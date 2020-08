Muselières syndicales, muselières patronales

Les gens se mentent

Une misère sexuelle effarante

Et à peine compensée, constatation terrifiante

Par l'ersatz pornographique

Du virtuel masturbatoire, pâle réplique

La société des solitaires

N'aspirant plus à plaire

Certes

S'il suffisait de se gratter le ventre

Pour ne plus avoir faim, diantre

Mais il ne faut pas séparer

La sexualité de l'affectivité

Vider ses couilles

Sans affectivité, ouille, ouille

Exciter son clitoris

Sans affectivité, mouille, mouille

Certes

Bien orienté, paraphysiqué, l'imaginaire

Sait aussi y faire

Ni carte d'identité, ni passeport, tout faire

Mais sans présence

Et donc dans l'absence

C'est comme une fausse confidence

Plus que jamais

La morale sexuelle, avec d'autres visages, est là

Hommes queues et femmes frigides, voilà !

Ou alors

C'est un libertinage pour les riches

Prostitution masquée qui s'en fiche

Une vie sexuelle tous les jours

Tu es un obsédé sexuel, mon amour

Bref

Comme pour toutes les activités

C'est l'argent qui sait tout organiser

Avec l'argent

Le tout du rien

Sans argent

Le rien du tout

La famine de sexe

La famille de gentillesse

La famine de nourriture

Comme la famine de 1921

Russie, 5 millions de décès

Le fascisme rouge, déjà, pointait

Avec 40 millions de personnes

Souffrant des intempéries et de la faim

C'était la guerre

Avec son communisme de guerre

Exterminant tous les anars, les ceusses du communisme libertaire

1932, autre famine

Aucune guerre n'a la bonne mine

Six millions de décès !

Rappel

Pour de quoi je me mêle

Sur l'idéologie stalinienne

Et afin que l'on me comprenne

Entre 1936 et 1938 en Russie

Une purge stalinienne

700.000 exécutions

Gens déportés au goulag, deux millions

Capitalisme étatisé

Capitalisme privé

Des exterminations de masse

Est, ouest, Centre, Sud, l'on brise ou l'on casse

Parfois des accords

Pour scotomiser tous les désaccords

1987

Le Protocole de Montréal, ou accord

Le trou de l'ozone

La planète TOP danger, fatal

Mais, acculée, la tyrannie fit ce qu'il faut

Pour freiner l'inéluctable, moins idiots

Et maintenant

TOP danger, mais plus aucun consensus

Et ce que l'insécurité sociale nous promet

Toutes les aides sociales

Toutes les allocations familiales

Rognées ou supprimées, elle se redéploie, la réaction

Avec l'aide des muselières syndicales

Avec l'aide des muselières patronales

Pour sauver le soldat capital

Car là

Est leur véritable fonction !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

People lie to each other

Terrifying sexual misery

And barely compensated, terrifying observation

By the pornographic ersatz

Virtual masturbatory, pale replica

The lonely society

No longer aspiring to please

Certainly

If it was enough to scratch your stomach

To not be hungry anymore, goddamn

But we must not separate

The sexuality of affectivity

Empty his balls

Without affectivity, ouch, ouch

Exciting her clitoris

Without affectivity, wet, wet

Certainly

Well oriented, paraphysical, the imaginary

Also knows how to do it

No identity card, no passport, do everything

But without presence

And so in the absence

It's like a false confidence

More than ever

Sexual morality, with other faces, is there

Tails men and frigid women, there you go!

Or

It's debauchery for the rich

Masked prostitution who doesn't care

A sex life every day

You are sex addict my love

In short

As with all activities

It's money that knows how to organize everything

With money

All nothing

Without money

Nothing at all

Sex starvation

Kindness family

Food starvation

Like the famine of 1921

Russia, 5 million deaths

Red fascism was already pointing

With 40 million people

Suffering from inclement weather and hunger

It was war

With its war communism

Exterminating all the anars, the ceusses of libertarian communism

1932, another famine

No war looks good

Six million deaths!

Reminder

What I'm meddling for

On Stalinist ideology

And so that I am understood

Between 1936 and 1938 in Russia

A Stalinist purge

700,000 executions

People deported to the gulag, two million

State capitalism

Private capitalism

Mass exterminations

East, West, Center, South, we break or we break

Sometimes chords

To scotomize all disagreements

1987

The Montreal Protocol, or agreement

The ozone hole

The planet TOP danger, fatal

But, cornered, tyranny did the right thing

To curb the inevitable, less idiots

And now

TOP danger, but no consensus anymore

And what social insecurity promises us

All social assistance

All family allowances

Trimmed or deleted, it is redeployed, the reaction

With the help of union muzzles

With the help of employers' muzzles

To save the capital soldier

Because there

Is their real function!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"