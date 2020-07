Négoce du vol organisé

" Un gros roman qui tire à 8000 exemplaires consomme 10 gros arbres de 8 mètres pour la pâte à papier. La forêt de Compiègne compte 5 800 000 gros arbres et Paul-Loup écrit tous les 2 ans un gros roman qui tire à 500 000 exemplaires. Au bout de combien de temps Paul-Loup aura-t-il décimé la forêt de Compiègne ? "

Jean-Louis Fournier, Arithmétique appliquée et impertinente, via " Le bouquin de l'humour " de Jean-Loup Chiflet, Ed : Robert Laffont

La bêtise du monde est pondéreuse

Elle devient avare l'action généreuse

Quand même tout trait pamphlétaire

Devient armoire au piaculaire

Mai 68 Mai 2018

Mais, ce fut, 1998, 2018

Le football

Se jouant de toute rébellion, pas de bol

1618

Une gifle est donnée à une personne

1818

Une gifle est donnée à une personne

2018

Une gifle est donnée à une personne

La gifle est-elle pourtant différente ?

1618

Une femme sexe avec un homme

1818

Une femme sexe avec un homme

2018

Une femme sexe avec un homme

Ou homme avec homme

Ou femme avec femme

L'orgasme

Sera t-il pourtant différent ?

Les pulsions des animaux humains

Sont toujours les mêmes

Les émotions des animaux humains

Sont toujours les mêmes

Recherche de la dominance

Pour faire aboutir son projet, car la dominance

Comme l'aurait dit

Feu le biologiste des comportements, Henri Laborit

C'est faire aboutir son projet

Sans que le projet de l'autre, ne vienne

Vous emmerder, d'autant que je me souvienne !

Voilà pourquoi, un projet global

Pour l'humanité entière, dernier espoir, fatal

Et l'on ne se sent

Jamais aussi seul ou seule

Qu'au milieu d'une foule

Et l'on se sent

De l'humanité veule

Encore plus, au milieu d'une foule

Et plein désert

Être toute une multitude

Comme aussi

Près de petites villes

De la baignade en rivière

Organes génitaux au grand air

Le corps nu au soleil

Prendre un bain d'Univers

Peut-être aussi de Multivers

De matière noire

D'énergie noire

Et il faut

Un million de milliards

De collision en collision, pour produire une particule de matière noire

Et encore, faudrait que tout soit peinard

Encore excessivement plus rare

Car c'est au moins un sur dix mille, pour le véritable anar !

Mais

C'est de plus en plus

Après moi le déluge

Bientôt

Il n'y aura plus aucun refuge

Ainsi

En France, déjà 10.000 décharges sauvages

L'individualisme capitaliste, réactionnaire

Fait partout des ravages

Bientôt

Irrespirable, deviendra l'air

Alors

Que fut opaque, l'Univers

Pendant 380 000 ans

Mondes en devenir, en formation

Quand de la dilatation

Enfin, s'échappa, la lumière

Et qui maintenant, sert

Toute surveillance, c'est clair

Toute surveillance se surveillant !

Commerce de la surveillance

Surveillance du commerce

Caissiers et caissières

Vendeurs et vendeuses

Faisant ouvrir nos sacs et nos caddies

Du côté du patronat, toujours soumis

De grandes surfaces comme Auchan

De qui leur remplit les poches, se méfiant

Et personne ne protestant

Ou alors

Y aller en bande organisée, tout dévastant

Tout pillant, tout s'appropriant, tout giflant

Donc

Des caméras de surveillance, partout

Paris

2739 caméras sur la voie publique

33430 caméras partenaires

Caméras des musées

Caméras des grands magasins

Caméras des centres commerciaux

Caméras des gares

Partout, donc, en France

Petites ou grandes villes, ô démence

Et villes du monde, cela serait pour notre protection

L'on nous prend pour des connes et des cons

Au tout maton

Comme présentement, dans les prisons françaises

Dans certaines cellules, 50 degrés, sur de la braise

Quand c'est la canicule, l'été

De quoi y mourir, mat à l'étouffée

Ou en hiver, y mourir, mais là, gelé

70120 personnes emprisonnées

Dont

21 000 prévenus, présumés innocents

Au tout béton

Et forcément, pas seulement en prison

Sachant que l'équivalent

D'un département français

Est bétonné tous les dix ans

Mais qui veut le savoir ou le sait ?

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur "hiway index "

"A large novel which prints 8,000 copies consumes 10 large trees of 8 meters for pulp. The forest of Compiègne has 5,800,000 large trees and Paul-Loup writes every 2 years a large novel which prints 500,000 copies . How long will Paul-Loup have decimated the forest of Compiègne? "

Jean-Louis Fournier, Applied and impertinent arithmetic, via "The book of humor" by Jean-Loup Chiflet, Ed: Robert Laffont

The stupidity of the world is heavy

She becomes stingy for generous action

Anyway any pamphleteer trait

Becomes a piacular cabinet

May 68 May 2018

But, it was, 1998, 2018

Football

Playing with any rebellion, no luck

1618

A slap is given to a person

1818

A slap is given to a person

2018

A slap is given to a person

Is the slap any different?

1618

A woman sex with a man

1818

A woman sex with a man

2018

A woman sex with a man

Or man with man

Or woman with woman

Orgasm

Will it be any different?

The impulses of human animals

Are always the same

The emotions of human animals

Are always the same

Dominance research

To make his project succeed, because the dominance

As would have said

The late behavioral biologist Henri Laborit

It's making your project succeed

Without the other's project coming

Piss off you, as far as I can remember!

This is why, a global project

For all humanity, last hope, fatal

And we don't feel

Never so alone or alone

That in the middle of a crowd

And we feel

Of spineless humanity

Even more, in the middle of a crowd

And full desert

To be a whole multitude

As also

Near small towns

Swimming in the river

Outdoor genitals

The naked body in the sun

Take a bath of Universe

Maybe also from Multiverse

Dark matter

Dark energy

And it needs

A million billion

From collision to collision, to produce a dark matter particle

And again, everything would have to be painstaking

Still excessively rarer

Because it is at least one in ten thousand, for the real anar!

But

It is more and more

After me the flood

Soon

There will be no more refuge

So

In France, already 10,000 wild dumps

Capitalist, reactionary individualism

Wreaks havoc everywhere

Soon

Irrespirable, will become air

So

What was opaque, the Universe

For 380,000 years

Worlds in the making, in formation

When dilation

Finally, escaped, the light

And who now serves

All surveillance is clear

All surveillance monitoring itself!

Surveillance trade

Trade monitoring

Cashiers

Salespeople

Opening our bags and shopping carts

On the side of the employers, always submissive

Supermarkets like Auchan

Who fills their pockets, wary

And no one protesting

Or

Go there in an organized band, all devastating

All loot, all appropriate, all slap

So

Surveillance cameras everywhere

Paris

2739 cameras on the public highway

33,430 partner cameras

Museum cameras

Department store cameras

Shopping center cameras

Station cameras

Everywhere, therefore, in France

Small or large cities, oh madness

And cities of the world, that would be for our protection

We are taken for idiots and idiots

To the whole maton

As now, in French prisons

In some cells, 50 degrees, on embers

When it's heatwave, summer

Enough to die there, suffocating

Or in winter, die there, but there, frozen

70,120 people imprisoned

Whose

21,000 defendants, presumed innocent

All concrete

And of course, not just in prison

Knowing that the equivalent

From a French department

Is concreted every ten years

But who wants to know it or knows it?

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"