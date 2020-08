Business de l'inhumanitaire

" Les gémissements écologistes de cette époque ne sont que des sophismes. Demander à l'Etat aide et protection revient à admettre par avance toutes les avanies que cet Etat jugera nécessaire d'infliger, et une telle dépossession est déjà la nuisance majeure, celle qui fait tolérer toutes les autres. "

Prospectus de l'Encyclopédie des Nuisances, septembre 1984.

Et l'on peut envisager

Contre toute manifestation contestataire

Tout un arsenal répressif utilisé

Encore pire que le déjà arrivé

Tout gouvernement n'hésitant plus à le faire

Or, forcément, car tout gouvernement est réactionnaire

Et contre les courageux blacks blocs

Les armes des flics, c'est pas du toc

Cependant, si tout le monde s'y mettait

Tout pouvoir serait balayé, il est vrai

Nous pouvons prévoir

Pas impossible à croire

Des blessés, des morts, de l'effroi

Le désespoir, la misère, en font foi

Tout cela étant arrivé, cent fois

De l'avenir, du présent, du passé

Toujours les VRP du capital

Des pauvres gens, se fichant pas mal

Toujours, un personnel politique

De la répugnance, de la fosse septique

Soit, les éliminer

Soit, les rééduquer

La gauche du capital

L'extrême gauche du capital

La droite du capital

L'extrême droite du capital

Toute sa militance, fatal !

Mais, la plupart des gens

Ne sont aucunement des militants

Simplement

Les gens suivent le mouvement

Mouvement où tout est anonyme

De l'autre, chacune, chacun, est le mime

Comme les 600 femmes qui chaque année

En France, sous x, vont accoucher

Renonçant à être des mères

Et à la morale, anonymat qui peut déplaire

L'instinct maternel

N'est qu'une construction culturelle

Le Luxembourg et la France, deux seuls pays

Aucun renseignement, anonymat garanti

Mais

Toute la vie, cela suit

Car, le poison du secret

Est le secret du poison

Dans la séparation des êtres, des choses, jamais, l'on ne s'en défait

Et à propos de pays

Les personnes réfugiées dans le monde

Sont à elles seules, un pays

Vingt millions de gens réfugiés

Dans divers camps, enfermés

Invisibilisés par des entreprises privées !

Avec un gigantesque marché

Des campements, comme à Calais, implantés

Des villes containers

Tout un business de la misère

La misère de tout business

Pas seulement la paire de fesses

Toute une industrie de l'humanitaire

Tout est bon pour faire des affaires

Avec tout un discours logique

La logique de tout discours

Justifiant ainsi, le contre et le pour

Dernières trouvailles technologiques

De l'iris, surveillance biométrique

L'humanitaire des sociétés privées

Par d'anciens des services secrets, occultes conseillers

Pour le profit des actionnaires

Des zones d'attente, des camps de réfugiés, des centres de rétention

La misère humanitaire

Profitant en expérimentant, à toute technologie sécuritaire

Comme le fonctionnement même de la société en général

Les vies de merde sous le capital

Faisant admettre par toute une propagande, que tout n'est pas si mal

De la merde dorée

De la merde rouillée

En vente partout

Que l'on peut apercevoir en tout

Pour très pauvres, pauvres, riches, très riches, c'est fou

De cerveaux expropriés et parfaitement conditionnés

Afin de ne plus réfléchir et de tout accepter !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"The environmentalist moans of that time are nothing but fallacies. Asking the State for help and protection amounts to admitting in advance all the insults that this State deems necessary to inflict, and such a dispossession is already the major nuisance, the one that makes all others tolerate. "

Prospectus of the Encyclopédie des Nuisances, September 1984.

And we can consider

Against any protest demonstration

A whole repressive arsenal used

Even worse than the already happened

Any government no longer hesitating to do so

But of course, because any government is reactionary

And against the brave black blocks

The guns of the cops are not fake

However, if everyone got down to it

All power would be swept away, it's true

We can predict

Not impossible to believe

The wounded, the dead, the fear

Despair, misery, prove it

All this having happened a hundred times

From the future, from the present, from the past

Always the sales representatives of the capital

Poor people, who don't give a damn

Always, a political staff

From loathing, from the septic tank

Either eliminate them

Either, re-educate them

The left of capital

The far left of capital

The right of capital

The far right of capital

All its militancy, fatal!

But, most people

Are not activists

Simply

People go with the flow

Movement where everything is anonymous

On the other, each, each, is the mime

Like the 600 women who each year

In France, under x, will give birth

Giving up being mothers

And morality, anonymity that can displease

Maternal instinct

Is only a cultural construction

Luxembourg and France, two only countries

No information, anonymity guaranteed

But

All life it follows

Because the poison of secrecy

Is the secret of poison

In the separation of beings, things, we never get rid of them

And about countries

Refugees around the world

Are alone, a country

Twenty million refugees

In various camps, locked up

Invisible by private companies!

With a gigantic market

Camps, as in Calais, established

Container cities

A whole business of misery

The misery of all business

Not just the pair of buttocks

A whole humanitarian industry

Everything is good for doing business

With all a logical speech

The logic of all speech

Justifying the cons and the pros

Latest technological discoveries

Iris, biometric monitoring

The humanitarian aid of private companies

By former secret service, occult advisers

For the benefit of shareholders

Waiting areas, refugee camps, detention centers

Humanitarian misery

Enjoying while experimenting, with any safe technology

Like the very functioning of society in general

The shit lives under the capital

Making all the propaganda admit that all is not so bad

Golden shit

Rusty shit

On sale everywhere

That we can see in everything

For very poor, poor, rich, very rich, it's crazy

Brains expropriated and perfectly conditioned

In order to stop thinking and accept everything!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"