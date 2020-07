De l'acousticien informel

" Moi, mon métier c'est de soigner des gens, soigner des gens dans un couloir, je suis désolée mais c'est pas entendable du tout. Aujourd'hui en 2020, on fait le tour du globe, on met des choses sur la Lune, non, c'est pas entendable. "

Muriel Chatelet ( infirmière aux urgences de Clermont-Ferrand

Alors que l'on sait

Mais pour les soins, c'est plus simplet

Qu'à chaque seconde

Mille milliards de soleils nous inondent

Le quasar et son énergie qui féconde

La sociologie de l'hôpital

Comme de l'archéologie expérimentale

Tout cela en dit long

Sur une prétendue civilisation

L'environnement de l'apprentissage

L'apprentissage de l'environnement

Fabrication d'outils

Jusqu'à l'actuelle technologie

Activité cérébrale, aire de Broca

Avec le langage qui avec, va

Toute une activité y est liée

Plus loin dans le temps, la bipédie érigée !

Il y a 4,4 millions d'années

Ardipithecus ramidus, le couple stabilisé

Puis bien après

Comme un fait exprès

L'évolution le sait

Néandertaliens , chasseurs de près

Des Cro-Magnons, propulseurs, chasseurs de loin

Avec de la chasse par épuisement

De toutes les espèces, l'espèce humaine, la plus endurante

Avec des aiguilles pour coudre les vêtements

Des pirogues pour voyager longtemps

Ce, il y a plusieurs milliers et milliers d'années

Elle est si loin, la modernité

En 2020

Au tout fichu, au tout va finir

Au locavorisme, nous allons devoir revenir

Avec des produits courts

Ou sinon, la pollution, elle court, elle court

Et physiquement, nous nous avachissons

Et il ne s'agit pas, là, de mensurations

Ainsi une guerrière viking

Plus forte de quatre fois, que de tous nos sportifs, rois du ring

En nos sexualités oubliées

De moins en moins pratiquées

Tout s'irradiant dans la frigidité

Tout s'irradiant dans le refoulé

Et ainsi

Comme pour beaucoup d'autres, c'est écrit !

Et donc mon plus grand manquement

Ce qui m'a le plus privé

Ce sont des rapports sexuels, de la sexualité

Certes, j'ai eu, quelques compagnes et quelques amantes

Certes, des orifices de la femme, j'ai joui et j'en suis l'obsédé

Mais des vulves et des seins, l'imagination toujours démente

Dans un monde au tout castré

Au tout chosifié, tout vendu, tout acheté

Si chaque être humain avait une sexualité épanouie

De notre courte unité de temps, plus rien à faire, et cela revient sur le tapis

Mais là, par acceptation et par envie

Selon les respects, les âges, et les envies

Du viol, de la pédophilie, nenni

L'absence ou le manque de sexualité

Dans tout fascisme, dans toute agressivité

Dans tout nationalisme, dans toute nationalité

Dans tout racisme, dans tout hiérarchisme

Dans toute idéologie, dans toute religion assermentée

Dans tout cela et sans oublier

Le sport, les arts, la science, le travail forcé

La poésie, la philosophie, la politique, les variétés

Toute une sublimation généralisée

Tout un refoulement conditionné

Et pour feu ( 1897 - 1957 ) Wilhelm Reich, paraphraser

Fonction de l'orgasme, orgasme inhibé

Stases accumulées, maladies diverses et variées

Psychologie de masse

De tout nazisme

De tout racisme

De tout fascisme

De tout stalinisme

De tout régionalisme au tout nationalisme

De tout système

De toute société

Mettant bas, à des injustices et des inégalités

Avec aussi la pornographie contre la sexualité

C'est tous les jours que l'on pourrait sexer

Quand l'âge, ou la santé, pourraient s'y prêter

S'interdisant de violer ou de malmener

Ni d'imposer, ni de forcer

Il suffirait, pour cela, de nous engrammer

Au stade du nouveau-né !

