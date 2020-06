Paraphysique de l'incommunicabilité customisée

" Je hais

Tu suis

Il somme

Nous avons têté

Vous serrez

Ils fument "

Philippe Geluck ( humoriste belge, né en 1954 )

Le bouquin de l'humour ( Jean-Louis Chiflet ) Ed : Robert Laffont

Le néo-parlé

Pour rétrécir le champ de la pensée

C'est aussi

Toute critique inachevée

Restreindre

Les limites de la pensée

Tout devant y participer

Le football spectacularisé n'étant pas le dernier

Même et surtout

Ce qui est censé

Tout ceci, le dénoncer

Tout est de la démence

Quand toute la syntaxe du capital est à déminer

Toute une cuisine

Toute une usine

Texture

Température

Nouvelles saveurs du faux

Quand

Tout est soumission partisane

Quand tout est discipline partisane

Le viol institué

De toute conscience individuelle

De la propagande marchande et de la publicité

Faux débats et faux duels !

Le monde sent mauvais

Qui idolâtre tous les méfaits

400 gènes environ pour l'olfaction

4 gènes pour la vision

Monde

De la décomposition psychologique

De la décomposition idéologique

De la décomposition économique

De la décomposition géopolitique

Et à ce propos

Certes, cela ne rime pas beau

Le temps de décomposition d'un corps humain

12 à 18 ans, plus ou moins

15 ans pour un temps moyen

Et un corps qui pourrit

Du gaz, rejets divers, des épidémies

Par les orifices, cela fuit

Ainsi

La mise en bière

Ainsi

Vite, au cimetière

Ou éparpiller les cendres en plein air

Car, sinon, qu'en faire ?

Maintenant

Tout mot avance à reculons

Maintenant

Tout mot a forniqué avec la contre-révolution !

Des milliards d'odeurs

Des milliards de saveurs

Mais le monde dit humain, ô malheur

Toujours de la même heure horreur

De la hiérarchie

De la compétition

De l'adoration ou de l'abhorration

Même mouvement en inversion

Sine die

Quand tout a déjà été dit

Comme une fausse saynète

De la multitude jouant des castagnettes

Je vous entends

Tant est bruyante la malveillance

Partout on la voit qui danse

Mais aussi, ouf, parfois, de la bienveillance

Encore lui

Avec toutes ses farfeluteries

Nonobstant

Si le monde se veut melliflu

Toute vraie relation y est pourtant considérée comme superflue

C'est le règne du m'as-tu-vu

Alors que tout nous chie dessus

Du propre qui est sale

Du sale qui est propre

Et dans le caniveau des grandes villes

Rien n'est vraiment vil

Des bactéries contre la pollution, en plein dans le mille !

Et il y a même encore des renards

Bois de Vincennes, près de Paris, la nuit, véritables zonards

Une centaine, encore peinards

Car, partout ailleurs, et ce chaque année

Ils sont massacrés par centaines de milliers

Mais toute réalité est bien cachée

La plupart des gens

Ne veulent pas de la réalité

Encore moins de toute vérité

Mais ils et elles veulent du mensonge étatisé ou privé

Car cela leur enlève ou atténue leur anxiété

Cosmotique, affiche truquée

Cosmose, théorie éradiquée

Dismose, au tout alambiqué

Osmose faussée

Corps vivant devenu corps séparé

Corps vécu dans une nature perdue

L'écologie corporelle

Noyée dans une écologie intellectuelle

Gens, société, nature, cosmos

Comme un vulgaire sac d'os

Alors qu'un seul pas, dans une forêt

Depuis peu, on le sait

Cinq cent kilomètres d'hyphes, c'est

Tout un réseau qui le sait

Mais l'impensé ne peut-être de ce monde

L'impensé est de l'outre-monde

Peut-être même à l'échelle de la seconde !

Car

Avoir six jambes ou quatre bras

N'est pas du théorème de l'impensé

Le plus, le moins, cela n'est pas de l'impensé

Avec toutes les variantes que cela implique, voilà

L'impensé

N'est pas exagéré, il est outré

Aucun engramme ne peut s'y fixer

Pas même la sexualité la plus débridée

Pas même l'asexualité la plus philosophée

L'impensé

N'est pas de notre Terre

L'impensé

Est quelque part dans le Multivers

Et ce en de customisés exemplaires

Le logiciel Deep blue, mémoire artificielle

1996, deux cent millions de coups à la seconde

Aux échecs, surclassant la mémoire naturelle

Après tout

Un grand maître international

Peut prévoir douze coups à l'avance, c'est déjà pas mal

Mais je ne suis pas cybernophile

Et pour en revenir à dame nature

Que nous détruisons au fur et à mesure

Que nous domestiquons, jour après jour, c'est sûr !

