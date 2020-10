Sexualité castrée, aliénée, empêchée, marchandisée

Finalement

Il y a une misère sexuelle, terrifiante

Ou bien, c'est encore pour les riches

Madame, ma verge est prête, chiche

Avec des obsessions sexuelles ardentes

L'âge ne faisant rien à l'affaire

C'est la culture qui l'envoie braire

Il ne faut pas le taire

Moi, qui aime tant sexer

De cela, je suis trop souvent, privé

Certes, c'est indéniable

Pour beaucoup, le sexe, c'est le diable

Donc, il y faut de la tendresse

De l'affectivité en liesse

Suprême remède contre la détresse

Comme un sein en bouche

Ou des fesses sur lesquelles, l'on se couche

Mais la femme, conditionnée, engrammée, programmée

Cherche avant tout la sécurité

Une stabilité pécuniaire pour se reposer

Et il est plus facile, pour elle, de trouver

Car, déjà, elle est draguée

Un objet de concurrence entre mâles dominants

C'est fatal, le plus intégré, le plus conforme, l'emportant

Avec tout un conformisme s'y associant

Tout un clonage de snobisme, très déterminant

Il faut être conforme

De taille, de poids

Souvent, le cheveu ras, ma foi

La femme, soudure des droites

De la pensée soumise et étroite

Il faut être conforme

De l'idéologie, de la religion, ne pas être soi

Sinon, pas de sexualité

Même, s'il est jouissif aussi, de se masturber !

Sous le capitalisme

Tout est décalé

Tout est sinistré

Tout est isolé

Difficile ou impossible de se rencontrer

En amour comme en amitié

Toujours un truc pour saboter

Des couples

Qui ne sexent presque jamais

Des célibataires

Qui ne demanderaient que cela

Et l'on parle de sexualité pour des personnes handicapées

Très bien, je ne puis qu'acquiescer

Mais

Des gens qui ne sont pas handicapés

N'ont pas pour autant accès à la sexualité

Moi, le premier

Sujet toujours tabou, il faut le déplorer

Sexualité

Ne rimant pas avec timidité

Sexualité

Ne rimant pas avec marginalité

Sexualité

Ne rimant pas avec précarité

Sexualité

Ne rimant pas avec pauvreté

Sexualité

Ne rimant même plus avec beauté

Les hippies avaient raison

Sexer ou guerroyer

Car, toute guerre est une frustration

Il faudrait des centres de baise

Sans aucun papier requis, à l'aise

Ce en toute gratuité

Pour pouvoir aussi pérorer

Mais

La sexualité est encagée, frustrée, refoulée, divisée

Mais la sexualité est aliénée, castrée, marchandisée, empêchée !

Dans un monde sans argent

Sans police, sans armée, sans gouvernement

Tout serait, en sexualité, comme ailleurs, vite, différent

Plus aucune guerre comme au Congo

Diamants, or, coltan, en porte-à-faux

Et six millions de personnes tuées

En morceaux, par des enfants soldats, personnes découpées

De la stratégie de guerre

Où l'industrie de l'armement fait des affaires

Femmes et hommes violés

Dans un monde de permanente monstruosité

Mais, dans un monde où tout serait partagé

Pas comme aux USA, des faux dispositifs médicaux

Faire la guerre aux pauvres, c'est idiot

Salauds de riches, c'est pas du boulot

Et en 10 ans, 82000 décès

1,7 million de blessés, ce sont des faits

Aux vrais soins, de la non accessibilité

Donc

Différemment, tout serait regardé et pratiqué

Comme

Les 30.000 tonnes de plumes de poulets

Dont l'industrie se gargarise en bienfait

Tout y étant compressé, hydrolysé, chloridrisé

Se transformant en 600 tonnes de kératine

Et tout est de la même tartine

De la poudre pour des croquettes

Chiens, chats, l'allergie se fait coquette

Des compléments alimentaires pour le sport

Pour la pousse des cheveux, rien ne dort

Et en tout et à tout, le capital fait un identique sort

Lui qui s'accommode de tous les ports

Il suffit de consommer pour être de son bord

Du gueux ou du lord

Les gens ne sont même plus révoltés

Les gens veulent simplement consommer

Et voici un voisin qui voulait se suicider

Il a, finalement, après le passage des pompiers

Et à Auxerre, été interné en HP

Alors, qu'à la vérité

TOUT est devenu désespéré

Avec tant et tant de motifs variés

Quand la société est de plus en plus cinglée !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Finally

There is sexual misery, terrifying

Or, it's still for the rich

Madam, my rod is ready, chick

With fiery sexual obsessions

Age doing nothing to the case

It's the culture that sends him bray

We must not be silent

Me, who loves sex so much

Of this I am too often deprived

Certainly, it is undeniable

For many, sex is the devil

So, it takes tenderness

Cheerful affectivity

Supreme remedy for distress

Like a breast in the mouth

Or the buttocks on which we lie down

But the woman, conditioned, engrammed, programmed

Seek safety above all

Pecuniary stability to rest

And it's easier for her to find

Because, already, she is dredged

An object of competition between dominant males

It is fatal, the most integrated, the most compliant, winning

With all a conformism associated with it

A whole cloning of snobbery, very determining

You have to be compliant

Height, weight

Often with a short hair, my faith

Women, the welding of rights

Of submissive and narrow thought

You have to be compliant

Of ideology, of religion, not to be yourself

Otherwise, no sexuality

Even, if it is also enjoyable, to masturbate!

Under capitalism

Everything is shifted

Everything is disaster

Everything is isolated

Difficult or impossible to meet

In love as in friendship

Always a trick to sabotage

Couples

Who hardly ever sex

Singles

Who would only ask for that

And we talk about sexuality for people with disabilities

Alright, I can only nod

But

People who are not disabled

However, do not have access to sexuality

Me, the first

Subject still taboo, we must deplore it

Sexuality

Not rhyming with shyness

Sexuality

Not rhyming with marginality

Sexuality

Not rhyming with precariousness

Sexuality

Not rhyming with poverty

Sexuality

Not even rhyming with beauty anymore

The hippies were right

Sex or fight

Cause every war is a frustration

It would take fuck centers

Without any paper required, at ease

This free of charge

To also be able to speak

But

Sexuality is caged, frustrated, repressed, divided

But sexuality is alienated, castrated, commodified, prevented!

In a world without money

Without police, without army, without government

Everything would be, in sexuality, as elsewhere, quickly, different

No more war like in Congo

Diamonds, gold, coltan, cantilever

And six million people killed

In pieces, by child soldiers, people cut up

War strategy

Where the arms industry does business

Women and men raped

In a world of permanent monstrosity

But in a world where everything would be shared

Not like in the USA, fake medical devices

To wage war on the poor is silly

Bastards of the rich, it's not a job

And in 10 years, 82,000 deaths

1.7 million injured, these are facts

To real care, of non-accessibility

So

Differently everything would be watched and practiced

As

The 30,000 tons of chicken feathers

Whose industry gargles in benefit

Everything being compressed, hydrolyzed, chloridized

Turning into 600 tons of keratin

And everything is the same bread

Powder for croquettes

Dogs, cats, allergy is flirtatious

Food supplements for sport

For hair growth, nothing sleeps

And in everything and everything, capital makes an identical fate

He who adapts to all ports

You just have to consume to be on board

Of the beggar or the lord

People are not even revolted anymore

People just want to consume

And here is a neighbor who wanted to kill himself

He has, finally, after the passage of the firemen

And in Auxerre, interned in HP

So what in truth

EVERYTHING has become desperate

With so many and so many different patterns

When society is more and more nuts!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index "