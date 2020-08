De l'alacrité pour l'abîme

6338 cargos épaves

Deuxième guerre mondiale

D'une guerre l'autre, qui aggrave

Et de fuite en fuite, au tout devenant sale

Dix à 90 pour cent de leur contenu

Qui nous nargue sans aucune retenue

De l'hydrocarbure et de la pollution

De l'alacrité dans la continuation

De l'insigne prérequis

Quand tout est à point, presque cuit

Tout y est encouragé et donc produit

Au tout effacé, au tout oublié

Mille accidents nucléaires aux USA

Mais personne ou presque ne le sait, voilà

Et un jour, des millions de victimes

La réalité, certes, on l'élimine

Tout un syncrétisme de la démesure

Au pinacle, sornettes, menteries, bêtises, et diverses ordures

Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse

Ou alors, simplement, rogner un peu, le tout schlass

Notre empreinte carbone

En le kilo ou en la tonne

Environ 207 kg pour l'avion en traversant la France

Environ 2,2 kg en TGV en traversant la France

1995, au moins 4500 bombes au phosphore

De 39/45 se sont échouées sur des plages écossaises

Mai 2019, sur une plage de sable

35000 tonnes de bombes, comme un diable

Cette fois, de la première guerre mondiale

Gaz moutarde, le passé guerrier va à son bal

Et en France

Les gens respirent environ

Tout est devenu tellement con

70 substances nocives présentes dans l'air, en orchestre ou en balcon

En espérant que l'hideuse espèce humaine

Ne pourra jamais se pérenniser ailleurs

Car pour tous les futurs, ô grand malheur !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

6338 wreck cargo ships

World War II

From one war to another, which worsens

And from flight to flight, everything getting dirty

Ten to 90 percent of their content

Who taunts us without any restraint

Oil and pollution

Alacrity in the continuation

The prerequisite badge

When everything is done, almost done

Everything is encouraged and therefore produced

All erased, all forgotten

A thousand nuclear accidents in the USA

But hardly anyone knows it, that's it

And one day millions of victims

Reality, of course, we eliminate it

A whole syncretism of excess

At the pinnacle, nonsense, lies, nonsense, and various garbage

Whatever we say, whatever we do

Or, simply, to crop a little, the whole schlass

Our carbon footprint

In the kilo or in the ton

Around 207 kg for the plane crossing France

Around 2.2 kg by TGV crossing France

1995, at least 4,500 phosphorus bombs

From 39/45 washed up on Scottish beaches

May 2019, on a sandy beach

35,000 tons of bombs, like a devil

This time from the first world war

Mustard gas, the warrior past goes to its ball

And in France

People breathe around

Everything has become so stupid

70 harmful substances present in the air, in an orchestra or on the balcony

Hoping that the hideous human species

Can never be perpetuated elsewhere

Because for all future, O great misfortune!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"