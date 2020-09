Lobotomisation populationnelle

Il faut donc

Payer pour tout

Dans la marchandisation, tout a un coût

Et puis donc

Personne ne demande à naitre

Surtout, là, où tout vous envoie paître

De l'être, en interdiction

De l'avoir comme une sommation

Aux lois du marché, tous et toutes, en soumission

Tout pouvant prendre plusieurs formes

Chaque temps historique avec sa norme

Et il y en a pour tous les goûts

Du prolétaire, du nanti, la même roue

Avec des chagrins d'amitié

Puisque tout ou presque est rivalité

Avec des chagrins d'amour

Quand la sexualité joue des tours

Comme si chaque existence

La fausse conscience comme seule cadence

Avec des populations lobotomisées et donc contrôlées

Avec des populations décérébrées et clonées

Toute une fausse diversité

Pour la dictature du capital

Toujours aux ordres, fausse diversité prête à voter

Cela est devenu normal

Cela est devenu banal

La vie enfermée dans un cercueil

De tous nos regrets, comme un linceul

La mort comme une belle affaire

Via tout le trafic du funéraire !

Tout cela ne rentrant

Hélas pas, comme tout le reste, dans le signifiant

De la plupart des gens

Donc, comme par ailleurs, encore

Dans le funéraire, le capital fait fort

Pour la simple inhumation

C'est au moins 4000 euros

Pour la simple crémation

C'est au moins plus de 4000 euros

L'on ne dit déjà plus

Comme l'ensemble de la publicité, qui pue

Ma tête est malade, mais tu peux parler à mon cul

Cimetière

Mais, c'est le jardin du souvenir

Il faut plaire

Il faut faire plaisir

Des tombes avec le code QR

200 euros de plus, c'est un monde d'affaires

Sites mémoriaux sur Internet

Le capital fait toujours la fête

Cependant que

Dans notre corps qui travaille tout le temps

Pas besoin de traverser la rue, ô crétin, c'est évident

80 millions de nouvelles cellules s'y développant

Chaque jour, paradoxalement

Voilà-ti-pas

Que plus rien ne nous émerveille

Le disque, sans cesse, se raye

Comme l'immortalité de certaines méduses

Mort programmée de la cellule, bloquée, quand rien ne s'use

Mais le monde lui-même est devenu une phobie

Comme tout nationalisme avec sa glottophobie

Du nationalisme des territoires

Des territoires du nationalisme

Abominable guerre de trente ans, l'Alsace à la France, on l'oublie !

Et en vérité

De toute cérémonie, il faut se défier

Tout culte

Le culte de la charogne

Aurait dit, feu ( 1875 - 1908 ) l'anarchiste Albert Libertad, révolte qui cogne

Donc, tout culte

Qui que ce soit

Quoi que ce soit

C'est toujours sordide

C'est toujours morbide

Ainsi, toute renommée spectaculaire, est toujours un bide

The Doors ( 1965 - 1973 )

100 millions de disques vendus

Le capital sait faire des affaires

Et feu ( 1943 - 1971 ) Jim Morrison

Comme un sac de pommes

Fut vendu

Fut pendu

Par le fric, tout est détourné et tordu

Il faut l'apologie de l'inconnu

Il faut rester inconnu

Bon, pour revenir au funéraire

Tout nous y ramenant, notre fin dernière

Du coq à l'âne, il passe le Faubert

Et ni coq, et ni âne, j'espère

France, 2013, 560.000 décès

Du capital, une statistique d'abcès

2,5 milliards de chiffre d'affaires

Pas si très jadis

Comme un double six

De la classe septième à la classe première

Maintenant, c'est moins gruyère

Mais 3000 agences environ, 25000 salariés

Un secteur du marché

Ne pouvant jamais chômer

Le pauvre, lui, dans un trou est jeté

Le riche se fait crématiser

Ce sont les déchets des poubelles qui se font incinérer

Dans une humanité qui ne sait que se mépriser

Certes, c'est facile de tout critiquer

Mais malheur, toute l'organisation du monde est à critiquer !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Must therefore

Pay for everything

In commodification, everything has a cost

And then

Nobody asks to be born

Especially, there, where everything sends you to graze

To be, forbidden

To have it as a summons

To the laws of the market, all in submission

Everything can take many forms

Each historical time with its norm

And there's something for everyone

Of the proletarian, of the wealthy, the same wheel

With sorrows of friendship

Since almost everything is rivalry

With heartaches

When sexuality plays tricks

As if every existence

False consciousness as the only cadence

With lobotomized and therefore controlled populations

With brainless and cloned populations

A whole false diversity

For the dictatorship of capital

Always in charge, false diversity ready to vote

It has become normal

It has become commonplace

Life locked in a coffin

Of all our regrets, like a shroud

Death as a big deal

Via all the funeral traffic!

All this does not fit

Alas not, like everything else, in the signifier

From most people

So, as elsewhere, still

In the funeral, capital is strong

For the simple burial

It's at least 4000 euros

For simple cremation

It's at least more than 4000 euros

We don't say anymore

Like all advertising, which stinks

My head is sick, but you can talk to my ass

Graveyard

But, it's the garden of remembrance

We must please

You have to please

Graves with QR code

200 euros more, it's a business world

Memorial sites on the Internet

Capital always celebrates

While

In our body that works all the time

No need to cross the street, you moron, it's obvious

80 million new cells developing there

Every day, paradoxically

There you go

That nothing amazes us anymore

The disc keeps getting scratched

Like the immortality of some jellyfish

Programmed death of the cell, blocked, when nothing wears out

But the world itself has become a phobia

Like all nationalism with its glottophobia

On territorial nationalism

Territories of nationalism

Abominable Thirty Years War, Alsace to France, we forget!

And in truth

Of any ceremony, we must beware

All worship

The cult of carrion

Would have said, the late (1875 - 1908) the anarchist Albert Libertad, revolt that knocks

So all worship

Anybody

Whatever

It's always sordid

It's still morbid

So any spectacular fame is always a flop

The Doors (1965 - 1973)

100 million records sold

Capital knows how to do business

And Fire (1943 - 1971) Jim Morrison

Like a bag of apples

Was sold

Was hanged

By the money, everything is hijacked and twisted

We need the apology of the unknown

We must remain unknown

Okay, back to the funeral

Everything bringing us back, our last end

From rooster to donkey, he passes the Faubert

And neither rooster, nor donkey, I hope

France, 2013, 560,000 deaths

Capital, an abscess statistic

2.5 billion turnover

Not so very long ago

Like a double six

From seventh class to first class

Now it's less gruyère

But around 3,000 agencies, 25,000 employees

A market sector

Can never be unemployed

The poor, he, in a hole is thrown

The rich get cremated

It is the waste of the trash that is incinerated

In a humanity that only knows how to despise itself

Of course, it's easy to criticize everything

But unfortunately, the whole organization of the world is to be criticized!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"