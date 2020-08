Ex-voto de réification

" J'aime un regard d'Agonie,

Car je sais qu'il est vrai -

Les hommes ne simulent pas la Convulsion,

Ne miment pas les Affres -

Les Yeux se glacent une fois - et c'est la Mort

Impossible de feindre

Les Perles sur le Front enfilées

Par l'Angoisse casanière. "

Emily Dickinson ( 1830 - 1886 ) poétesse américaine

Quelle est

Notre puissance pécuniaire ?

Quelle est

Notre puissance de vie ?

Ce que l'on a pu faire

Ce que l'on peut faire

Ce que l'on pourra faire

Les gens

Que l'on a pu rencontrer

Que l'on rencontre

Que l'on pourra rencontrer

Et donc surtout

Rien n'est véritablement fou

Les gens

Que l'on ne pourra rencontrer

Que l'on a jamais pu rencontrer

Que jamais l'on ne peut rencontrer

Selon

Ce que l'on a en poche

Selon

Ce que l'on a pas en poche

Oui

Cela est vraiment moche

En ce domaine

De tous les autres domaines

La réflexion critique, amoche, accroche

Voilà aussi pourquoi

Le secret de tout compte bancaire est bien gardé

De la grande richesse à la grande pauvreté

Qui n'a pas sa carte visa

Certes, pas un fifrelin dessus, parfois

Avec même souvent, un découvert bancaire

Chacun, chacune, avec le secret du pouvoir faire

Et donc, du secret de sa carte bancaire !

Cependant

Que pauvres ou riches

Tout est devenu si chiche

Tout est devenu si laid

Tout est devenu si niais

Certes

Avec tant d'argent

Telle femme, tu auras

Ou tel homme, tu auras

Tel studio, tel appartement, telle maison, tu auras

Locataire ou propriétaire, tu seras

Chaque classe sociale se régissant

Selon l'argent, le dire, est désormais, inconvenant

Salut toi !

Tu exerces quel métier ?

Salut vous !

Vous exercez quel métier ?

Ce qui économiquement rectifié

Signifie, tu peux faire quoi ?

Signifie, vous pouvez faire quoi ?

Ou encore plus explicite

En Amérique, pour cela, c'est moins hypocrite

Tu gagnes combien ?

Vous gagnez combien ?

Tes revenus annuels s'élèvent à combien ?

Vos revenus annuels s'élèvent à combien ?

Ce qui revient , plus abruptement, à dire

Nous y revoilà

Malgré ton tralala

Malgré votre tralala

Tu peux faire ou espérer quoi ?

Vous pouvez faire ou espérer quoi ?

L'horreur économique, ma foi

Dans la vie, faut pas s'en faire

Tout ce que l'on pourra faire

Tout ce que l'on ne pourra pas faire

Avec l'envie ou la motivation, ou pas, de le faire !

L'argent

En déterminant de tous les rapports sociaux

Et ainsi, tout est faux, tout est idiot

Tant de revenus par mois ou par an

Tout un programme s'y organisant

Avec ta place numérotée

Avec votre place numérotée

Ta place étant déjà réservée

Votre place étant déjà réservée

De la dictature de l'économie

Qui va articuler toute vie

Ou, en découlant, les lois de la probabilité

Qui vont pouvoir, implacablement, s'y affirmer

D'où le succès

Des jeux télévisés

De sa condition, pouvoir s'évader

Rêver, s'identifier, espérer

D'où le succès

Des nombreux jeux d'argent

Alors, que le plus souvent

Pour cent euros empochés

Le triple, au moins, fut souvent dépensé

Tu exerces quelle profession ?

Vous exercez quelle profession ?

Combien l'on gagne, pure vérité

Tu vaux combien ?

Vous valez combien ?

Et au chômage, tu n'es, vous n'êtes plus rien

L'ère des Macron

Du cynisme méprisant, ignoble, répugnant, de la réaction

Tu vaux combien ?

Vous valez combien ?

Tu peux faire quoi ?

Vous pouvez faire quoi ?

Le refrain des refrains

Du fascisme libéral sans aucun frein

Telle femme, tu auras

Tel homme, tu auras

Toutes activités et relations, voilà

La vie que tu auras

La vie que vous aurez

Ou alors, il faut ABOLIR l'économie, haha !

