Le temps de l'extrême droite

Les maisons de retraite, hors de prix

Comme souvent, surtout en région Paris

La personne âgée y est de plus maltraitée

Une bouffe dégueulasse, le linge pas lavé

Dernier plaisir du gustatif, même cela est refusé

Tout est optionnel

Car, toute bientraitance est fictionnelle

Sans vouloir faire de chabanais

Pour tout, c'est comme cela, pas vrai !?

Alors, nous faisons l'autruche

Qui, un jour, deviendra baudruche

Et finalement

Du capital, de la marchandise

Chaque être humain, qu'on se le dise

Est comme un stropiat, forcément

Tout y est de la guerre

Ainsi, en 2019

Budget prévisionnel du Pentagone

L'économie a ses drones

716,3 milliards de dollars

Pour les opérations extérieures

69 milliards

Pour les renseignements intérieurs

17 agences civiles et militaires

100.000 agents civils et militaires

81,1 milliards de dollars

Il y a aussi la guerre alimentaire

Pour la pauvreté, des cancers alimentaires

Des hépatiques cancers

Des cirrhoses non alcooliques

Une canette de Coca-Cola

Correspondant à sept morceaux de sucre

Pour le foie, un mauvais lucre

Le foie fabricant du mauvais gras !

Et en France

En américanisation de la démence

22 litres de soda

Par personne et par an, voilà

Ce qui est plus nocif

Il faudrait que cela devienne poncif

Que les cent milliards de neutrinos

Qui à chaque seconde, nous traversent, c'est rigolo

Ce à la vitesse de la lumière

Sans que si peu, j'exagère

Le tout du rien

Le rien du tout

Par exemple

Rien que sur la surface d'un ongle

Et ce à chaque seconde, oui un ongle

Lui aussi traversé

Par 60 milliards de neutrinos solaires

Quelle que soit notre position sur la Terre

Sans compter tous les neutrinos extrasolaires

Le rien du tout

Le tout du rien

Les atomes dont nos corps sont composés

99,99 de vide, sans vouloir ironiser

Elle est bien du microcosme au macrocosme, la relativité !

22 B, planète océan, via l'engin Kepler

Avec peut-être des solutions convergentes

Chaque zone habitable en adaptation confluente

Mais, ici, sur notre monde

Monsanto et sa bouffe immonde

Comme Sodexo, multinationale française, au tout infect

Bouffe industrielle, prisons, cantines, maisons de retraite

Roundup, 41 pour cent de glyphosate

Pesticides, herbicides, fongicides, salopericides

Tout cela produisant de l'écocide

Et donc des malformations organiques

Le profit l'emportant sur tout, c'est tragique

Monsanto en 2016

Ce fut un déversement mortifère

Et ce de part notre monde, sur notre sphère

800.000 tonnes de roundup

Et autres génériques

Avec de la polyneuropathie toxique

Pour nous empoisonner, l'on sait y faire

La société

Tout y est du plastique

Tout y est de l'herbicide

Tout y est du pesticide

Tout y est TOXIQUE

Tout ou presque y est du transgénique

Comme sur nos gueules si psychosomatiques

Tout n'est plus que des parts de marché

Monsanto et autres salauds, faut s'en débarrasser !

C'est le temps de l'extrême droite

Flux et reflux, toujours là, la pensée étroite

Gauche, droite

Extrême gauche, extrême droite

C'est le temps de l'extrême droite !

Tout un monde

Qui vit du faux

Qui produit du faux

Au niveau politique

Qui n'est d'ailleurs plus qu'économique

Au niveau psychologique

Et tout étant interconnecté, pure psychosomatique

La colique est devenue mondiale, logique

Avec toujours du passeport ou autres papiers d'identité

Pour un boulot, pouvoir trouver

Pour un logement, pouvoir trouver

Pour même et surtout pouvoir sexer

Pour pouvoir copiner ou se marier

Au feu tous les papiers

Au feu toutes les propriétés

Ou alors

C'est le viol légalisé

Payer pour avoir le droit de copuler

C'est le corps prostitué

C'est donc le viol légalisé

Mais le capital est un souteneur

Il nous faut pointer à sa machine, à toute heure

Dans tous les domaines, il en est ainsi

Aucune gratuité réelle, tout est intéressé

De toute expression non aliénée, le capital fait fi

Et de famille en famille, l'on fait la société !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Retirement homes, overpriced

As often, especially in the Paris region

The elderly person is also mistreated there

A disgusting food, the laundry not washed

Last pleasure of taste, even that is refused

Everything is optional

Because all good treatment is fictional

Without wanting to be chabanais

For everything, it's like that, right !?

So we do the ostrich

Who, one day, will become a balloon

And finally

Capital, commodities

Every human being, let's face it

Is like a stropiat, necessarily

Everything is war

Thus, in 2019

Pentagon estimated budget

The economy has its drones

$ 716.3 billion

For external operations

69 billion

For domestic information

17 civilian and military agencies

100,000 civil and military agents

$ 81.1 billion

There is also the food war

For poverty, food cancers

Liver cancer

Non-alcoholic cirrhosis

A can of Coca-Cola

Corresponding to seven sugar cubes

For the liver, a bad profit

The liver maker of bad fats!

And in France

In Americanization of dementia

22 liters of soda

Per person and per year, that's it

What is more harmful

It would have to become cliché

Than the hundred billion neutrinos

Who every second, cross us, it's funny

This at the speed of light

Without so little, I exaggerate

All nothing

Nothing at all

for example

Just on the surface of a nail

And this every second, yes a nail

He also crossed

By 60 billion solar neutrinos

Regardless of our position on Earth

Not to mention all the extrasolar neutrinos

Nothing at all

All nothing

The atoms of which our bodies are made

99.99 empty, without wanting to be ironic

It is indeed from the microcosm to the macrocosm, relativity!

22 B, ocean planet, via the Kepler machine

Perhaps with convergent solutions

Each living area in confluent adaptation

But, here on our world

Monsanto and its filthy food

Like Sodexo, a French multinational, very infamous

Industrial food, prisons, canteens, retirement homes

Roundup, 41 percent glyphosate

Pesticides, herbicides, fungicides, salopericides

All this producing ecocide

And therefore organic malformations

Profit outweighs everything, it's tragic

Monsanto in 2016

It was a deadly spill

And this from our world, on our sphere

800,000 tons of roundup

And other generics

With toxic polyneuropathy

To poison us, we know how to do it

The society

Everything is plastic

Everything is herbicide

Everything is pesticide

Everything is TOXIC

Almost everything is transgenic

As on our faces so psychosomatic

It's all just market shares

Monsanto and other bastards, have to get rid of them!

It's the time of the far right

Ebb and flow, still there, narrow thought

Left right

Far left, far right

It's time for the far right!

A whole world

Who lives on falsehood

Who produces fake

Politically

Which is moreover only economic

At the psychological level

And everything being interconnected, pure psychosomatic

Colic has gone global, logical

Always with passport or other identity papers

For a job, to be able to find

For accommodation, being able to find

Even and above all to be able to sex

To be able to date or get married

All the papers on fire

All properties on fire

Or

It's legalized rape

Pay for the right to copulate

It is the prostitute body

So it's legalized rape

But capital is a pimp

We have to point to his machine, at all hours

In all areas, it is so

No real gratuity, everything is interested

Capital ignores all unalienated expression

And from family to family, we make society!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"