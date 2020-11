L'écomorphisme, du culturel et du temporel

Intellectuels de droite

Fernando Pessoa ( 1888 - 1935 )

E.M Cioran ( 1911 - 1995 )

L.F Céline ( ( 1894 - 1961 )

Léo Malet ( 1909 - 1996 )

Quelques exemples

Intellectuels de gauche

Stefan Zweig ( 1881 - 1942 )

Sigmund Freud ( 1856 - 1939 )

Albert Camus ( 1913 - 1960 )

Jean - Claude Carrière ( né en 1931 )

Quelques exemples

Mais gens de gauche

Qui lisent, avec avidité, des intellectuels de droite

Mais gens de droite

Qui lisent, avec avidité, des intellectuels de gauche

Tous les cas de figure

De chaque style, de chaque écriture

Du pessimisme de gauche

Du pessimisme de droite

Surtout de l'intellectuel de batterie, dont le rang, grossit

Surtout de l'intellectuel d'élevage, dont le rang, grossit

Alors

Qu'il n'y a plus ou presque, de vrais intellectuels

Toutes les droites ont la vie belle

Elles sortent maintenant dans la rue

Comme il fut un temps, c'est le rut

Elles se repassent la balle, et but

Tout s'étant droitisé

Avec tout un monde de fausse intellectualité

Comme les nombreux vulgarisateurs

Qui se croient donc des supérieurs

Aux lectrices et aux lecteurs

Car, ne leur livrant ainsi

Que de leurs pensées, la lie

Se réservant, en quelque sorte, toute la mie

Voilà bien encore, une supercherie !

Faire croire

Que l'on sait

Beaucoup plus que l'on ne sait

Comme cette notion d'intellectuel

Immodestie, prétention poubelle

Car

Tout cerveau étant pensant

Car

Tout cerveau en permanence, s'informant

Tout le monde serait, est

Intellectuel

Ou personne ne serait, n'est

Intellectuel

Mais

Tout est selon

Les opinions

Par le biais de cognition

Par le biais de confirmation

Par le biais de confortation

Conditionnement de la confortation

Confortation du conditionnement

Les mots doivent être du DDT

Il s'agit de dynamiter la pensée

Car de la fausseté

Nos cerveaux sont submergés

Autant que la France est endettée

Fin septembre 2018

Dette publique

2320 milliards d'euros, balance frénétique

Frôlant ainsi le seuil fatidique

Du cent pour cent de la richesse nationale

Alors que tout devient de la pensée nationale

Sismomètre de l'économie

Quand même s'écroule son idéologie

Sur la Terre en 1889

Sur la Lune en 1969

Pas étonnant

Si, voilà, le retour du protoxyde d'azote ou gaz hilarant

Du dix-neuvième siècle, chez le dentiste, premier anesthésiant

Du trou noir sociétal, aucune vérité ne s'échappant !

Quand, par exemple

Le monde de la décomposition, ample

Une simple bouse de vache

Du phénomène insecte, cela cache

18 mois pour se décomposer

Sans l'insecte

Quelques jours pour se décomposer

Avec l'insecte

Quand par exemple

Pour les comparutions immédiates

La bêtise, toujours, épate

Dix minutes pour étudier un dossier

Cinq minutes pour plaider

Des avocats commis d'office

Et la peine maximale comme tarif

Car cela est bien certain

Surtout dans la fragmentation, tout se tient

Tout est du même lien

Aschématie

Cénesthésie

Hétéronymie

Absence des autres

Et de multiples autres

De multiples vies

Mais dans de faux autres

Mais dans de fausses vies

Comme des lézards anolis

400 espèces, l'évolution accélérant son vice

Tout se sidérant dans l'écomorphisme

Tout être vivant, dieu de son NARCISSISME

Même ainsi

Du vivant et de son infini

De cette mouche arctique

S'adaptant au seuil critique

Azote liquide, moins 196 degrés centigrades

Le préjugé biologique en prenant pour son grade

Sans barguigner

Seule notre ignorance peut, du vivant, s'étonner

Notre ignorance est si profonde

Qu'elle en devient féconde !

Et en définitive

De la conclusion élective

Toute intellectualité

Est de batterie, est d'élevage

Toute intellectualité dans une cage

Quand il n'y a plus rien, et en rien, de sauvage !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Right-wing intellectuals

Fernando Pessoa (1888 - 1935)

E.M Cioran (1911 - 1995)

L.F Céline ((1894 - 1961)

Léo Malet (1909 - 1996)

Some examples

Left intellectuals

Stefan Zweig (1881 - 1942)

Sigmund Freud (1856 - 1939)

Albert Camus (1913 - 1960)

Jean - Claude Carrière (born in 1931)

Some examples

But people on the left

Who read with avidity right-wing intellectuals

But right people

Who read with avidity left-wing intellectuals

All cases

Of every style, of every writing

Left pessimism

Right-wing pessimism

Especially the intellectual battery, whose rank is growing

Especially the breeding intellectual, whose rank is growing

So

That there are hardly any more real intellectuals

All rights have a good life

They are now going out into the streets

As there was a time, it's rut

They pass the ball back to each other, and drink

Everything being right

With a whole world of false intellectuality

Like the many popularizers

Who therefore believe themselves to be superiors

To readers

Because, not giving them so

That of their thoughts, the dregs

Reserving, in a way, all the crumb

Here again, a deception!

Persuade

That we know

Much more than we know

Like this notion of intellectual

Immodesty, garbage pretension

Because

All brain being thinking

Because

All brain constantly, inquiring

Everyone would be, is

Intellectual

Where no one would be, is

Intellectual

But

Everything is according to

The opinions

Through cognition

Through confirmation

Through reinforcement

Conditioning of the reinforcement

Packaging comfort

Words must be DDT

It's about blasting thought

Because of falsehood

Our brains are overwhelmed

As much as France is in debt

End of September 2018

Public debt

2320 billion euros, frenzied balance

Thus brushing against the fateful threshold

One hundred percent of national wealth

As everything becomes national thought

Seismometer of the economy

Even so his ideology crumbles

On Earth in 1889

On the Moon in 1969

Not surprising

Yes, there you have it, the return of nitrous oxide or laughing gas

From the nineteenth century, to the dentist, the first anesthetic

From the societal black hole, no truth escaping!

When, for example

The world of decomposition, wide

A simple cow dung

Of the insect phenomenon, it hides

18 months to decompose

Without the insect

A few days to decompose

With the insect

When for example

For immediate appearances

Stupidity always amazes

Ten minutes to study a file

Five minutes to plead

Lawyers appointed

And the maximum penalty as a price

Because that is quite certain

Especially in fragmentation, everything fits

Everything is the same link

Aschemia

Cenesthesia

Heteronymy

Absence of others

And many others

Multiple lives

But in false others

But in fake lives

Like anolis lizards

400 species, evolution accelerating its vice

Everything is flabbergasted by ecomorphism

Every living being, god of his NARCISSISM

Even so

Of the living and its infinity

Of that arctic fly

Adapting to the critical threshold

Liquid nitrogen, minus 196 degrees centigrade

Biological prejudice taking for its rank

Without barguigner

Only our ignorance can be astonished while alive

Our ignorance is so deep

How fruitful it becomes!

And ultimately

From the elective conclusion

All intellectuality

Is battery, is breeding

All intellectuality in a cage

When there is nothing left, and nothing, wild!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"