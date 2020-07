Paraphysique du localisme au globalisme

Nous sommes

Ce que nous mangeons

Nous sommes

Ce que nous disons

Nous sommes

Ce que nous entendons et apprenons

Nous sommes

Ce que nous lisons

Nous sommes

Ce que nous pensons

Nous sommes

Ce que nous faisons

Et cela n'est pas trop joli

Faire le bien comme un défi

Tout aurait pu être si naturel

Un sein en bouche, anxiolytique ludique, comme miel

Des caresses, des massages, entre proches ou pas, du lien perpétuel

Mais c'est au tout cruel, mais c'est au tout artificiel

Au tout poubelle

De la vache toujours en gestation

Pour ainsi entretenir la lactation

Avec un veau par an

Du tout inséminant

C'est le même processus

Vite une belle chatte, que je la suce

Avec la femme, évidemment

Pour de l'allaitement permanent

Vite un beau sein que je le tète goulûment

Obsédé sexuel et Wilhelm Reichien, je suis, c'est patent

Avec du tétage imaginaire permanent sans arrêt dans le temps

Donc, une vache pourrait vivre vingt ans

Si on la laissait vivre tranquillement

Mais en industrialisation

Mais en usine de concentration

C'est cinq ans, seulement, c'est navrant

Et trois litres de lait, c'est comme un litre de purin

Lisier, du refluant, de l'élevage ravage, c'est crétin !

Et il faut le redire

Du paradoxe à ne pas médire

Ouf !

Car, il y a plus de microbes dans une poignée de terre

Que d'êtres humains sur la Terre

Comme quoi, toute relativité

Peut avoir sa spécificité

Et à aucune autre, il ne faudrait la comparer

Tout doit être dit

Mais sans aucune afféterie

Quand de la vérité d'un monde, tout est prédit

Avec si peu d'avenir, aussi

Sans l'insulte galvaudée et outrancière du mépris

Qui donnerait plus de poids dans le déni

Alors que justement, dans ce qui est galvaudé, cela en pâtit !

L'insulte tue l'insulte

Et devient de la banalité qui exulte

Et tout fascisme en connaît l'ausculte !

Donc, l'on constate

Toutes les dépenses militaires

De toute une industrie guerrière

Un monde sans aucun tact

Entre les gens, plus aucun vrai contact

France

Deux cent mille salariés

Deux cent mille sous-traitants, en complicité

Import-export, des dépenses militaires

Du travail alimentant toutes les guerres

D'un lien l'autre, tout travail, nourrit les guerres

Tu fais quoi, comme boulot ?

Tu fabriques des armes, c'est pas beau !

Mais et donc, tout travail construit le système

Mais tout système, le travail, il l'aime !

Ainsi

Les abeilles disparaissent

De la société, c'est pourtant l'indispensabilité

Pollinisant, produisant

Des pommes, des cerises, des tomates

Avec maintenant de l'échec et pat

Miel, tournesol, colza

Les abeilles pollinisent à tout-va

Soixante dix pour cent de la production mondiale agricole

Cela n'est pas rien comme obole

Mais comme au rugby, l'essai est transformé

Puisque tout est maintenant transformé

Comme en Belgique

Où la frite est comme magique

2,3 millions de tonnes de pommes de terre

Transformées, exportées, tous les ans

Et ce, dans 160 pays, c'est édifiant

Mais au tout surgelé

La baraque à frites comme reniée

Et au restaurant, trop souvent, de la patate même pas épluchée

En allant ainsi, pour toutes choses

Et à diverses doses

Industrialisation de l'élevage

Production de l'élevage en industrialisation

Et traité ou non traité

De l'incompréhensible signalisation

De l'impossible vérification !

