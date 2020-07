Paraphysique d'exploitation occultation

C'est la parallaxe

De la falsification historique, qui malaxe

Adoncques

Le faux bureaucratique jamais quelconque

Et à l'époque de la Charte d'Amiens

La CGT d'octobre 1906, cela n'était pas rien

Indépendance vis-à-vis des partis, des syndicats

Et surtout

Pour l'abolition du salariat

Et surtout

Pour l'abolition du patronat

Pour la journée des huit heures

En 2018

C'est encore, et au moins, toujours huit heures

Elle marche à reculons, comme en arrière

La constatation est amère

Mais de trahison en trahison, la classe ouvrière

Du film

Qui est déjà commencé

Du film

Qui est déjà terminé

Par ici la sortie

Bientôt, déjà, directement dans le film

Comme si c'était toi qui le filme

Mais, partis ou syndicats, tout sent le pourri !

Et à propos du cinéma

Sublimant l'absence de vie réelle, voilà

En 1896

Cent mètres de pellicule

Cela correspondait à quatre minutes de film

En 1906

Cinq cent mètres de pellicule

Cela correspondait à vingt minutes de film

En 1903

Survint le premier gros plan

En 1913

Apparut le premier péplum

Puis de 16 ou 18 images par seconde

Au format classique du 24 images par seconde

1927

Le chanteur de jazz, le parlant et sa fronde

1915 à 1932

La caméra technicolor, un secret perdu

35 mm en fruit défendu

1929

Cinéma vérité de la caméra à main

Les mécanismes du cinématographe sont très anciens

Des primitifs aux classiques

Des classiques aux modernes, éternelle gymnastique !

Finalement

Tout est un conditionnement

Une engrammation bien étudiée, très évidemment

Par les hommes et les femmes au service du tyran

Au service des patrons, des milliardaires, de toute domination, an après an

Dès la maternelle

Et donc stagnation sempiternelle

Psychologiquement

Sexuellement

Politiquement

Socialement

Philosophiquement

De l'apprentissage

Et ce, à la soumission

De l'apprentissage

Et ce, à la résignation

De l'apprentissage

Et ce, à la compétition

De l'apprentissage

Et ce, à la hiérarchisation

De l'éducationnel, donc, et de l'économique

Pour le prétendu indépassable

Horizon du capitalisme, rendant tout minable

Et des vies, pauvres ou riches, perdues et inutilement frénétiques

De toutes nos certitudes

De toutes nos habitudes

De toutes nos traditions

De toutes nos informations

De toutes nos modes en imitation

Les plus implacables prisons

Les plus implacables illusions

L'impossibilité de toute vraie communication

La prison d'une ville

La prison d'un pays

Toute idéologie est une prison

Toute religion est une prison

Le capital étant la prison

Qui contient toutes les autres prisons

Certes

En France

Et pour y fabriquer de la démence

Un jugement n'est d'ailleurs jamais de clémence

Donc, une cellule de prison

L'inhumanité est toujours de déraison

3,5 mètres de largeur

4,3 mètres de longueur

Deux lits superposés

Et à 1,50 mètre, des toilettes sans porte, aucune intimité

Par l'odeur des fèces, toute nourriture infestée

Avec parfois des matelas rajoutés

Deux ou quatre personnes comme torturées !

Et avec la pauvreté galopante

Contrastant avec toute une monarchie politicienne, si puante

Si peu de chevance

Qui telle la mer montante, s'avance

Des gens avec plus un sou en poche

Il y a quelque chose qui cloche

Du kinétoscope

Ou du Cinémascope

Toujours la même exploitation

Mot devenu tabou, mot en occultation

Comme les espèces animales en invasion

Quand de nature, elles ne sont pas d'implantation

Et c'est la grenouille taureau

Rana Catesbeiana, comme un faux

Qui via la Floride, USA, prolifère en France

Et à un kilomètre, comme une évidence

Le cri du mâle, rauque, en résonance

Un sacré bestiau

Pesant tout de même, deux kilos

Mais qui élimine l'amphibien du coin, c'est idiot

Enfant, je me souviens

En forêt ou ailleurs, des batraciens, la nature faisait son plein

C'est comme pour la liberté, de moins en moins

Et dans les seins de la planète Terre, bientôt, plus rien !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

