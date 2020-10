Paraphysique du syndrome de Stockholm

23/08/1973

Braquage d'une banque

Et ce à Stockholm

Par d'étranges bonshommes

Une prise d'otages

Et ce à Stockholm

Mais là

Les otages firent corps et firent esprit

Avec leurs braqueurs ravisseurs

Et ce au des heures

Des liens purent se nouer

Que n'altèreront pas les années

Et ainsi, après leur arrestation

Des anciens otages iront les voir en prison

Un peu comme les ouvrières et les ouvriers

Un peu comme les employées et les employés

Certes, dans un autre registre

Du monde parallèle où tout s'enregistre

Se mettant du côté de leur employeur

Se mettant du côté de leur exploiteur

D'un côté l'autre

D'une façon l'autre

Tout

Est finalement syndrome de Stockholm

Comme ma tasse de café

Et c'est cent quarante litres d'eau

C'est pas très écolo

Participe présent, futur, passé

Nous entretenons

Ce que nous condamnons !

Avec

De la technologie de l'addiction

Avec

L'addiction à la technologie

L'addiction à l'industrialisation

De la misère mondialisée

La torture de la grande pauvreté

Toutes les migrations échouées

Toutes les terreurs spectacularisées

18 avril 2015

Un bateau, faux refuge, faux ami

Coulant au large de la Libye

Gens du Sénégal, Mauritanie, mali

800 disparus, 800 personnes noyées

De ce monde fait pour terroriser

De ce monde si mal organisé

De ce monde où il faut en baver

Comme sur une échelle de la douleur

Ne le nions pas, plusieurs degrés et plusieurs couleurs

De 0 à 10

Beaucoup de 10

Ou entre 6 et 10

Que de 0

De l'introuvable 0

Bretagne

Les taux de nitrate castagnent

Une moyenne de 30 mg

Il en faudrait au maximum 10 mg !

De l'esclavage colonial

De l'esclavage salarial

Le monde est nazi

Le monde est sali

Le monde est pourri

Bien pire, même, que nazi

Des corps colonisés

Des esprits colonisés

Par divers conditionnements et formatages

Par divers dressages

Et pas seulement

Et bien plus classiquement

Vingt millions, environ, d'esclaves africains

Au cours de tous les siècles passés

Mais au niveau du monde entier

L'esclavage a pu se pratiquer

Pour tous les types de peaux

Tous les pays

Français, espagnols, hollandais

Arabes, anglais, portugais

Avec toute une armada courant après

Le capital

Sur la traite des noirs, surtout, s'enrichissant

Tout un génocide de la personne noire

Des millions de victimes, environ, peine à le croire

Et là, rien de processif

Mais un constat, par ailleurs, fort poussif

Hélas, le malheur, cela attire les gens

Supporter le leur, leur permettant

Ainsi, tout un tourisme des ruines

Quand la vie, décharnée, se débine

Déjà, 1870, juin 1871, et ce à Paris

Trente photographes en furie !

Londres eut son épidémie

Une autre ruine mais celle de la maladie

1664/1665

La peste, cent mille décès

Ce en trois mois, indéfectible fait

Avec surtout des pauvres, forcément

2020

Comme la police américaine

Tuant deux personnes noires par semaine

Avec surtout des pauvres, forcément

Mais toutes classes sociales

Du local à l'international

Sauf... l'anational

Corps colonisés

Corps domestiqués

Corps confisqués

Esprits colonisés

Esprits domestiqués

Esprits confisqués

Par toute propagande, toute culture, toute publicité

Avec un nouveau colonialisme corporatisé

Et à propos de l'ancien anti-colonialisme

Comme surgissant d'un autre passé

Trop injustement oublié

Feu ( 1889 - 1927 ) Lamine Senghor

Feu ( 1890 - 1969 ) Hô Chi Minh

Feu ( 1898 - 1974 ) Messali Hadj

Avec des parcours incertains

Du faux indicateur, d'un vrai stalinien

Du père du nationalisme algérien

Ce Messali Hadj, et de sa femme anarcho-syndicaliste

Rien n'est simple, car rien n'est totalement fixiste

Du syndrome de Stockholm et de ses petits

Et plus que jamais, c'est ainsi, cela sera ainsi

Sauf, l'avènement de l'anarchie !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysisien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

23/08/1973

Bank robbery

And this in Stockholm

By strange fellows

A hostage-taking

And this in Stockholm

But the

The hostages formed body and formed spirit

With their kidnappers

And this in the hours

Bonds could be tied

That will not change the years

And so, after their arrest

Former hostages will visit them in prison

A bit like the workers

A bit like employees

Certainly, in another register

From the parallel world where everything is recorded

Siding with their employer

Siding with their exploiter

From one side to the other

One way the other

All

Is finally Stockholm syndrome

Like my cup of coffee

And it's a hundred and forty liters of water

It's not very green

Present participle, future, past participle

We maintain

What we condemn!

With

Addiction technology

With

Technology addiction

Addiction to industrialization

Globalized misery

The torture of great poverty

All failed migrations

All the spectacularized terrors

April 18, 2015

A boat, a false refuge, a false friend

Sinking off Libya

People from Senegal, Mauritania, Mali

800 missing, 800 people drowned

Of this world made to terrorize

Of this world so poorly organized

Of this world where you have to drool

Like on a scale of pain

Let's not deny it, several degrees and many colors

From 0 to 10

Lots of 10

Or between 6 and 10

That of 0

From the untraceable 0

Brittany

Nitrate levels deteriorate

An average of 30 mg

It would take a maximum of 10 mg!

Colonial slavery

From wage slavery

The world is nazi

The world is dirty

The world is rotten

Much worse, even, than Nazi

Colonized bodies

Colonized spirits

By various packaging and formatting

By various dressings

And not only

And much more classically

About twenty million African slaves

In all the past centuries

But at the level of the whole world

Slavery could be practiced

For all skin types

All countries

French, Spanish, Dutch

Arabic, English, Portuguese

With a whole armada running after

The capital

On the slave trade, especially, getting rich

A whole genocide of the black person

Millions of victims, around, hardly believe it

And there, nothing processive

But an observation, moreover, very sluggish

Alas, misfortune attracts people

Support theirs, allowing them

So, a whole tourism of ruins

When life, emaciated, breaks down

Already, 1870, June 1871, and this in Paris

Thirty furious photographers!

London had its epidemic

Another ruin but that of disease

1664/1665

The plague, a hundred thousand deaths

This in three months, unwavering done

Especially with the poor, of course

2020

Like the American police

Killing two black people a week

Especially with the poor, of course

But all social classes

From local to international

Except ... the national

Colonized bodies

Domesticated bodies

Confiscated bodies

Colonized spirits

Domesticated spirits

Confiscated spirits

By any propaganda, any culture, any advertising

With a new corporatized colonialism

And about the old anti-colonialism

As if emerging from another past

Too unfairly forgotten

Fire (1889 - 1927) Lamine Senghor

Fire (1890 - 1969) Ho Chi Minh

Fire (1898 - 1974) Messali Hadj

With uncertain paths

From a false indicator, from a true Stalinist

From the father of Algerian nationalism

This Messali Hadj, and his anarcho-syndicalist wife

Nothing is simple, because nothing is totally fixist

Stockholm syndrome and its young

And more than ever, it is so, it will be so

Except, the advent of anarchy!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysisien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"