Un peu comme aux USA

SS, SA, USA

Pas que le racisme d'Etat

Mais sous le psychopathe Trump

Ces trois derniers mois en version Trump

Covid-19

106.000 décès

Autant, voire plus, ce sont des faits

Que les guerres du Vietnam et de Corée réunies

Et ô terreur, aussi

Comme

22 guerres en Irak

Comme

33 fois le bilan du 11 septembre 2001

Comme

42 fois l'attaque japonaise de Pearl Harbor

Même si rien n'est jamais vraiment comparable

Quand justement, tout devient, dans l'horreur, comparable

D'autres causes, d'autres faits

Pour d'autres méfaits

Et certes, le système en est le relais

Capital, système, société, c'est comme il vous plaît

Quand tout l'entretient, quand tout l'entretenait

Au tout :

Putains, maquereaux, objets sujets, sujets objets

De la Bretagne

13 millions de cochons

Cent millions de bêtes à plumes

Ce qui équivaut, véritable enclume

Comme cent mille tonnes d'ammoniac

La société, c'est du tac au tac

La Bretagne, c'est pourtant quatre pour cent de la France

Mais, nonobstant, quatorze pour cent des émissions nationales

Du régional

Du national

De l'international

Ou bien

Du local au global !?

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

We are

What we eat

We are

What we say

We are

What we hear and learn

We are

What we read

We are

What we think

We are

What we do

And it's not too pretty

Doing good as a challenge

Everything could have been so natural

Breast in the mouth, playful anxiolytic, like honey

Caresses, massages, between loved ones or not, of the perpetual bond

But it's all cruel, but it's all artificial

In the trash

Cow still in gestation

To maintain lactation

With one calf per year

At all inseminating

It's the same process

Quick a nice pussy, I suck it

With the woman, of course

For permanent breastfeeding

Quickly a beautiful breast that I greedily suckle

Obsessed with sex and Wilhelm Reichien, I am, it's obvious

With permanent imaginary sucking without stopping over time

So a cow could live twenty years

If we let her live quietly

But in industrialization

But in a concentration factory

It's only five years old, it's heartbreaking

And three liters of milk is like a liter of manure

Slurry, ebb, devastating breeding, it's moron!

And we must say it again

The paradox not to slander

Phew!

Because there are more microbes in a handful of soil

What human beings on Earth

Like what, all relativity

May have its specificity

And to no other, it should not be compared

Everything must be said

But without any affeterie

When the truth of a world, everything is predicted

With so little future, too

Without the hackneyed and outrageous insult of contempt

Who would give more weight in denial

While precisely, in what is overused, it suffers!

The insult kills the insult

And becomes banality that exults

And all fascism knows its auscult!

So we see

All military spending

Of a whole war industry

A world without tact

Between people, no more real contact

France

Two hundred thousand employees

Two hundred thousand subcontractors, in collusion

Import-export, military spending

Work fueling all wars

From one link to the other, all work feeds wars

What do you do for a living ?

You make weapons, it's not beautiful!

But therefore, all work builds the system

But any system, work, it likes it!

So

Bees are disappearing

Society, however, is the essential

Pollinating, producing

Apples, cherries, tomatoes

Now with failure and pat

Honey, sunflower, rapeseed

Bees pollinate at full speed

Seventy percent of world agricultural production

It’s not nothing

But as in rugby, the test is transformed

Since everything is now transformed

As in Belgium

Where the fries are like magic

2.3 million tonnes of potatoes

Processed, exported, every year

And this, in 160 countries, is edifying

But all frozen

The shack with fries as denied

And in the restaurant, too often, not even peeled potato

Going so, for all things

And at various doses

Industrialization of animal husbandry

Production of livestock in industrialization

And treated or not treated

Incomprehensible signage

Impossible verification!

A bit like in the USA

SS, SA, USA

Not just state racism

But under the psychopath Trump

These last three months in Trump version

Covid-19

106,000 deaths

As much, if not more, these are facts

May the wars of Vietnam and Korea come together

And oh terror, too

As

22 wars in Iraq

As

33 times the balance sheet of September 11, 2001

As

42 times the Japanese attack on Pearl Harbor

Even if nothing is ever really comparable

When everything becomes, in horror, comparable

Other causes, other facts

For other misdeeds

And of course, the system is the relay

Capital, system, society, it's up to you

When everything keeps it going, when everything keeps it going

All in all:

Whores, mackerels, subject objects, subject objects

From Brittany

13 million pigs

One hundred million feathered animals

What is equivalent, a real anvil

Like a hundred thousand tonnes of ammonia

Society is ticking

Brittany, however, is four percent of France

But, notwithstanding, fourteen percent of national emissions

Regional

National

International

Or

From local to global !?

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"