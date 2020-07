Indicibilité d'indécidabilité

" ZAD partout ( sur l'air du refrain du Poinçonneur Des Lilas de Serge Gainsbourg )

Zad partout, Zad partout, C'est la zad partout, Zad partout, Zad partout, C'est la zad partout, Zad de guerre des classes, Zad de zonards de classe, Zad partout, Zad partout, C'est la zad partout, Zad partout, Zad partout, C'est la zad partout, La zad partout, La zad partout, La zad partout, Tout, tout, tout "

Jacques P ( rebelle nantais )

Et au fond

Parler, écrire

C'est surtout, dauber, médire

Je règle mes comptes

Tu règles tes comptes

Il ou elle règle ses comptes

Vous réglez vos comptes

Nous réglons nos comptes

Ils ou elles règlent leurs comptes

Et pour ainsi, en solde de tous les comptes

Cela n'est pas de la procédure du conte

Moi qui ne suis pas transsexuel

Mais plus évidemment un transtextuel

Certes

Tout mot parle de travers

Certes

Toute écriture publiée ou non publiée

C'est vite du temps oublié

Tout ce que l'on ne peut pas mémoriser

Mais le corps a tout enregistré

Donc, du grand éphémère

Rien que pour confronter

4000 ans, c'est du verre, la durée

1000 ans, c'est d'une carte bancaire, la durée

450 ans, d'un sac en plastique, c'est la durée

Avant que cela ne soit complètement détérioré

Et pour les archéologues du futur

L'explication de tout un passé, même pas sûr

Un passé qui n'aura peut-être pas de futur !

Dans un présent semblant permanent

Avec de temps en temps quelques réajustements

Et pour camoufler tout cela

La technologie qui s'y prête admirablement, voilà

En France

Encore six millions d'ouvriers et d'ouvrières, cependant

Et aussi, paradoxe, sept milliards d'euros

En moins, pour les minima sociaux

Chut, faut pas le dire, c'est comme un gros mot

Et c'est un peu pareil

Dans tous les pays, quand s'obscurcit le soleil

Les derniers Îlots de résistance

Harcelés par la répression sociale et sa macabre danse

Une force de répression sociale

De mieux en mieux équipée

Une force de répression sociale

De mieux en mieux armée

Pour interdire ou contraindre, ipso facto

Toute contestation véritable

Toute manifestation véritable

Comme la ZAD de NDDL, près de Nantes

Ainsi, en avril 2018

L'opération des expulsions lâcha sa fiente

Avec toute sa logistique démente !

Onze mille grenades utilisées

8000 grenades lacrymogènes

Par les forces du capital, que du plaisir, peu de gêne

3000 grenades explosives

Pour une répression qui se voulait décisive

Soit, sur une unité de temps d'environ huit jours

1400 grenades tirées par jour

De quoi se décourager pour toujours

Après

L'on pourra toujours dire

Moi, de mon temps, grande gueule qui s'étire

Souvent, nous, les anciens, faut bien le dire

Mais, très vite, ne pas s'attarder

Sur toute la technologie militaire ne faisant que s'améliorer

Face à tout cet arsenal

Flics, gendarmes, CRS, militaires, et les administratifs

Avec toute une galerie de supplétifs

Des uniformes et des civils

Comme pendant une guerre sociale et civile

L'on y fait ce que l'on peut

Et là où on le peut

Rien d'inutile, rien de trop peu

Personne

Ne pouvant donner la moindre leçon

Et à personne, en aucune façon

Surtout pas le gauchisme prétendument libertaire

Avec le chef, la cour partisane, comme ailleurs, rien à faire

Tellement

Est maintenant polyvalente, la réaction

Tellement

Est maintenant pluridisciplinaire la répression !