La puissance de feu

La puissance de vie

La puissance d'argent

Des transports que nous empruntons

Des lieux que nous fréquentons

Des gens que nous rencontrons

Hier, aujourd'hui, demain, l'on y tourne en rond

Forcément

Et cela n'est jamais dit

Car toute vie, elle la renie

La vie de l'économie

L'économie, sur tout, de la vie

Et puis

Les religions furent inventées

Pour faire supporter toutes les vies échouées

Bien plus que du lien, créer

Le commerce, lui, permit d'échanger

Du trop ou du pas assez

Et entre ceux et celles

Qui ont trop ou pas assez

Des mondes complètement séparés

Alors

Que si TOUT avait été ou était partagé

D'une mise en commun, mise généralisée

Tout le monde s'y serait retrouvé

Selon les envies et les besoins

Chacun, chacune, des autres, prenant le soin

Selon les compétence, les motivations, les affinités

Ce en toute gratuité

Par tout un bien-être général, une gratuité non dupe et intéressée !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"I like a look from Agony,

'Cause I know it's true -

Men do not fake Convulsion,

Do not mimic the Affres -

Eyes freeze once - and it's Death

Impossible to pretend

Pearls on the forehead strung

By home anxiety. "

Emily Dickinson (1830 - 1886) American poet

Which is

Our pecuniary power?

Which is

Our life power?

What we could do

What we can do

What we can do

People

That we could meet

That we meet

That we can meet

And so above all

Nothing is really crazy

People

That we will not be able to meet

That we never could meet

That we can never meet

According to

What we have in our pocket

According to

What we don't have in our pocket

Yes

This is really ugly

In this area

From all other areas

Critical reflection, ugly, hooks

This is also why

The secret of every bank account is well kept

From great wealth to great poverty

Who does not have their visa card

Certainly not a fifrelin on it, sometimes

Often even with a bank overdraft

Each, each, with the secret of being able to do

And therefore, the secrecy of his bank card!

However

Whether poor or rich

Everything has become so stingy

Everything got so ugly

Everything has become so stupid

Certainly

With so much money

Such woman, you will have

Or such man, you will have

Such studio, such apartment, such house, you will have

Tenant or owner, you will be

Each social class governing itself

According to the money, to say it is now unseemly

Hi you !

What job do you do?

Hello you !

What job do you do?

What economically rectified

Mean, what can you do?

Means, you can do what?

Or even more explicit

In America, for that, it's less hypocritical

How much do you earn ?

How much do you earn ?

How much is your annual income?

How much is your annual income?

Which amounts, more abruptly, to say

Here we are again

Despite your hoopla

Despite your hoopla

What can you do or hope for?

What can you do or hope for?

Economic horror, my faith

In life, don't worry

All we can do

All we can't do

With the desire or the motivation, or not, to do it!

Money

By determining of all social relations

And so, everything is wrong, everything is silly

So much income per month or per year

A whole program organized there

With your numbered place

With your numbered seat

Your place is already reserved

Your place is already reserved

From the dictatorship of the economy

Who will articulate all life

Or, from it, the laws of probability

Who will be able, relentlessly, to assert themselves there

Hence the success

TV games

From his condition, to be able to escape

Dream, identify, hope

Hence the success

Numerous gambling games

So that more often than not

For hundred euros pocketed

At least three times was often spent

What profession do you exercise?

What profession do you exercise?

How much we earn, pure truth

How much are you worth?

How much are you worth?

And unemployed, you are, you are nothing

The Macron era

Of contemptuous, despicable, loathsome cynicism, of reaction

How much are you worth?

How much are you worth?

What can you do?

What can you do?

The chorus of choruses

Liberal fascism without any restraint

Such woman, you will have

Such a man, you will have

All activities and relationships, that's it

The life you will have

The life you will have

Or we have to ABOLISH the economy, haha!

Firepower

The power of life

The power of money

Of the transports we take

Places we frequent

People we meet

Yesterday, today, tomorrow, we're going around in circles

Necessarily

And that is never said

Because all life, she denies it

The life of the economy

The economy, above all, of life

And then

Religions were invented

To endure all the failed lives

Much more than a link, create

Trade, it allowed to exchange

Too much or not enough

And between those and those

Who have too much or not enough

Completely separate worlds

So

That if EVERYTHING had been or was shared

From a pooling, generalized pooling

Everyone would have found themselves there

According to desires and needs

Each one, each other, taking care

According to skills, motivations, affinities

This free of charge

By all a general well-being, a gratuity not fooled and interested!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"