Anthropophonie de la falsification récupératrice

Selon la formule

Qui fit des émules

De feu ( 1893 - 1975 ) Pierre Dac

Et ce, à mon idiosyncrasie, du tac au tac

Je ne suis pas pour

Tout ce qui est contre

Je ne suis pas contre

Tout ce qui est pour

Ce qui vous assure

L'époque en est la mature

Un désintérêt

Une désaffection

Je le paradise

De fait, surtout, je l'enferise

De beaucoup, en effet

Il ne fait pas bon

Être en-dehors de tous les clous

Sinon, vous êtes une folle ou un fou

Personne ne vous lira

Personne ne vous entendra

Si vous avez le toupet

Si vous voulez passer pour niaise ou pour niais

De tout contester

De tout critiquer

Surtout, de tout, de douter !

Sauf des évidences

Avec l'exemple du négationnisme, cette pure démence

Et à toute échelle

Quelle soit de miel

Quelle soit de fiel

Toute personne se préservant

Dans son rassurant

Dans son conditionnement

Zone de sécurité la renforçant

De son apprentissage culturel

De son apprentissage mémoriel

Boire, manger, copuler, mémoire génétique

Mémoire sociale et culturelle

Tout étant bien plus culturel

Que le très simplisme génétique

Ainsi de toute anthropophonie

Propre aux àges de la vie

L'anthropophonie de la technologie et de l'industrie

Pour notre aujourd'hui

De toute une pollution sonore, mers et océans

Poissons, mammifères marins, au tout perturbant

Sans compter tout le plastique

Déjà, est atteint le point critique

Comme un camion à benne de plastique

Déversé, par minute, c'est tragique

Dans les mers et les océans

Le capitalocène, c'est vraiment aberrant

Les artefacts artificiels, tout remplaçant !

Qui l'emportera ?

L'espèce humaine pouvant être hideuse

Qui l'emportera ?

L'espèce humaine pouvant être merveilleuse

Et ô paradoxe civilisationnel

De la technicité de la bombe atomique

Faisant moins de victimes que les moustiques

35000 espèces de moustiques

Mais quinze seulement

Qui des humains, aspirent le sang

2 à 3 microlitres exactement

Mais, là, c'est la femelle, seulement

Qui vit de un à deux mois

Le mâle, lui, vit sept à dix jours, faux roi

Un million de décès par an

La femelle, tous les trois jours, piquant

Du petit, jamais assez méfiant

Ainsi, des virus, qui de nos savants

S'amusent en se moquant

Bref

Il faut oser être déplaisant

Le courage, des autres, d'être le crachant

Et aussi son propre crachant

Anonymat garanti

Il sera toujours muet votre cri

Quand personne ne s'y identifie

Et de l'extrême gauche du capital

Jusqu'à l'extrême droite du capital

Tout ce joli monde vous crachera

Tout ce joli monde vous ignorera

Tout ce joli monde vous méprisera !

Il faut jouer le jeu

Mon pauvre monsieur

Oui, mais quel jeu ?

Celui truqué

Par les diverses bourgeoisies falsificatrices ?

Celui truqué

Par les diverses bourgeoisies récupératrices ?

Qui sont au pouvoir

Et nous le font savoir

Formant des gouvernements

De décennie en décennie se succédant

Et qui nous manipulent

Et qui nous contrôlent

Et qui nous dépossèdent

Et qui nous taisent

Et qui nous masquent

Et qui nous retournent

Et qui nous fabriquent

Qui nous font, surtout, à leurs images

Taisons-nous et soyons sages !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

According to the formula

Who made emulators

De feu (1893 - 1975) Pierre Dac

And this, to my idiosyncrasy, tit for tat

I'm not in favor of it

All that is against

I am not against

All that is for

What assures you

The era is the mature

Disinterest

Disaffection

I paradise it

In fact, above all, I hellish it

Many, indeed

It is not good

To be outside all nails

Otherwise you are crazy or crazy

Nobody will read you

No one will hear you

If you have the nerve

If you want to sound like a fool or a fool

To dispute everything

To criticize everything

Above all, to doubt!

Except for the obvious

With the example of negationism, this pure insanity

And at any scale

Whatever honey

Whatever gall

Anyone preserving themselves

In his reassuring

In its packaging

Security zone reinforcing it

From his cultural learning

From his memory learning

Drink, eat, copulate, genetic memory

Social and cultural memory

Everything being much more cultural

That the very genetic simplism

So with all anthropophony

Suitable for ages

The anthropophony of technology and industry

For our today

From a whole noise pollution, seas and oceans

Fish, marine mammals, all disturbing

Not to mention all the plastic

Already, the critical point has been reached

Like a plastic dump truck

Spilled, by the minute, it's tragic

In seas and oceans

The capitalocene is really aberrant

Artificial artifacts, any substitute!

Who will win?

The human species can be hideous

Who will win?

The human species can be wonderful

And oh civilizational paradox

The technical nature of the atomic bomb

Killing less than mosquitoes

35,000 species of mosquitoes

But only fifteen

Who of humans suck blood

2 to 3 microliters exactly

But, there, it's the female, only

Who lives from one to two months

The male lives seven to ten days, false king

One million deaths per year

The female, every three days, prickly

Of the little one, never suspicious enough

Thus, viruses, which of our scientists

Have fun making fun

In short

You have to dare to be unpleasant

The courage of others to be the spit

And also his own spitting

Guaranteed anonymity

It will always mute your cry

When no one identifies with it

And from the far left of capital

To the far right of capital

All this pretty world will spit you out

All these pretty people will ignore you

All these pretty people will despise you!

We must play the game

My poor sir

Yes, but what game?

The rigged one

By the various falsifying bourgeoisies?

The rigged one

By the various recovering bourgeoisies?

Who are in power

And let us know

Forming governments

From decade to decade succeeding

And who manipulate us

And who control us

And who dispossess us

And who keep us quiet

And who hide us

And who return us

And who make us

Which make us, above all, in their images

Let us be silent and be wise!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"