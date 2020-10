Paraphysique de la biomasse mondialisée

Zones commerciales

Remplaçant les zones industrielles

Mondialisation du tout paradoxal

Quand il faut acheter local

Pour lutter contre le capital

Ou avoir son jardin potager, le Graal

Que les ouvriers et ouvrières soient mieux payés

Qu'en d'autres lieux, où tout est sous-payé

Du local et de la meilleure qualité

Et c'est Bleuforêt

Hélas, l'arbre qui cache la forêt

De la délocalisation, tous les méfaits

Dans les Vosges, du tissage

Fierté de la région, usine de filage

Du textile et des cheminées

Rue du tissage, comme un bon mot

Cependant

Si nous consommions beaucoup moins

Nous travaillerions beaucoup moins

L'ouvrier

L'employé

L'ouvrière

L'employée

Doivent à leur propre compte

Et pour solde de tout compte

Se réapproprier toutes les machines

Autogestion, gestion directe, de la solidarité fine

Sans aucun patron

Sans aucune patronne

Sans que cela vous étonne

Sans syndicat

Pour nous trahir, et hop, voilà

Comme une abolition

De toute exploitation

C'est là, le prolétariat, vraiment révolutionnaire, ha ha !

Tout s'organisant

Par village, par canton, par ville, par région

Et de région en région

Avec de toute frontière, la disparition

De fédération en fédération

Ou autre similarité, peu importe l'appellation

Des fourmis, imitant le jabot social

Petit à petit se substituant au capital

Et du matériel quotidien, biodégradable

En n'importe quoi, recyclable

Mais hors la sphère

De tout capitalisme vert

De la soie liquide

Ou autre faux solide

Du téléphone, de l'ordinateur, de la télévision

De la literie, des vêtements, ainsi font font

Peut-être un jour pour les maisons

Comme pour les nouveaux médicaments

De l'hémolymphe de coccinelle, esbaudissant

De la régulation

Des bactéries et des molécules

L'ancien temps paraissant ridicule

De plus en plus d'émules

De la fabrication

Encore de la soie liquide

Des os en trois dimensions

Alchimie du liquide et du solide

Demain

De nouveaux logisticiens

S'en méfier, les prendre en main

Mais, revenons à la coccinelle

Car son pire ennemi, autre forme, est la coccinelle

Et il y a le danger du tout artificiel

Animaux humains et non humains, nourriture, plus rien de naturel

Le bio, quelle rigolade, c'est en fait, du non traité

Tout ce qui n'est pas naturel est du traité !

Je voudrais du non traité

Dire bio, de la diplomatie étudiée

Alors

Que par ailleurs, tout est salopé

Dizaines de milliers d'espèces de poissons

20 pour cent en milieu marin

Lacs, rivières, pour le reste, du préjugé, jamais, l'on ne revient

Poissons, qui de leurs petits, savent bien s'occuper

Mais

Un gros porte-conteneurs

Et ce de toute heure

Dégage autant de particules fines

Avec de la vie qui s'élimine

Qu'un million de voitures

Donc

Un paquebot amarré pendant dix heures

De bien des maladies est le porteur

Qui pollue autant que 1400 voitures

Pendant un an, quelle déconfiture

Perturbant tout sur la Terre

Perturbant tout sous la mer

Or, les poissons communiquent

Et tout le vivant, d'une façon l'autre, communique

Vessie natatoire du poisson

Pour entendre

Poche de gaz, vibration d'osselets

Pour la communication

Et des poissons, les manger, nous osons

Car nous pourrions

Ne manger que des légumes, que des fruits, que des racines

Et tout aussi bien, des vitamines

Et si, vraiment, nous le souhaitions

Enfin, la bonne mine !

Mais

Nous sommes dans l'esclavage généralisé

De l'esclavage sexuel

De l'esclavage salarié

De l'esclavage domestique

Donc, de l'esclavage économique

Quand l'économie domine le terrain politique

De l'esclavage domestique, donc

Qui n'a rien de quelconque

Par de riches nostalgiques

Du colonialisme et des trafics

45 millions d'esclaves de ce type dans le monde

Tous les divers esclavages nous inondent

Exploiteuses, exploiteurs

Toujours acquittés

Quasiment jamais jugés

Tueuses et tueurs

Comme en Ouganda

Des pays d'Afrique

De la fabrique d'enfants soldats

Et donc, carrément amnistiés

Professionnels du découpage

Pays protégeant ce carnage

Nez, oreilles, lèvres, au tout découpé

Et l'arme de guerre du tout violé

La belle Afrique

Pillée, spoliée, humiliée, colonisée

Des nations y faisant leur marché

Des nations y faisant du fric

Tant de criminels de guerre en activité

Et tout un réseau de complicité

De l'arme qui est fabriquée

De l'arme qui est utilisée

Et il y a aussi les fonds marins

Pour y propager d'autres chagrins !

1977

Au large des îles GALAPAGOS, un bathyscaphe

La nature, partout, doit faire gaffe

Des fonds océaniques, l'exploitation

Des roches en fusion

De la biomasse

De 10 à 100 kilogrammes par mètre carré

Poissons, crustacés

Hydrothermalisme au tout émerveillé

Riftia Pachyptila, ver géant, les abysses, de l'insoupçonné

L'on aurait pu s'attendre à un désert

Aux valeurs cent fois moins élevées

Comme une planète inconnue, au tout mystère

Oasis de vie sous-marine, au tout univers !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

