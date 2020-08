Logique du discours logique

( haïku paraphysique )

Tout ce qui est possible

Tout ce qui peut exister

Cela existe, cela a existé, cela existera

Ailleurs ou ici

Demain, hier, aujourd'hui

D'autres planètes pour d'autres galaxies

Tout ce qui peut se faire

Aujourd'hui, demain, hier

Se fait, a été fait, se fera

Ailleurs ou ici

Demain, hier, aujourd'hui

D'autres planètes pour d'autres galaxies

Et vous pouvez rajouter

Penser, imaginer, lire, écrire

Concevoir, réaliser, rêver, construire

Et vous pouvez rajouter

Faire souffrir et se faire souffrir

Faire plaisir et se faire plaisir

Inventer, exterminer, anéantir

Tel cet appétit carnivore

Qui sur son passage, tout dévore

Rien qu'en France et par jour

Quand le discours logique fait sa cour

Trois millions d'animaux

Tuer, tuer, tuer, il faut !

Pour de la viande pouvoir consommer

Et voilà cinquante poules pour quatre mètres carrés

Toute cruauté étant normalisée

Toute cruauté étant, surtout, banalisée

Surtout, toute cruauté étant acceptée !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

(paraphysical haiku)

All that is possible

All that can exist

It exists, it has existed, it will exist

Elsewhere or here

Tomorrow, yesterday, today

Other planets for other galaxies

All that can be done

Today, tomorrow, yesterday

Is done, has been done, will be done

Elsewhere or here

Tomorrow, yesterday, today

Other planets for other galaxies

And you can add

Think, imagine, read, write

Design, realize, dream, build

And you can add

To make suffer and make oneself suffer

To please and to have fun

Invent, exterminate, annihilate

Like this carnivorous appetite

Which in its path devours everything

Only in France and by day

When logical speech makes its court

Three million animals

Kill, kill, kill, it is necessary!

For meat to be able to consume

And here are fifty hens for four square meters

All cruelty being normalized

All cruelty being, above all, trivialized

Above all, all cruelty being accepted!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"