Sans une sexualité épanouissante pour tous et toutes

Partout, il n'y aura toujours que des joutes

Et il faut, l'éloge de la lenteur

Requin-baleine et sa discrète pudeur

Huit mètres de long, dents inutiles

Alimentation vegan, rien de vil

Filtres aspirateurs du plancton

Comme si, tous les jours

Dans deux piscines olympiques, nous nagions

Mais aussi dans la mer

Quelquefois, tout, et son contraire

L'espadon-voilier, 110 km/heure

Et ce de dix à vingt mètres de profondeur

Alors

Que tout paysage naturel

Est devenu comme un paysage industriel

Pourtant

Forêts, savanes, eaux, déserts

Tout parle, tout échange, tout écoute

Tout se parle, tout s'échange, tout s'écoute

Le sonore

Pas plus que le reste, ne dort

Affaiblissement acoustique des milieux

Les bruits artificiels

Impactant les bruits naturels

J'en suis, façon PUZZLE, l'acousticien informel !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"Me, my job is to treat people, to treat people in a corridor, I'm sorry but it's not hearable at all. Today in 2020, we go around the globe, we put things on the Moon, no, it can't be heard. "

Muriel Chatelet (emergency nurse in Clermont-Ferrand

While we know

But for care, it's simpler

That every second

A thousand billion suns flood us

The quasar and its fertilizing energy

The sociology of the hospital

Like experimental archeology

It all says a lot

On a so-called civilization

The learning environment

Learning about the environment

Tool making

Up to current technology

Brain activity, Broca area

With the language that goes with it

A whole activity is linked to it

Further in time, the bipedalism erected!

4.4 million years ago

Ardipithecus ramidus, the stabilized pair

Then long after

As a matter of fact

Evolution knows it

Neanderthals, hunters up close

Cro-Magnons, thrusters, hunters from afar

With hunting by exhaustion

Of all species, the human species, the most enduring

With needles for sewing clothes

Canoes for long travel

This, several thousand and thousand years ago

It is so far, modernity

In 2020

Everything ruined, everything will end

To locavorism, we'll have to come back

With short products

Or if not, pollution, it runs, it runs

And physically, we slouch

And these are not measurements

So a Viking warrior

Four times stronger than all our sportsmen, kings of the ring

In our forgotten sexualities

Less and less practiced

All radiating into frigidity

All radiating into the repressed

And so

Like many others, it's written!

And so my biggest failure

What deprived me the most

It's sex, sex

Certainly, I have had, some companions and some lovers

Certainly, the orifices of the woman, I have enjoyed and I am obsessed with them

But vulvae and breasts, the imagination always mad

In a completely castrated world

Everything, everything sold, everything bought

If every human being had a fulfilling sexuality

Of our short unit of time, nothing more to do, and it comes back to the table

But there, by acceptance and by envy

According to respects, ages, and desires

Rape, pedophilia, nay

The absence or lack of sexuality

In all fascism, in all aggression

In all nationalism, in all nationality

In all racism, in all hierarchy

In any ideology, in any sworn religion

In all this and without forgetting

Sport, the arts, science, forced labor

Poetry, philosophy, politics, varieties

A whole generalized sublimation

A whole conditioned repression

And for fire (1897 - 1957) Wilhelm Reich, paraphrase

Orgasm function, inhibited orgasm

Accumulated stasis, various and varied diseases

Mass psychology

Of all Nazism

Of all racism

Of all fascism

Of all Stalinism

From all regionalism to all nationalism

Of any system

Of any society

Laying down, to injustices and inequalities

Also with pornography against sexuality

It's every day that we could have sex

When age, or health, might lend itself

Forbidding oneself to rape or abuse

Neither to impose nor to force

It would be enough, for that, to engram

At the newborn stage!

Without a fulfilling sexuality for all

Everywhere, there will always be games

And it is necessary, the praise of slowness

Whale shark and its discreet modesty

Eight meters long, unnecessary teeth

Vegan food, nothing bad

Plankton suction filters

As if, every day

In two Olympic swimming pools we swam

But also in the sea

Sometimes everything and its opposite

Swordfish, 110 km / hour

And this ten to twenty meters deep

So

That any natural landscape

Has become like an industrial landscape

However

Forests, savannas, waters, deserts

Everything talks, everything talks, everything listens

Everything is spoken, everything is exchanged, everything is listened to

The sound

No more than the rest, don't sleep

Acoustic attenuation of environments

Artificial noise

Impacting natural noises

I am, PUZZLE way, the informal acoustician!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"