Le capital de toutes les souffrances

4 G, 0,27 par seconde

5 G, 0,01 par seconde

Mais tout G

C'est surtout de la surveillance

De la fausse bienveillance

Soixante dix pour cent pour la 5 G, ô parjure d'espérance

Avec des matériaux rares

Avec des déchets pas avares

Au tout artificiel

Quand se perd même le sommeil naturel

Et toute lumière artificielle

Perturbant notablement le sommeil

Dix pour cent de la population mondiale

Est devenue insomniaque, affolement neuronal

Six millions d'insomniaques en France

Avec 6 heures et 48 minutes de sommeil moyen en France

Car

Le temps de l'économie

N'est pas le temps, de l'être humain et de sa biologie

Le temps n'est plus perçu

Seul le temps artificiel de l'économie est su

Maladies, accidents, obésité ou surcharge pondérale, de la malbouffe

Le manque de sommeil nous étouffe

De la vitesse d'alimentation, donc, de la piètre concentration

Du travail décalé, de la dépression, prix de la promotion

Obscurité, sommeil, jeûne, en perturbation

Trop de luminosité, des troubles d'endormissement, en généralisation !

Avec des somnifères

En fait de l'anesthésie légère

Et en Europe

L'Espagne et la France, au top

Avec de l'apnée rarement passagère

De la respiration comme sans air

Avec tout son corollaire

Trois cent millions

Dans le monde, de gens en dépression

Notre sommeil est de mauvaise qualité

Nous ne dormons pas assez

Et bien dormir c'est bien récupérer

Vive le droit de ne rien faire et de paresser

Du capitalisme et de ses inéluctabilités

Tous les déchets non accumulés

Pour les bras de Morphée, un même procédé

Certaines analogies pouvant s'accoupler

L'organisation du monde est comme du cortisol

Tous les jours, riches ou pauvres, nous buvons son bol

De l'incohérence cardiaque

Quand tout bave du patraque

Quand tout sidère en vrac

Du n'importe quoi capitalisé et de son micmac

Certes

Pas à somnoler vingt heures comme le lion

Car selon chaque espèce animale, c'est selon

Or, le monde est bien nazi

Tant et tant de la vilenie

De l'expertise en dame hypocrisie

Ainsi, du transport des animaux vivants

Europe, Amérique du Sud, vers l'ouest

Bétaillères de l'horreur

Sans boire ni manger, des jours et des heures et des jours et des heures

Et à l'arrivée, animaux vivants, de la torture, de la terreur

Et à l'arrivée, animaux maltraités et tués, par des tortionnaires moqueurs !

Du produit d'exportation

Du produit d'extermination

Du produit de concentration

Toute une indéfinissable monstruosité

Toute une indéfinissable cruauté

Et l'industrie laitière en complicité

Avec des veaux, déchets de cette industrie meurtrière

La mort comme fin dernière

Comme en Egypte ou d'autres pays arabes

La bêtise immonde demande du rab

Animaux non étourdis

Découpés vivants, égorgés vivants, c'est ainsi

Israël aussi s'y met à table

Et la religion n'a rien à y voir

De la falsification pour le faire croire

Toute une tradition honteuse dans bien des pays

Du trafic de bétail sans aucun souci

Et pour l'animal humain

Et pour l'animal non-humain

Il en a été ainsi

Il en est ainsi

Dans une société nazie, il en sera toujours ainsi

Au tout fascisme, au tout stalinisme, au tout nazi

Qui surent bien faire des petits

Mais appelant cela, de nos jours, la démocratie

Donc

Tout pue la maltraitance

Et nous ne consommons que de la souffrance

De l'exploitation humaine et animale

D'une façon l'autre, et pas seulement, la boucherie, c'est l'évidence

Hélas, das faits, sans la moindre outrance

Partout, l'infiltration de mal en mal

Toutes les industries en sont la cadence

Toutes les technologies en sont la relance

La souffrance de toutes les souffrances

De nos cerveaux nazifiés

De nos cerveaux fascisés

De nos cerveaux stalinisés

Et depuis des décennies, mise à jour, année après année !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

4G, 0.27 per second

5 G, 0.01 per second

But all G

It's mostly surveillance

Of false benevolence

Seventy percent for the 5G, oh perjury of hope

With rare materials

With not stingy waste

At all artificial

When even natural sleep is lost

And all artificial light

Noticeably disturbing sleep

Ten percent of the world's population

Became insomniac, neuronal panic

Six million insomniacs in France

With 6 hours and 48 minutes of average sleep in France

Because

The time of the economy

Is not the time, of the human being and his biology

Time is no longer perceived

Only the artificial time of the economy is known

Illnesses, accidents, obesity or overweight, junk food

Lack of sleep suffocates us

Feeding speed, therefore, poor concentration

Offset work, depression, promotion price

Darkness, sleep, fast, in disturbance

Too much light, sleep disorders, in general!

With sleeping pills

In fact light anesthesia

And in Europe

Spain and France, at the top

With rarely transient apnea

Breathing like airless

With all its corollary

Three hundred million

Around the world, people in depression

Our sleep is poor

We don't get enough sleep

And to sleep well is to recover well

Long live the right to do nothing and to laze around

Of capitalism and its inevitability

All non-accumulated waste

For the arms of Morpheus, the same process

Some analogies that can mate

The organization of the world is like cortisol

Every day, rich or poor, we drink its bowl

Cardiac inconsistency

When everything drools from the woozy

When everything is flabbergasted

Anything capitalized and its micmac

Certainly

Not to doze off twenty hours like a lion

Because according to each animal species, it is according to

Now the world is really Nazi

So much and so much villainy

Expertise as a lady hypocrisy

Thus, the transport of live animals

Europe, South America, West

Horror cattle trucks

Without eating or drinking, days and hours and days and hours

And upon arrival, live animals, torture, terror

And on arrival, animals mistreated and killed, by mocking torturers!

Export product

Of the extermination product

Concentration product

A whole indefinable monstrosity

All an indefinable cruelty

And the dairy industry in complicity

With calves, waste of this murderous industry

Death as the last end

Like in Egypt or other Arab countries

Filthy stupidity asks for rab

Animals not stunned

Cut up alive, slaughtered alive, that's how it is

Israel also sits there at the table

And religion has nothing to do with it

Falsification to make it seem like

A whole shameful tradition in many countries

Cattle trafficking without any worries

And for the human animal

And for the non-human animal

It was so

It's like that

In a Nazi society it will always be so

All fascism, all Stalinism, all Nazi

Who knew how to make children

But calling it democracy nowadays

So

Everything stinks of abuse

And we only consume pain

Human and animal exploitation

Either way, and not just the butcher shop, it's obvious

Alas, das facts, without the slightest excess

Everywhere, the infiltration from evil to evil

All industries are at the pace

All technologies are relaunching it

The suffering of all suffering

Of our Nazified brains

Of our fascinated brains

Of our stalinized brains

And for decades, updated, year after year!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"