Noske, noskisme réactualisé

Qui se souvient

Pourtant, rien n'est vraiment vain

1918, début novembre, les marins

De Kiel, les fameux mutins

La guerre, la refusant

Préludant

De l'Empire allemand, l'effondrement

Drapeau rouge des conseillistes

Et trahison par le faux communisme

Toujours de la fausse République

Et pour les braves, des coups de trique

Avec feu ( 1868 - 1946 ) Gustav Noske

L'éternelle antienne du parce que

Qui fit écraser l'insurrection du spartakisme

Toujours des faux frères

Présents sous toutes les ères

Toujours des Noske pour nous embrouiller

Agents de la tyrannie avançant masqués

Toute révolution est trahie

Par la hiérarchie et par la bureaucratie

Puis, tout y est récupéré

Comme une troupe coloniale, utilisée

Mais, via les réseaux sociaux

De plus en plus de " Gilets jaunes ", du vrai faux nouveau

Hors des partis et des syndicats

Mais ces gens sont bien de quelque part

Attention, le fascisme adhère à ce genre de faire-part

De toute ambiguïté, il sait faire un art

Prenant les retardataires dans son car

Ce qui n'est pas dit

L'automobile pollue

L'automobile mutile et tue

Et pour tout, c'est ainsi

Il faut trouver d'autres énergies

Dans le partage, la bienveillance, l'anarchie

Guerre économique

Guerre plus classique

14/18, 1.400.000 indiens

Pour faire la guerre, comme un butin

Le militaire anglais était malin

Quand le préjugé racial, n'est plus un frein !

2018, avant, après

L'ère numérique

Avec son zapping compulsif et frénétique

Avec aussi toute une réacosphère électronique

Il se modernise l'esprit réactionnaire

Et il nous façonne le flux numérique

Chaque nouvelle génération

Plus atteinte que la précédente, terrible contamination

Multitâche et charge mentale

Vite, la surcharge cognitive, inévitable mal

Informations pertinentes non perçues

Informations non pertinentes perçues

Un temps d'attention véritable

Surtout les jeunes, c'est lamentable

Deux minutes à 45 secondes

Et advient la surcharge cognitive

D'image en image, aliénation perceptive

L'on ne peut plus rien classer

L'on ne peut plus rien analyser

Voir et comprendre que tout est lié

Dans un esclavage numérisé généralisé

Un peu comme l'esclavage salarié

Avec aussi de l'esclavage chômé

Pas le moindre oukase

Dans une heuristique pleine de cases

Quand tout devient de la négativité

Comme la voiture électrique

Sa batterie, des centaines de kilos

Nickel, 400 kilos

Cobalt, 15 kilos

Lithium, 5 kilos

Autres métaux rares

Que la modernité est belle !

De toute vraie réflexion, elle est avare

Donc

Un million de voitures électriques

C'est comme un ou deux réacteurs nucléaires

Pour s'en rendre compte, c'est plus clair

Et aussi

La France numéro 1 en Europe

Pour les pesticides, indécrottable top

Des cultures arrosées, 3 millions d'hectares

Le paysan intensif, fêtard

Siphonnant la nappe phréatique

Et par hectare, comme deux piscines olympiques

Toute une production empoisonnée

Du gîte et du couvert pour les sangliers

Pouvant raffoler de ce qui est cultivé

Mais dans 20 cm de sol

C'est encore un sacré bol

Un milliard de bactéries

Un million d'espèces

Elle n'est pas encore dite la messe

Mais à la condition de bien serrer les fesses

Pendant ce temps, toutes les huit heures

Un rhinocéros est tué, l'africain pauvre, en fait son quatre heures

30.000 euros le kilo de corne

Et le braconnier est sans borne

La demande, Chine, Viêt Nam,

Quand la bêtise est sans âme !

De l'offre et de la demande

Le capital en redemande

Dans à peine 20 ans, plus aucun rhinocéros

La mythologie asiatique est vraiment rosse

Crime organisé international

90 pour cent du braconnage via le Mozambique, ô pauvreté fatale

Alors qu'un rhinocéros peut vivre 50 ans

Mais il en reste environ 25000 seulement

Et sur Terre depuis 55 millions d'années

Mais l'animal humain sait tout exterminer !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Who remembers

Yet nothing is really in vain

1918, early November, the sailors

From Kiel, the famous mutineers

War, refusing it

Preludant

Of the German Empire, the collapse

Red Flag of the Councilors

And betrayal by false communism

Still from the false republic

And for the brave, cudgels

With fire (1868 - 1946) Gustav Noske

The eternal antiphon of because

Who crushed the insurrection of Spartacism

Always false brothers

Present in all eras

Always Noske to confuse us

Masked Advancing Agents of Tyranny

Every revolution is betrayed

By hierarchy and by bureaucracy

Then everything is recovered there

Like a colonial troop, used

But, via social networks

More and more "yellow vests", real false new

Outside parties and unions

But these people are good from somewhere

Be careful, fascism adheres to this kind of announcement

Of all ambiguity, he knows how to make an art

Taking the latecomers in his bus

What is not said

The automobile pollutes

The automobile mutilates and kills

And for everything, it is so

We must find other energies

In sharing, benevolence, anarchy

Economic war

More classic war

14/18, 1,400,000 Indians

To wage war, like booty

The English soldier was smart

When racial prejudice is no longer a brake!

2018, before, after

The digital age

With his compulsive and frantic zapping

Also with a whole electronic reacosphere

It modernizes the reactionary spirit

And it shapes us the digital flow

Each new generation

More affected than the previous one, terrible contamination

Multitasking and mental load

Quick, cognitive overload, inevitable hurt

Relevant information not perceived

Irrelevant information perceived

A real attention span

Especially young people, it's lamentable

Two minutes to 45 seconds

And cognitive overload occurs

From image to image, perceptual alienation

We can no longer classify anything

We can no longer analyze anything

See and understand that everything is connected

In widespread digital slavery

A bit like wage slavery

With also non-working slavery

Not the slightest ukase

In a heuristic full of boxes

When everything turns to negativity

Like the electric car

Its battery, hundreds of kilos

Nickel, 400 kilos

Cobalt, 15 kilos

Lithium, 5 kilos

Other rare metals

How beautiful is modernity!

From all real thought, she's stingy

So

A million electric cars

It's like one or two nuclear reactors

To realize it, it's clearer

And also

France number 1 in Europe

For pesticides, top notch

Watered crops, 3 million hectares

The intensive farmer, party animal

Siphoning the water table

And per hectare, like two Olympic swimming pools

A whole poisoned production

Food and shelter for wild boars

Can be crazy about what is cultivated

But in 20 cm of soil

It's still a hell of a bowl

A billion bacteria

One million species

She hasn't said mass yet

But on the condition of tightening the buttocks

Meanwhile, every eight hours

Rhino is killed, poor African makes it four o'clock

30,000 euros per kilo of horn

And the poacher is boundless

Demand, China, Vietnam,

When stupidity is soulless!

Supply and demand

Capital asks for more

In barely 20 years, no more rhinos

Asian mythology is really rough

International organized crime

90 percent of poaching via Mozambique, oh fatal poverty

While a rhinoceros can live 50 years

But only about 25,000 remain

And on Earth for 55 million years

But the human animal knows how to exterminate everything!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"