Durée du verre

4000 ans

Temps de l'écoulement

L'écoulement du temps

Durée d'une carte bancaire

1000 ans

Temps de l'écoulement

L'écoulement du temps

Durée d'un sac en plastique

450 ans

Temps de l'écoulement

L'écoulement du temps

Du grain à moudre pour l'archéologie

D'autres fois, lieux, religions, idéologies

D'autres croyances et d'autres modes de vie

Et si, il devait y avoir un cet après avant

Et encore bien après et encore avant

Des algues, de la nourriture, des emballages

Insectes, de la nourriture, de nouveaux mages

De nouveaux carburants

Du naturel innovant

Du canard comme désherbant

Du mouton, de la vache, du cheval, au tout tondant

Du cochon comme animal réconfortant

Riz sans eau

Stockage en réserve

De toutes les graines répertoriées en Norvège

Ou de la néantité qui siège

Plénitude ou néantitude

Illusion de la science

Science de l'illusion

Le temps de l'écoulement

L'écoulement du temps

L'idéologie du temps

Le temps de l'idéologie

La religion du temps

Le temps de la religion

De la Terre à l'espace

Pour le futur passé des galaxies, horrible farce !

Et puis, eau, dioxyde de carbone, soleil

Ailleurs, il suffit

D'autres mondes, d'autres ailleurs, d'autres ici

Ou plus simplement

Dans des millions d'années, tout midi, tout minuit

Les peuples et les civilisations se font et se défont, c'est ainsi

Le temps de l'écoulement

L'écoulement du temps

Tout ce qui est possible, tout ce qui peut se faire

Cela a été fait

Cela se fait, cela se fera

Hélas, de la grande tragédie

Mais dame probabilité du peut-être, cela ou ceci

Rêvons un peu, au temps d'anarchie

Le temps de l'écoulement

L'écoulement du temps !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Glass duration

4000 years

Flow time

The passage of time

Duration of a bank card

1000 years

Flow time

The passage of time

Duration of a plastic bag

450 years

Flow time

The passage of time

Grinding grain for archeology

Other times, places, religions, ideologies

Other beliefs and other ways of life

What if there had to be a this after before

And still long after and again before

Algae, food, packaging

Insects, food, new mages

New fuels

Innovative naturalness

Duck as a weedkiller

Sheep, cow, horse, all shearing

Pig as a comforting animal

Rice without water

Reserve storage

Of all the seeds listed in Norway

Or the nothingness that sits

Fullness or nothingness

Illusion of science

Science of Illusion

The time of flow

The passage of time

The ideology of time

The time of ideology

The religion of the time

The time of religion

From Earth to space

For the future past of galaxies, horrible farce!

And then, water, carbon dioxide, sun

Elsewhere, it suffices

Other worlds, others elsewhere, others here

Or more simply

In millions of years, all noon, all midnight

People and civilizations come and go, that's how

The time of flow

The passage of time

All that is possible, all that can be done

It has been done

It is done, it will be done

Alas, of the great tragedy

But lady probability of maybe, this or this

Let's dream a little, in the days of anarchy

The time of flow

The flow of time!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"