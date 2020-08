Paraphysique du ressassement ratiociné

Stonewall, USA, New York

28 juin - 3 juillet 1969

Les minorités sexuelles

Et pas seulement la minorité homosexuelle

Enfin, osent se rebiffer

Enfin, osent se rebeller

C'est d'autant plus à légitimer

Qu'il n'existe aucune forme normale de sexualité

Mais, faut-il encore le répéter

Qu'une sexualité

Pour chaque individu, adaptée

Tout est donc du blabla

Ce qu'il faut dire, voilà

Sauf pour tous les demeurés

Sauf pour toutes les attardées

Depuis la prime enfance

Tout un conditionnement en prégnance

Moi, je suis, nonobstant, dans l'hétérosexualité

Je puis donc le dire sans partialité

Et puis dans la nature

Toute normalité en déconfiture

Car, c'est en vérité

Le plus souvent, le règne de la bisexualité

De toutes façons, quelle que soit la sexualité

Trop de gens en sont privé !

Or

Rien n'appartient à personne

Je est tout le monde

Tout le monde est je

Pour toute idée

Pour toute création

Les habits de tout le monde

Les idées de tout le monde

Avec des fragmentations

Avec des séparations

Tout le monde

Volontairement

Involontairement

Plagiant tout le monde

Tout s'informant en se répétant

Tout se répétant en s'informant

Bonjour, au revoir, ça va ?

Il pleut, il fait froid, il fait beau !

Et le boulot, et le mari, et les enfants ?

Et les vacances, et la femme, et la politique ?

Et cela !

Et ceci !

Les mots de l'emprise

L'emprise des mots

Il faut parler selon son temps

Il faut s'habiller selon son temps

Selon sa région, sa ville, son pays, son conditionnement

Et comment faire autrement ?

Nous sommes les produits de divers déterminants

Aucune liberté là-dedans

Et à cette porte, nous faisons toc toc

Sinon, haro sur le loufoque

Elle n'est pas à l'heure, votre breloque !

Seuls, les génocides sont toujours fidèles

De l'histoire humaine, ils ont la part belle

Années 1980

Guatemala

Deux cent mille morts

Quarante cinq mille personnes disparues

Sur ordre des généraux

Toute une flopée de tarés et de salauds

De même en France, par des erreurs de généraux

Quand il aurait fallu agir bien plutôt

Avant que l'Allemagne ne se réarme, au tout faux

Ainsi, entre le 10 mai et le 30 juin 1940

Environ 55500 soldats français se firent tuer

Stratégie retardataire, comme génocidaire, de toute inutilité

La défaite militaire, déjà prévue, avant d'être signée

Faîtes l'amour pas la guerre

Décidément, nos hippies furent des visionnaires

D'autres avant eux, en d'autres ères

Et il faut sans cesse le ratiociner

C'est l'éducation civique et donc sexuelle

Tout cela devrait être obligatoire

Ce, dès la naissance, seul sens giratoire

Toute une éducation libertaire

Que le monde entier, enfin, puisse se plaire

Car, sinon, stases, tensions, anxiétés, dépressions

Avec des suicides en action

Toute une inhibition de l'action

Accouchant tous les rigorismes

Accouchant tous les totalitarismes

Toute démocratie indirecte, tout étatisme

Avec une soumission de l'acceptation

Avec une acceptation à la soumission !

Avec le cerveau

Non engrammé comme un idiot

Cela pourrait être le paradis sur la Terre

Alors que depuis la sédentarité, et le patriarcat, c'est l'enfer !

Et dans nos assiettes

Tous les jours, la fête

Priorité au végétarisme et au véganisme

De l'Auguste Escoffier

Pour cela, d'autres mentalités

Pour cela, d'autres priorités

Avec un autre apprentissage à la vie

Avec un autre savoir-faire à la vie

Pour d'autres objectifs et ambiances

Pour d'autres relations et fréquences

Là, c'est chacun pour soi

Là, c'est chacune pour soi

Des vélos, moins de motos et de voitures

La moto comme la voiture, cela part en guerre

Avec parfois, de la frime comme devanture

Vroum vroum, avec toute une allure guerrière

Ou alors, du transport en commun

Mais ludique, décent, partageant

Et à force de gabegie s'institutionnalisant

La gueule ouverte s'important et s'exportant

Nous allons tous et toutes crever

Bon débarras, vous me direz

Quand on voit les magasins dits bio

Souvent de l'ambiance antipathique

Hautains et hautaines, du commerce au public

Surtout en France

Où tout est coincé

Et pas seulement en sexualité

Femmes, hommes, enfants, et finalement, le monde entier

Au tout constipé !

