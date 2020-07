" Quant aux outils de géolocalisation, ils nous permettront bientôt de nous déplacer dans l’espace sans en avoir la moindre compréhension. Si la téléportation, aujourd’hui banale dans les jeux vidéo, existe un jour dans le monde réel, elle sera perçue comme totalement naturelle, car nous avons déjà perdu la représentation des espaces intermédiaires entre le point dont nous partons et le point où nous arrivons ! "

Serge Tisseron ( psychiatre, né en 1948 )

Du pain et des jeux

Pour supporter toutes les misères

Du pain et des jeux

Toutes époques, des gladiateurs aux footballeurs

Du pain et des jeux

Football

Coupe du Monde du fric

Jeux olym...frics

Du plus pauvre

Du plus riche

S'identifier aux héros du jour

Sublimant sa triste vie de tous les jours

Son pays vainqueur, et l'on devient

L'impression d'être enfin quelqu'un

Le football

Une peste émotionnelle

Pour faire passer les vies pas belles

Mais, le sport professionnel

De la défaite

De la victoire

Tout y est, de toutes façons, instrumentalisé

D'un président

Toute victoire sportive augmentant sa côte de popularité !

Bref

Du pain ( un peu )

Et surtout des jeux

Pour que les populations se tiennent tranquilles

Que rien ne change, temps social immobile

Il faudrait

D'autres notions

La défaite ?

La défaite de quoi ?

Il faudrait

D'autres notions

La victoire ?

La victoire de quoi ?

Défaite de la victoire

Victoire de la défaite

Si tu gagnes

Tu es comme un dieu

Sauf peut-être, justement, au pieu

Si tu perds

Tu es à mettre au feu

Comme un étron de peu

Toujours dominer

Toujours gagner

Pour être une personne respectée

Pour être une personne admirée

Et toutes les femelles prêtes à succomber

Tout est donc faussé

Les dessous sont bien camouflés !

Du pain et des jeux

Pour tout pouvoir, rien de mieux

Il faut, avant tout, faire rêver

De temps à autre, une nation unifiée

Du sport professionnel, c'est la fonction

Tout est donc devenu de la compétition

Mais pas en sport seulement

Tous les domaines, évidemment

Poésie, littérature, mode, technologie, cinéma

Science, " La société du spectacle ", voilà

Sous le capital, être le meilleur

Sous la marchandise, être la meilleure

La parfaite image du bonheur

Toute bourgeoisie y est à l'heure

Et ainsi

Peuvent se régénérer toutes les horreurs

Du monde et ce à chaque heure

Comme le fait de manger de la viande

Qui jamais ne se demande

Un kilogramme de viande de boeuf

Même sans être végan, car l'on peut manger un oeuf

C'est donc seize kilogrammes de fourrage

C'est donc vingt mille litres d'eau, ô rage

Mais les substituts végétaux, cela peut aussi être du nocif

La production industrielle, cela n'est pas de l'inoffensif

Avec la massification du véganisme, du futur poncif !

Un jour

De la viande de synthèse

Cellules souches comme des prothèses

Pas forcément du manger mal

Prix à payer pour éviter toute souffrance animale

Il y a déjà le lait végétal

Pas de l'Arsène, mais lupin, presque du bocal

L'éthique du commerce

Le commerce de l'éthique

Cela dit

Pour se départir du ni ni

Trente tonnes des graines de lupin

C'est cent cinquante mille litres de lait, bien

Il faudrait une autogestion du biologique

Et donc aussi au niveau économique

Jusqu'à l'abolition de l'économique

Du naturel, plus rien de chimique

Mais, plus rien n'est naturel

Ou alors, c'est du naturel artificiel

La nature de la pollution

La pollution de la nature

C'est l'organisation même du capital

Toute la nature y est comme en cavale

C'est comme pour faire carnaval

Ou, quelquefois, benoîtement plus banal

Ainsi

Feu Napoléon III imposant la margarine

Beurre trop cher pour les soldats

De la simple avarice, voilà

Du pain et des jeux, depuis toujours, une identique bibine !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"As for geolocation tools, they will soon allow us to move in space without having the slightest understanding. If teleportation, now commonplace in video games, one day exists in the real world, it will be perceived as totally natural, because we have already lost the representation of the intermediate spaces between the point from which we leave and the point where we arrive! "

Serge Tisseron (psychiatrist, born in 1948)

Bread and games

To endure all the miseries

Bread and games

All ages, from gladiators to footballers

Bread and games

Soccer

Money World Cup

Olympics ... frics

The poorest

Richest

Identify with the heroes of the day

Sublimating his sad everyday life

His winning country, and you become

The impression of finally being someone

Football

An emotional plague

To pass the not beautiful lives

But, professional sport

Defeat

Victory

Everything is there, anyway, instrumentalized

From a president

Any sporting victory increasing its popularity rating!

In short

Bread (a little)

And especially games

To keep the people quiet

Let nothing change, motionless social time

It should

Other notions

The defeat ?

The defeat of what?

It should

Other notions

Victory ?

The victory of what?

Victory defeat

Victory of defeat

If you win

You are like a god

Except perhaps, precisely, at the stake

If you lose

You are to set on fire

Like a little turd

Always dominate

Always win

To be a respected person

To be an admired person

And all the females ready to succumb

Everything is therefore distorted

The undersides are well camouflaged!

Bread and games

For all power, nothing better

Above all, we must make people dream

From time to time, a unified nation

Professional sport is the function

So it all became competition

But not only in sport

All areas, of course

Poetry, literature, fashion, technology, cinema

Science, "The society of the spectacle", that's it

Under capital, be the best

Be the best under the goods

The perfect picture of happiness

Every bourgeoisie is there on time

And so

Can regenerate all the horrors

People and every hour

Like eating meat

Who never wonders

One kilogram of beef

Even without being vegan, because you can eat an egg

So that's sixteen kilograms of fodder

So that's twenty thousand liters of water, rage

But plant substitutes can also be harmful

Industrial production is not harmless

With the massification of veganism, of the future cliché!

One day

Synthetic meat

Stem cells like prostheses

Not necessarily eating badly

Price to be paid to avoid animal suffering

There is already vegetable milk

No Arsene, but lupine, almost a jar

Business ethics

The ethics business

That said

To get rid of neither nor

Thirty tonnes of lupine seeds

It's a hundred and fifty thousand liters of milk, well

Biological self-management is needed

And therefore also economically

Until the abolition of the economic

Natural, nothing chemical

But nothing is natural anymore

Or it’s artificial natural

The nature of pollution

Nature pollution

It is the very organization of capital

All of nature is on the run

It's like to do carnival

Or, sometimes, more banal

So

Late Napoleon III imposing margarine

Butter too expensive for soldiers

Simple greed, that's it

Bread and games have always been the same booze!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"