En résumé

De chacune et de chacun, la vie privée

Est surtout, de tout, privé

Une vie privée de vie, une vie séquestrée

De toutes façons, de toute apparence, il faut se défier

Toute apparence est une menterie

Toute apparence est une fausse Jacquerie

Pour feu ( 1906 - 1967 ) Primo Carnera, il en fut ainsi

Boxeur, 1m97, environ 127 kg, faux mussolinien instrumentalisé

Par ses managers, largement spolié

Rumeur mensongère, car aucun combat truqué

Il fut donc injustement calomnié

Car son titre ( 1933 ) de champion du monde des poids lourds

Fut amplement mérité

Avec un combat tout à fait régulier

Boxeur déchu, puis lutteur, puis catcheur

Il fallait qu'il gagne sa vie

Cela ne fut pas un homme méchant

Pas aussi niais qu'on le dit, finalement

Un exemple de l'erreur répétée, pour la calomnie

Et tout est souvent rabâché

Comme un principe d'indécidabilité

Du célibat au couple, de la cellule familiale à la société

Des mêmes comportements sans cesse renouvelés

De la reproduction de la richesse et de la pauvreté

De la reproduction de la relation aliénée !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"ZAD everywhere (on the tune of Serge Gainsbourg's Poinçonneur Des Lilas chorus)

Zad everywhere, Zad everywhere, It's zad everywhere, Zad everywhere, Zad everywhere, It's zad everywhere, Zad of class war, Zad of class zonards, Zad everywhere, Zad everywhere, It's zad everywhere , Zad everywhere, Zad everywhere, It's the zad everywhere, The zad everywhere, The zad everywhere, The zad everywhere, Everything, everything, everything "

Jacques P (rebel from Nantes)

And basically

Speak, write

Above all, dauber, slander

I settle my accounts

You settle your accounts

He or she settles accounts

You settle your accounts

We settle our accounts

They settle their accounts

And so, on sale on all accounts

This is not a storytelling procedure

I'm not a transsexual

But more obviously a transtextual

Certainly

Every word speaks wrong

Certainly

Any published or unpublished writing

It's quickly forgotten time

Everything you can't memorize

But the body has recorded everything

So, from the short-lived

Just to confront

4000 years is glass, the duration

1000 years is a bank card, the duration

450 years of a plastic bag is the duration

Before it’s completely deteriorated

And for the archaeologists of the future

The explanation of a whole past, not even sure

A past that may not have a future!

In a seemingly permanent present

With occasional readjustments

And to cover it all up

Technology that lends itself admirably, that's it

In France

Still six million workers, however

And also, paradoxically, seven billion euros

In addition, for the social minima

Hush, don't say it, it's like a swear word

And it's a bit the same

In all countries, when the sun is darkening

The last islands of resistance

Harassed by social repression and its macabre dance

A force of social repression

Better and better equipped

A force of social repression

Better and better armed

To prohibit or compel, ipso facto

Any genuine dispute

Any true manifestation

Like the NDDL ZAD, near Nantes

So in April 2018

The eviction operation released his droppings

With all its incredible logistics!

Eleven thousand grenades used

8000 tear gas grenades

By the forces of capital, only pleasure, little embarrassment

3000 explosive grenades

For a repression that wanted to be decisive

Or, over a unit of time of about eight days

1400 grenades fired per day

Something to be discouraged forever

After

We can always say

Me, in my time, big mouth stretching

Often we, the elders, have to say it

But very quickly, do not linger

On all the military technology just getting better

Faced with all this arsenal

Cops, gendarmes, CRS, military, and administrative

With a whole gallery of supplements

Uniforms and civilians

Like during a social and civil war

We do what we can

And where we can

Nothing useless, nothing too little

No one

Unable to teach a single lesson

And to no one, in any way

Especially not allegedly libertarian leftism

With the chief, the partisan court, as elsewhere, nothing to do

So much

Is now versatile, the reaction

So much

Repression is now multidisciplinary!

In summary

Everyone's privacy

Above all, everything is private

A private life, a sequestered life

Anyway, apparently, you have to challenge yourself

All appearance is a lie

All appearance is false Jacquerie

For late (1906 - 1967) Primo Carnera, it was so

Boxer, 1m97, about 127 kg, instrumented fake mussolinian

By its managers, largely robbed

False rumor, because no rigged fight

He was therefore unjustly slandered

Because his title (1933) of world heavyweight champion

Was amply deserved

With a perfectly regular fight

Fallen boxer, then wrestler, then wrestler

He had to make a living

He was not a mean man

Not as stupid as they say, finally

An example of repeated error, for slander

And everything is often rehashed

Like a principle of undecidability

From celibacy to the couple, from the family unit to society

The same constantly changing behaviors

Reproduction of wealth and poverty

Reproduction of the alienated relationship!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"