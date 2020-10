Cerveaux engrammés, colonisés, chosifiés, militarisés

Drogues légales

Drogues illégales

Selon les temps

Les pays, régions, moments

Et depuis, fatalement, si longtemps

Dans un monde qui va si mal

Si les gens allaient vraiment bien

Pourquoi alors se droguer, hein ?

Des douleurs morales

Des douleurs physiques

Des médicaments opioïdes

Tout un marché ne prenant pas une ride

Ainsi, des USA, et ailleurs

Pas besoin d'un virus pour cette terreur

Car pas assez d'hôpitaux et de personnel soignant

Pour rendre tout virus incompétent et pas tout immobilisant

Pas assez d'hôpitaux et de personnel soignant

Du service public, et du capital, au tout détruisant

D'un système capitaliste qui en récolte les vents

Et dont vont souffrir tant et tant de gens

Donc, les médicaments opioïdes

Tel un virus du mal-être, livide

Des centaines de milliers de décès

Ce chaque année en édifiant fait

Le métier de vivre est si dur

Diverses douleurs au fur et à mesure

De la drogue avec ordonnance

De la drogue sans ordonnance

Ou alors des jeux télévisés

Du cinéma ou de la variété

Et toutes sortes de drogues acceptées

Comme se saouler ou prier

Et quand les hommes se droguent

Et quand les femmes se droguent

Et quand les enfants se droguent

L'état des choses se trouve renforcé

L'Etat des choses se trouve conforté

L'on ne peut plus s'en passer

Faute de pouvoir consommer

Le libre arbitre ne peut exister

Du SDF au PDG, c'est facile à prouver

Toute politique est une façon de vivre qui est imposée

De quelque chose de cet état des choses

Nous avons toutes et tous notre dose

Et nous nous offrons ces roses !

Moi qui suis un puits d'ignorance

Car le multivers ne me fait pas la confidence

Dont j'ignore l'infernale cadence

Il faut bien le dire

Justement sans vouloir médire

Mais, chaque être humain

Et pour la plupart du temps, désarmant

Avec ses expériences et son idiosyncrasie

Joies, peines, espoirs, désespoirs, apprentissage et discours logique

Aucune personne n'est vraiment responsable de ce qu'elle est

Car c'est toute une mauvaise éducation qui la fait

Les pires dictateurs

Enfantant d'effroyables massacres et terreurs

De toutes les saisines

De toutes les rapines

Monumentalisation de l'horreur

Elle se monumentalise la douleur

Comme en Syrie

Régime politique de pure saloperie

Des armes chimiques utilisées

Avec principalement la Russie en complicité

Via les services secrets et l'armée

D'autres pays aux objectifs variés

Et le peuple syrien, chassé, réfugié, maltraité, torturé, atomisé

Par un tyran sanguinaire

Perpétuant d'innommables crimes de guerre

D'une minorité alaouite dictatoriale et réactionnaire

Comme des seigneurs tortionnaires

De plusieurs vraies guerres dans une fausse seule guerre !

Comme le colonialisme vert

Populations africaines décroissantes

Et donc très peu polluantes

Chassées aussi, déplacées, pour de la réserve d'animaux sauvages

Quoi qu'il fasse, le capitalisme ne fait que des ravages

La guerre de la modernité avec ou sans l'ONG

La modernité de la guerre avec ou sans l'ONG

Avec toujours la même fin souhaitée

Via des nations aux objectifs opposés

Avec la menace djihadiste pour prétexter

Mais le monde réel et vécu

C'est seulement chez soi, bien entendu

Le monde de l'économie

Le monde de la tragédie

Un travail de réalité

Une réalité de travail

Et tout est travail pour l'économie

Car absolument tout la nourrit

Du travail forcé et salarié

Pour un salaire de misère

1100 euros nets mensuels pour une caissière

Et là, c'est pour Auchan

Quarante heures de travail par semaine

L'exploitation outrancière est reine

Surtout, donc, pour les femmes

Et qui sont donc le précaire

De l'esclavage salarial, les femmes très majoritaires

Et avec même quelques propriétaires

Parfois tout autant que locataires

Quand malgré cela, la survie, en prioritaire

Nos cerveaux se remplissent de tous les sons

Nos cerveaux se remplissent de tous les signaux

Nos cerveaux se remplissent de toutes les paroles, et des odeurs

De toutes les cultures, de tout bonheur, de tout malheur

Des engrammes comme des zones de guerre

Comptoirs coloniaux, comptoirs commerciaux en jachère !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Legal drugs

Illegal drugs

According to the times

Countries, regions, times

And since, inevitably, so long

In a world that is going so badly

If people were really okay

Why then take drugs, eh?

Moral pains

Physical pain

Opioid drugs

A whole market not taking a wrinkle

Thus, from the USA, and elsewhere

No need for a virus for this terror

Because not enough hospitals and nursing staff

To make any virus incompetent and not immobilizing everything

Not enough hospitals and nursing staff

From public service, and from capital, to destroying everything

Of a capitalist system that reap the winds

And from which so many and so many people will suffer

So opioid drugs

Like a virus of malaise, livid

Hundreds of thousands of deaths

This every year by uplifting makes

The job of living is so hard

Various pains as you go

Prescription drugs

Drugs without a prescription

Or then televised games

Cinema or variety

And all kinds of drugs accepted

Like getting drunk or praying

And when the men take drugs

And when women take drugs

And when the children take drugs

The state of affairs is strengthened

The state of affairs is strengthened

We can't do without it anymore

Lack of power to consume

Free will cannot exist

From homeless man to CEO, it's easy to prove

All politics is a way of life that is imposed

Of something of this state of affairs

We all have our dose

And we give ourselves these roses!

I who am a well of ignorance

Because the multiverse doesn't tell me

Of which I ignore the infernal cadence

It must be said

Precisely without wanting to speak badly

But, every human being

And for the most part, disarming

With his experiences and his idiosyncrasy

Joys, sorrows, hopes, despair, learning and logical discourse

No one is really responsible for who they are

Cause it's all a bad education that makes her

The worst dictators

Giving birth to terrible massacres and terrors

Of all the referrals

Of all the plunder

Monumentalisation of horror

She monumentalizes the pain

As in Syria

A political regime of pure crap

Chemical weapons used

With mainly Russia in complicity

Via the secret services and the army

Other countries with various objectives

And the Syrian people, driven out, refugees, mistreated, tortured, atomized

By a bloodthirsty tyrant

Perpetuating unspeakable war crimes

Of a dictatorial and reactionary Alawite minority

Like torturing lords

Several real wars in one fake war!

Like green colonialism

Decreasing African populations

And therefore very little polluting

Also hunted, displaced, for the reserve of wild animals

Whatever it does, capitalism is wreaking havoc

The war of modernity with or without the NGO

The modernity of war with or without the NGO

With always the same desired ending

Via nations with opposing goals

With the jihadist threat as an excuse

But the real and lived world

It's only at home, of course

The world of economics

The world of tragedy

A reality work

A working reality

And everything is work for the economy

Because absolutely everything feeds her

Forced and salaried labor

For a pittance

1,100 euros net monthly for a cashier

And this is for Auchan

Forty hours of work per week

Outrageous exploitation is king

Especially, therefore, for women

And who are the precarious

Wage slavery, women in the majority

And with even a few owners

Sometimes just as much as tenants

When despite this, survival, a priority

Our brains fill up with all the sounds

Our brains fill up with all the signals

Our brains fill up with all the words and smells

Of all cultures, of all happiness, of all misfortune

Engrams like war zones

Colonial counters, fallow commercial counters!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"