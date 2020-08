Propagande de virus, virus de propagande

Toute étiquette

Est compromettante

Car elle nous fige

Car elle nous enferme

Car elle nous stérilise

Car elle nous ridiculise

Car elle stigmatise

Et puis

Toutes les idéologies

Se sont compromises

Se sont salies

Et puis

Toutes les religions

Se sont compromises

Se sont salies

Tout ainsi

Serait une saleté

Tout ainsi

Serait une compromission

Toute étiquette

Est comme une prison

Dont l'on ne peut s'évader

Toute étiquette

Empêche de réfléchir

Et ce, au réductionnisme de toute étiquette

En voici tout un lot

Bobo, gaucho, facho, intello, anarcho, bolcho, coco, capitalo !

Profession ?

Bobo

Profession?

Gaucho

Profession ?

Facho

Profession ?

Intello ?

Profession ?

Anarcho

Profession ?

Bolcho

Profession ?

Coco

Profession ?

Capitalo

Et tant d'autres lots

Hélas, il y a des religions

Hélas, il y a des idéologies

Qui fomentent

Toutes les appellations

Toutes les définitions

Toutes les interprétations

Toutes les extrapolations

Alors qu'en temps d'anarchie

Il n'y aurait plus aucun motif de litige

Plus aucune religion

Plus aucune idéologie

S'épanouir comme seule pige

Pas même, l'anarchisme, ou en période de transition

Jamais, ne pouvant s'arrêter, et plus aucune marche à reculons

Car

Tout le monde penserait les mêmes choses

Sans pour autant faire les mêmes choses

Aucun être humain ne pourrait être défini

Tout être humain étant indéfinissable

Il n'y aurait donc plus aucune étiquette

Avec la recherche de l'équilibre biopsychosociologique comme seule quête !

Car

L'apprentissage ou codage nerveux

Parfois grandiose, parfois morveux

C'est comme une grippe espagnole

Et là, cela n'est pas du Guignol

Premier cas, mars 1918, Kansas

Pas facile de passer à l'as

50 à 100 millions de personnes mortes

Du virus ou de la propagande, cela transporte

Comme à Paris

Et ailleurs, surtout les pauvres et les démunis

Et des fosses communes, pas vu, pas pris

Avec le savoir-faire

De l'intouchable secret militaire

D'ailleurs, à propos de virus

Un centimètre carré de notre peau

Non, cela n'est pas un faux

Contient un million de bactéries

De virus, acariens, contre les germes pathogènes

Pas besoin de prendre un hallucinogène

Hélas, pas de virus de l'anarchie

Comme le soutenait, Larousse, retour à l'oubli

Et au fond

Tout est caricatural

Tout est réducteur

Trou noir de la compréhension !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Any label

Is compromising

Because it freezes us

Because she locks us up

Because she sterilizes us

Because she makes fun of us

Because she stigmatizes

And then

All ideologies

Have compromised themselves

Got dirty

And then

All religions

Have compromised themselves

Got dirty

All so

Would be dirt

All so

Would be a compromise

Any label

Is like a prison

From which we cannot escape

Any label

Prevents thinking

And this, to the reductionism of any label

Here is a whole lot

Bobo, gaucho, facho, nerd, anarcho, bolcho, coco, capitalo!

Profession?

Bobo

Profession?

Gaucho

Profession?

Facho

Profession?

Nerd ?

Profession?

Anarcho

Profession?

Bolcho

Profession?

Coco

Profession?

Capitalo

And so many other lots

Alas, there are religions

Alas, there are ideologies

Who foment

All appellations

All definitions

All interpretations

All extrapolations

While in times of anarchy

There would no longer be any grounds for litigation

No more religion

No more ideology

Thrive as a single freelance

Not even, anarchism, or in transition

Never, unable to stop, and no more backwards

Because

Everyone would think the same things

Without doing the same things

No human being could be defined

Every human being is indefinable

So there would no longer be any label

With the search for a biopsychosociological balance as the only quest!

Because

Nervous learning or coding

Sometimes grandiose, sometimes brat

It's like a Spanish flu

And there, this is not Guignol

First case, March 1918, Kansas

Not easy to go to the ace

50 to 100 million people died

Virus or propaganda, it carries

Like in Paris

And elsewhere, especially the poor and the destitute

And mass graves, not seen, not taken

With the know-how

Untouchable military secret

By the way, about viruses

A square centimeter of our skin

No, this is not a fake

Contains a million bacteria

Viruses, mites, against pathogenic germs

No need to take a hallucinogen

Alas, no anarchy virus

As argued, Larousse, return to oblivion

And basically

Everything is cartoonish

Everything is reductive

Black hole of understanding!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"