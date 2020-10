Le conditionnement des mentalités

Dioxine, l'agent orange

Une saloperie qui n'est pas un ange

Qui fut déversée sur tant de pays

Comme le sud-est de l'Asie

Par des militaires américains

Des tarés et des crétins

Agent qui fut utilisé

Aussi, comme herbicide aux USA

Et à quand une substance ou un produit

Contre toutes les ignominies

Mais l'espèce humaine, un jour, disparaîtra, voilà

Et la pensée séparée

Du double ou triple langage, tout fragmenté

Ne peut donc que partiellement se révolter

Alors que tout étant connecté

C'est contre tout cela qu'il faut s'opposer

Mais pas sur un seul aspect de l'empire numérique

Mais sur tout les aspects du capitalisme numérique

C'est comme l'aspect des choses

Et pas un seul aspect des choses

Car

Tout dans ce monde pue la merde, le contraire est rare

Il faut que chaque être humain l'ose

Et ce sans être avare

Et ce sans aucune pause

Et de toutes les clauses !

Ne laissons plus aucune célébrité, notoriété, ou spécialiste

Parler à notre place, du système, inévitablement les alliés

Comme tout ou presque ce qui passe à la radio ou à la télé

Réapproprions-nous nos vies, contre la société de la représentation illicite

De gens qui pensent pour eux

De gens qui parlent pour eux

Et non pas, pour nous, les gueuses et les gueux

Finalement

Les défoliants sont aussi dans les têtes

Et pas seulement dans la nature, c'est bête

Les guerres chimiques

Les guerres biologiques

Les guerres nucléaires

De la guerre psychologique, de la guerre réactionnaire

Cela nous végète

Cela nous guette

Plus que cela, vraiment, nous embête

Toute une culture de l'inepte

Toute une production de l'inepte

Toute une consommation de l'inepte

Du tératogène

Du mutagène

Du cancérigène

De l'épandage chimique

De l'épandage psychologique

Tout encéphale humain se nourrit au tout toxique

Implacablement

Tout le monde est contaminé

Tout le monde est maltraité

C'est simplement, selon castes et classes, une question de divers degrés

Pour le chimique, cela se voit sur des corps malformés

Pour le psychique, cela se perçoit dans les mentalités

Et

Il en découle selon l'Histoire des mentalités

Il en va donc selon les mentalités de l'Histoire

Des petites et des grandes histoires, c'est tout notre à boire

Comme pour les femmes privées de sport

Pendant des décennies, cela fut leur sort !

Ainsi, le premier marathon

Fut pour les femmes, une lutte marathon

1984, Los Angeles, jeux olympiques

Pour le sport féminin, nouvelle éthique

1) Joan Benoit : 2 heures, 24 minutes, 52 secondes, USA

2) Grete Waitz : 2 heures, 26 minutes, 18 secondes, Norvège

3) Rosa Mota : 2 heures, 26 minutes, 57 secondes, Portugal

En 2019, le record du monde du marathon femme

Brigid Kossei : 2 heures, 14 minutes, 4 secondes

Ces femmes courant donc plus rapidement, ô vacarme

Que douze des 19 marathons olympiques hommes, coup de gong

Et à cela, rien d'étonnant

Tout étant plus de culture

Que de la simple nature

En en n'importe quelle activité cérébrale ou physique, si évident

Une championne femme, c'est logique, rien d'insane

Ridiculisant n'importe quel homme profane

Il fallut du temps pour s'en apercevoir, en somme

Mais même pour les hommes

Le football fut, à ses débuts, considéré, sauf en Angleterre

Et pendant plus longtemps qu'une longue guerre

Comme le diable incarné, comme en Allemagne

Il fut d'ailleurs, un temps, interdit, pour qu'il stagne

Comme quoi, le conditionnement des mentalités

Les mentalités du conditionnement, présent, futur, passé

De tout

En tout

Font et défont des lois

Font et défont des fois

Par des dominants et des dominantes, qui toujours, sont pieds et poings liés

Aux épouvantables lois du marché

Une seule option, pour l'humanité, abolir le marché !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Dioxin, agent orange

A bitch that is not an angel

That was poured out over so many countries

Like Southeast Asia

By American military

Crazy people and morons

Agent that was used

Also, as a herbicide in the USA

And when will a substance or a product

Against all ignominy

But the human species, one day, will disappear, that's it

And the separate thought

Double or triple language, all fragmented

Can only partially revolt

While everything being connected

It is against all this that we must oppose

But not on a single aspect of the digital empire

But on all aspects of digital capitalism

It's like the aspect of things

And not a single aspect of things

Because

Everything in this world stinks of shit, the opposite is rare

Every human being must dare

And without being stingy

And this without any break

And all the clauses!

No longer let any celebrity, notoriety, or specialist

Speaking for us, of the system, inevitably the allies

Like almost everything that happens on the radio or on TV

Appropriate our lives, against the society of illicit representation

Of people who think for them

Of people who speak for themselves

And not, for us, the beggars and the beggars

Finally

Defoliants are also in the heads

And not only in nature, it's stupid

Chemical wars

Biological wars

Nuclear wars

Of psychological warfare, reactionary war

It vegetates us

This is watching us

More than that, really, bothers us

A whole culture of the inept

A whole production of the inept

A whole consumption of the inept

Teratogen

Mutagen

Carcinogenic

Chemical spreading

Psychological spreading

Every human brain feeds on everything toxic

Relentlessly

Everyone is contaminated

Everyone is mistreated

It is simply, according to castes and classes, a question of varying degrees

For the chemical, this is seen on deformed bodies

For the psychic, it can be seen in mentalities

And

It follows according to the history of mentalities

So it is according to the mentalities of history

Small and big stories, that's our drink

As for women deprived of sport

For decades this was their fate!

So the first marathon

Was for women, a marathon fight

1984, Los Angeles, olympic games

For women's sport, new ethics

1) Joan Benoit: 2 hours, 24 minutes, 52 seconds, USA

2) Grete Waitz: 2 hours, 26 minutes, 18 seconds, Norway

3) Rosa Mota: 2 hours, 26 minutes, 57 seconds, Portugal

In 2019, the world record for the women's marathon

Brigid Kossei: 2 hours, 14 minutes, 4 seconds

These women run faster, oh noise

Than twelve of the 19 men's Olympic marathons, blow the gong

And to that, no wonder

Everything being more culture

That of simple nature

In in any brain or physical activity, so obvious

A female champion, it's logical, nothing crazy

Ridiculing any profane man

It took a long time to realize it, in short

But even for men

Football was, in its beginnings, considered, except in England

And for longer than a long war

Like the devil incarnate, like in Germany

It was also, for a time, forbidden, for it to stagnate

Like what, the conditioning of mentalities

Mentalities of conditioning, present, future, past

Of all

In all

Make and break laws

Sometimes make and break

By dominants and dominants, who always are bound hand and foot

To the terrible laws of the market

Only one option, for humanity, to abolish the market!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"