Voilà, mon sac, j'ai vidé

Ma tête est allégée

Thérapeutique pour se sentir plus léger

En évacuant ainsi sa propre débilité

Comme après avoir dégueulé !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Stonewall, USA, New York

June 28 - July 3, 1969

Sexual minorities

And not just the homosexual minority

Finally, dare to rebel

Finally, dare to rebel

It is all the more to legitimize

That there is no normal form of sexuality

But, do we have to repeat it again

That a sexuality

For each individual, adapted

So everything is blah blah

What to say, here

Except for all the remainder

Except for all the retarded

From early childhood

A whole package in pregnancy

Me, I am, notwithstanding, in heterosexuality

So I can say it without partiality

And then in nature

All normality in disarray

Because it is in truth

Most often, the reign of bisexuality

Anyway, whatever the sexuality

Too many people are deprived of it!

Gold

Nothing belongs to anyone

I is everyone

Everyone is i

For any idea

For any creation

Everyone's clothes

Everyone's ideas

With fragmentations

With separations

Everybody

Voluntarily

Involuntarily

Plagiarizing everyone

All informing oneself while repeating

Everything repeating itself while inquiring

Hello, bye, how are you?

It's raining, it's cold, it's sunny!

And the job, and the husband, and the children?

What about vacations, and women, and politics?

And that !

And this !

The words of hold

The grip of words

You have to speak according to your time

You have to dress according to your time

According to its region, city, country, packaging

And how to do otherwise?

We are the products of various determinants

No freedom in there

And at this door, we knock knock

Otherwise, haro on the wacky

It is not on time, your charm!

Alone, genocides are still loyal

Of human history, they have the best part

1980s

Guatemala

Two hundred thousand dead

Forty five thousand missing people

By order of the generals

A whole slew of nerds and bastards

Likewise in France, by mistakes of generals

When it should have done better

Before Germany rearms, all wrong

Thus, between May 10 and June 30, 1940

About 55,500 French soldiers were killed

Delayed strategy, like genocidal, of all uselessness

The military defeat, already planned, before being signed

Make love Not War

Definitely, our hippies were visionaries

Others before them, in other eras

And you have to keep it down

It is civic education and therefore sexual education

All of this should be mandatory

This, from birth, only roundabout

A whole libertarian education

That the whole world, finally, can enjoy themselves

Because, otherwise, stasis, tensions, anxieties, depressions

With suicides in action

A whole inhibition of action

Giving birth to all the rigorisms

Giving birth to all totalitarianisms

All indirect democracy, all statism

With a submission of acceptance

With an acceptance to submission!

With the brain

Not engramed like an idiot

It could be heaven on earth

While since the sedentary lifestyle, and the patriarchy, it's hell!

And on our plates

Every day, the party

Priority to vegetarianism and veganism

By Auguste Escoffier

For this, other mentalities

For this, other priorities

With another lifelong learning

With another know-how to life

For other objectives and atmospheres

For other relationships and frequencies

There, it's every man for himself

There, it's every man for himself

Bikes, less motorcycles and cars

The motorcycle like the car, it goes to war

Sometimes with a show off

Vroum vroum, with all a warlike allure

Or else, public transport

But playful, decent, sharing

And by dint of mismanagement becoming institutionalized

The open mouth importing and exporting

We are all going to die

Good riddance, you will tell me

When you see so-called organic stores

Often an unfriendly atmosphere

Haughty and haughty, from commerce to the public

Especially in France

Where everything is stuck

And not just in sexuality

Women, men, children, and ultimately the whole world

At all constipated!

Here, my bag, I emptied

My head is lightened

Therapeutic to feel lighter

By thus evacuating his own debility

As after having disgusted!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"