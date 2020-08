Du réussissement putréfié

Certes

Personne n'est si olpiche

Du coadjuteur qui défriche

Finalement, de tout cela, l'on se fiche

De l'illocalité de l'insécable

De l'insécable de l'illocalité

Rien n'est immanent

Car tout s'apprend

Mais hélas, dans le monocle

De la compétition, seul socle

De la société marchande

En érosion

Des besicles de la coopération

De l'entraide, moteur de l'évolution

Et tous ces gens

Qui parlent de vous

Via ce que les autres disent de vous

Via ce que d'autres ont pu dire de vous

C'est horrible

C'est pénible

C'est une honte

C'est une tonte

Forcément

Il ne peut en être autrement

Il ne faudrait parler de quiconque

Si l'on n'a pas fréquenté personnellement ce quiconque

Or

Comme l'on ne connait rien ou si peu de quiconque

Aux oreilles, de cette façon, tout est quelconque

Sauf

Le tout venant

Le tout dominant

Le tout gouvernement

A MORT, A MORT, A MORT

Voici mon aboiement

Du gauchisme libéral au fascisme libéral

Mais surtout, présentement, le fascisme libéral

Tous les regards du capitalisme, se muant en populisme, fatal

Comme l'assassinat de Paris

D'année en année, petit à petit

Et en 1961, ainsi

Il y avait 5555 voies, boulevards, impasses, " cités ", à Paris

Avec le ticket de métro en carton

Qui va disparaître en 2021, la technocratie, c'est con

Pour les pauvres, encore un coup dur

Qui ne pourront plus se déplacer, c'est sûr

Le tout venant

Le tout dominant

Le tout gouvernement

Le tout racialisant

Là, pas d'erreur

Et des gueules postillonnant la terreur

Célébrités et crapules politiciennes

Et autres rots pestilentiels

Comme celles et ceux qui votent pour elles

En joue, FEU, enfin, la belle !

Des images de la réussite putréfiée

La réussite putréfiée des images

Tout homme politique est devenu un lobbyiste

Toute femme politique est devenue une lobbyiste

Il faut faire le job

La domination sait changer de robe

S'en fichant plein les poches

Et après moi le déluge, c'est moche

A mort, à mort, à mort

Je leur jette le mauvais sort

Tout, donc, a été assassiné

Paris, d'autres villes, quelques vieux quartiers

L'amnésie de tout un passé

Et de nos jours, en seul monocle

De la compétition, comme seul socle

De la société marchande

De la fausse vie en perpétuelle demande

Et l'érosion

Des besicles de la coopération

De l'entraide, moteur de l'évolution

Voilà

Et à force d'élire des crapules politiciennes

Dans nos figures, leurs boues pestilentielles

La fin du début

Le début de la fin

Comme dans ce texte, sans début ni fin

Avec, qui revient et qui revient

Du ressassement et du refrain !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Certainly

Nobody is so olpiche

Of the coadjutor who clears

In the end, we don't care about all this

From the illegality of the indivisible

From the indivisible illocality

Nothing is immanent

Because everything can be learned

But alas, in the monocle

Competition, the only base

Of the merchant society

Eroding

Articles of cooperation

Mutual aid, the engine of evolution

And all these people

Who talk about you

Via what others say about you

Through what others have said about you

It's horrible

It is painful

It's a shame

It is a mowing

Necessarily

It can not be otherwise

We shouldn't talk about anyone

If you haven't personally dated anyone

Gold

As we know nothing or so little of anyone

To the ears, this way everything is arbitrary

Except

All coming

All dominant

All government

DEATH, DEATH, DEATH

Here is my bark

From liberal leftism to liberal fascism

But above all, at present, liberal fascism

All the looks of capitalism, turning into populism, fatal

Like the assassination of Paris

From year to year, little by little

And in 1961, so

There were 5555 lanes, boulevards, dead ends, "cities" in Paris

With the cardboard metro ticket

Who will disappear in 2021, technocracy is stupid

For the poor, another hard blow

Who won't be able to move, that's for sure

All coming

All dominant

All government

All racializing

There, no error

And faces spitting terror

Celebrities and politicians

And other pestilential burps

Like those who vote for them

In play, FIRE, finally, the beautiful!

Images of rotten success

The rotten success of images

Every politician has become a lobbyist

Every politician has become a lobbyist

You have to do the job

Domination knows how to change dress

Don't give a damn

And after me the flood, it's ugly

To death, to death, to death

I cast bad luck on them

Everything, therefore, was murdered

Paris, other cities, some old districts

The amnesia of a whole past

And nowadays, in a single monocle

Competition, as the only base

Of the merchant society

False life in perpetual demand

And erosion

Articles of cooperation

Mutual aid, the engine of evolution

here

And by dint of electing political scoundrels

In our figures, their pestilential sludge

The end of the beginning

The beginning of the end

As in this text, without beginning or end

With, who comes back and who comes back

Rehash and chorus!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"