Ainsi

Dix de nos

Vingt médicaments les plus utilisés

Sont des champignons, des dérivés

De la nature, donc, des détournés

La science est situationniste, quand cela peut l'arranger

Les immunodépresseurs

Les statines

Les anticancéreux

Les antioxydants

Les immunostimulants

Et l'on dit merci, qui

Mais à l'évolution, pardi

Qui jamais ne pleure, qui jamais ne rit

Mais nous, genre humain, voulons tout customiser

Selon nos préjugés ou nos idées

Finalement

L'on suit toujours le courant

Parfois, comme en Mai 1968, mais pas assez puissant

Cela dit, et tout de même

Mai 68 à Lyon, et vive le désordre

Huit dominicains sur dix quittèrent les ordres

De l'apocope en cinémascope

Mais sauf vouloir blaguer

Du monde présent, l'activité la plus risquée

Presque 18 démineurs sont morts, comme suicidés

En Libye, de la tragédie, comme pour tout effacer

Car là, il ne peut y avoir aucun rescapé !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

" I hate

You follow

He is

We have sucked

You will be

They smoke "

Philippe Geluck (Belgian humorist, born in 1954)

The humor book (Jean-Louis Chiflet) Ed: Robert Laffont

The neo-spoken

To narrow the field of thought

It is also

Any unfinished criticism

Restrict

The limits of thought

Everything to participate

Spectacular football is not the last

Even and above all

What is supposed

All this, denounce it

Everything is dementia

When all the syntax of capital is to be cleared

A whole kitchen

A whole factory

Texture

Temperature

New flavors of fake

When

Everything is partisan submission

When everything is partisan discipline

Rape instituted

Of any individual conscience

Market propaganda and advertising

False debates and false duels!

The world smells bad

Who idolizes all misdeeds

Around 400 genes for olfaction

4 genes for vision

World

Psychological breakdown

Ideological decomposition

Economic decomposition

Geopolitical decomposition

And about that

Certainly, it does not rhyme beautiful

The decomposition time of a human body

12 to 18 years old, more or less

15 years for an average time

And a rotting body

Gas, various releases, epidemics

Through the holes, it leaks

So

The setting in beer

So

Quick, at the cemetery

Or scatter the ashes outdoors

Because, if not, what to do with it?

Now

Every word goes backwards

Now

Every word has fornicated with the counter-revolution!

Billions of smells

Billions of flavors

But the world says human, oh woe

Always the same horror hour

Hierarchy

Competition

Worship or abhorration

Same movement in inversion

Sine die

When everything has already been said

Like a false skit

Multitudes playing castanets

I hear you

Malice is noisy

Everywhere we see her dancing

But also, phew, sometimes benevolence

Him again

With all its eccentrics

Notwithstanding

If the world wants to be melliflu

Any real relationship is however considered superfluous

This is the reign of did you see me

While everything shits on us

Clean that is dirty

Dirty that is clean

And in the gutter of the big cities

Nothing is really vile

Bacteria against pollution, right on target!

And there are even still foxes

Bois de Vincennes, near Paris, at night, real zonards

A hundred, still cunning

Because, everywhere else, and this every year

They are massacred by hundreds of thousands

But all reality is well hidden

Most people

Don't want reality

Let alone any truth

But they want state or private lies

Because it takes away or alleviates their anxiety

Cosmotic, fake poster

Cosmosis, theory eradicated

Dismosis, convoluted

False osmosis

Living body become separate body

Body lived in a lost nature

Body ecology

Drowned in an intellectual ecology

People, society, nature, cosmos

Like a common bag of bones

Just one step, in a forest

We recently know

Five hundred kilometers of hyphae is

A whole network that knows it

But perhaps the unthought of this world

The unthought is from the underworld

Maybe even on the scale of the second!

Because

Have six legs or four arms

Is not the unthought theorem

The more, the less, it is not unthinkable

With all the variations that this implies, that's it

The unthought

Is not exaggerated, it is outraged

No engram can be fixed there

Not even the most unbridled sexuality

Not even the most philosophical asexuality

The unthought

Is not from our earth

The unthought

Is somewhere in the Multiverse

And this in custom copies

Deep blue software, artificial memory

1996, two hundred million hits per second

Chess, outperforming natural memory

After all

An international master

Can plan twelve shots in advance, it's already not bad

But I'm not a cybernophile

And to return to mother nature

That we destroy as we go along

That we domesticate, day after day, for sure!

So

Ten of our

Twenty most used drugs

Are mushrooms, derivatives

Nature, therefore, diverted

Science is situationist, when it can fix it

Immunosuppressants

Statins

Anticancer drugs

Antioxidants

Immunostimulants

And we say thank you, who

But evolution, of course

Who never cries, who never laughs

But we humans want to customize everything

According to our prejudices or our ideas

Finally

We always follow the current

Sometimes, as in May 1968, but not powerful enough

That said, and all the same

May 68 in Lyon, and long live the disorder

Eight out of ten Dominicans left orders

From the apocope to the cinemascope

But except wanting to joke

The riskiest activity in the world today

Almost 18 deminers died, as if by suicide

In Libya, tragedy, as if to erase everything

Because there, there can be no survivor!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"