEURA

Par les cosaques de l'anarchie, hourra

Moléculaire

Cellulaire

Immunitaire

L'on ne lutte pas contre l'aliénation

En s'aliénant soi-même avec les autres

Comme après 1968

Les étudiants staliniens maoïstes

Des établis en usine, de la mentalité ouvriériste

Les professionnels de la contestation

Les professionnels de la révolution

Sont toujours de futurs bureaucrates

Sont toujours de futurs technocrates

Sont toujours de futures figures spectacularisées

Devenant des bureaucrates

Devenant des technocrates

Devenant des personnages de télé

Sachant se rendre sympathiques

Avec derrière, toute une dialectique

En fait, pour innerver le capital

Rien, ne vaut les affaires familiales

Car, au niveau juridique

C'est normal

Image exacte de l'organisation du capital

Il y a aussi, la peste émotionnelle

Du football, pendant un temps spectacularisé

Période de l'année, géopolitique analysée

Pendant ce temps, toutes les saloperies

Ont comme un faux répit

Et peuvent, ont pu, peuvent remplir toutes les poubelles !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

We should

To be able to die

Where we want it

And when we want

Without any pain

Without any fear

Because there are products

But there as elsewhere

Always bullshit everywhere

And I'm your idiot

You are my idiot

And I'm your ass

You are my ass

Certainly not in the sense of the female sex

Who can't help him

And I have my dose

Bullshit

And you have your dose

Bullshit

And he or she has his dose

Bullshit

You have, we have, they have

A dose of bullshit

Soon in pharmacies

Hello, I would like a dose of bullshit

Can I say bullshit?

Can you say some bullshit?

Precisely, we are asked!

One way the other

From one diversity to another

With or without finesse

No need to show your butt

And like

There is less and less

Nice women, nice men

This is no longer offset by this usufruct

Because we engram more and more cretines and morons!

Death to bullshit, death to bullshit

Certainly

But then, no more said human being on planet Earth

Who so much filth, ultimately, lets do

Besides, the human race is so inhuman

And the color of the skin

Black, white, brown, yellow, infinite shades

Does not prevent the opposite

All the colors are bullshit

From this, true racism backtracks

Likewise

Skin color

Does not prevent finesse of thought

Black, white, yellow, brown

Of all colors is the finesse of thought

Of all the colors is the bullshit of the thought

All dependent on learning and knowledge

This should be a no-brainer.

While already

Forty percent of the planet

Transformed by humans, it's too silly

For our selfish needs, what suits us

And everything we do

This is ALWAYS what suits us

70 years ago

There were still 400,000 lions

Nowadays

A few tens of thousands, humanity is messing around

African savannah and elsewhere

Habitat disappearance at all times

And almost no one is crying!

K-T limit

Extinction of foraminifera

66 million years ago on planet Earth

A 10 km wide asteroid

Making any barge dinosaur

Billions of tonnes

One hundred million atomic bombs, you surprise me

Large fossilized trace of iridium

Premium Alvarez hypothesis

Speed ​​of 80,000 km / hour

Chicxulub crater retaining terror

Sulfur, shocked quartz, toxic gas, obscured sun

This could of course start again

Our coral reefs more than threatened

In the midst of the sixth extinction

All species at high speed, from extinction

But, anyway

Everything appears, everything is volatilization

Everything is transformation

Carboniferous, 300 million years ago

35 percent oxygen

And the reign of giant insects

Nowadays in the Anthropocene

Geochemistry still masters the scene

More than 21 percent oxygen

And the insects have become small!

Back on topic

So

I have my idiot, you have your idiot, he has his idiot

You have your idiots, we have our idiots, they have their idiots

Or know, I have my, you have your, she has her, you have, we have, they have

Not counting those we take

For more idiots or connes than we are

Poor cunts, poor crap, in short

Ah!

Be at the head of an event

Overlapping MEGANEURA

By the Cossacks of Anarchy, hurray

Molecular

Cellular

Immune

We don't fight against alienation

By alienating yourself with others

As after 1968

Maoist Stalinist students

Factory workbenches, workerist mentality

The professionals of the dispute

The professionals of the revolution

Are still future bureaucrats

Are still future technocrats

Are still future spectacularized figures

Becoming bureaucrats

Becoming technocrats

Becoming TV characters

Knowing how to be sympathetic

With behind, a whole dialectic

In fact, to innervate capital

Nothing is worth family business

Because, at the legal level

It's normal

Exact image of capital organization

There is also the emotional plague

Football, for a spectacular time

Time of year, geopolitics analyzed

Meanwhile all the filth

Have like a false respite

And can, could, can fill all the trash!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"