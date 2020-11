Propagande formelle, propagande informelle

Grippe de Hong Kong

Comme un coup de gong

De l'été 1968 à janvier 1969

31000 victimes en France

1 à 4 millions de victimes dans le monde

Mais dans les médias, silence, aucune faconde

L'on en fit pas tout un pataquès

Pour mieux museler et contrôler les populations, yes

Avec une immunité collective

De ce virus, qui devint bonne fille

1957

H2 N2

1968

H3 N2

Mais, le virus de la peur

Servant tout dictateur

Faisant feu de tout bois

Du capital et de ses lois

Avec le profit comme seule foi

Et que fait-on contre la mortalité

En Inde et en une certaine Afrique, 500.000 nouveaux-nés

De la toxicité des fumées toxiques

Des combustibles utilisés pour cuisiner

Pollution de l'air dramatique

Avec ici ou ailleurs, d'autres causalités

La société spectaculaire marchande techno-industrielle est drastique

Directement, indirectement, chacun, chacune, peut y participer

Ainsi, en France, et chaque année

Dehors, 30 milliards de mégots sont jetés

Avec d'autres cas non cités mais aussi caractérisés

Mais là, dans le monde entier

Chacun pour soi

Chacune pour soi

Toute psychose virale l'entretenant, et les autres peuvent crever

L'on a affaibli

L'on a détruit

En France, mais aussi, ailleurs, c'est clair

Tous les services publics, le fascisme libéral est pervers

Ainsi de la structure hospitalière

Aucun moyen, peu d'hôpitaux, et la démission de beaucoup d'infirmières

Et tout virus, de fait, paniquant ainsi, des nations entières

De l'inutilité gouvernementale, elle déborde furieusement la rivière

L'on a renforcé

La structure policière

La structure militaire

La structure judiciaire

Des refuges idéaux pour la pensée fascisante et réactionnaire

Il s'agit de protéger les milliardaires

Il s'agit de protéger tous les grands propriétaires

Des journaux, des radios, des télévisions, du monde, de nos vies

Divertissement pour nous détourner de nos réelles envies

Du prêt à ne pas penser

Du prêt à ne pas se révolter

Ou à faussement se rebiffer

Les partis, les syndicats, les organisations, les associations

Toutes les vedettes spectacularisées, du roi et de ses bouffons

En représentation d'assermentation

C'est là leur réelle motivation

Propagande formelle

Propagande informelle

Avec des idéologies et des religions

Et comme objectif scotomisé, soumettre les diverses populations !

Quand tout le monde est tout le monde

Quand tout le monde est personne

Tu me dis, je te dis

Je t'écris, tu m'écris

Il te dit, il me dit

Je le dis, tu le dis

Je l'avais dit, tu l'avais dit

Moimoi, toitoi, toitoi, moimoi

Je le dirais, tu le diras

Tu le fais, je le fais

Non, c'est pas toi, c'est moi

Non, c'est moi, c'est pas toi

Tout le monde se veut bricoleur, poète ou artiste

Tout le monde se veut peintre ou écrivain

Tout le monde se veut savant, auteur ou autrice

Avec la prétention comme tutrice

Tu l'as fait, tu le feras

Il l'a fait, il le fera

Elle l'a fait, elle le fera

Elle l'a su, elle le saura

Elle sait, elle le sait

Tu le dis, il le dit

Elle le dit, elle le dira

Elle l'écrit, elle l'écrira

C'est moi qui l'ai dit

C'est toi qui l'a dit

En premier

De quoi rire ou s'esclaffer

Tout le monde est un mouton

Tout le monde est une déesse ou un dieu

Tout le monde est conne ou con

Tout le monde est selon

Tout le monde fait salon

Tout le monde a tort et tout le monde a raison

Tout le monde fait pognon

Tout le monde est un gnon

Résumons :

Tout le monde

Est tout le monde

Tout le monde

Est personne

La ronde de tout le monde

La ronde de personne !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Hong Kong flu

Like a gong blow

From summer 1968 to January 1969

31,000 victims in France

1 to 4 million victims worldwide

But in the media, silence, no loathing

We didn't make a big deal out of it

To better muzzle and control populations, yes

With collective immunity

Of this virus, which became a good girl

1957

H2 N2

1968

H3 N2

But, the virus of fear

Serving any dictator

Firing on all cylinders

Of capital and its laws

With profit as the only faith

And what do we do against mortality

In India and some Africa, 500,000 newborns

The toxicity of toxic fumes

Fuels used for cooking

Dramatic air pollution

With here or elsewhere, other causalities

The spectacular techno-industrial merchant society is drastic

Directly, indirectly, everyone can participate

Thus, in France, and each year

Outside 30 billion cigarette ends are thrown away

With other cases not cited but also characterized

But there, all over the world

Each for himself

Each for herself

Any viral psychosis sustaining him, and others may die

We have weakened

We destroyed

In France, but also elsewhere, it's clear

All public services, liberal fascism is perverse

So the hospital structure

No money, few hospitals, and the resignation of many nurses

And any virus, in fact, panicking like this, entire nations

Government futility, it furiously overflows the river

We reinforced

The police structure

The military structure

The judicial structure

Ideal havens for fascistic and reactionary thought

It's about protecting billionaires

It's about protecting all major landlords

Newspapers, radios, televisions, the world, our lives

Entertainment to distract us from our real desires

Ready not to think

Of the ready not to revolt

Or to falsely rebel

Parties, unions, organizations, associations

All the spectacular stars of the king and his jesters

In representation of oath

This is their real motivation

Formal propaganda

Informal propaganda

With ideologies and religions

And as a scotomized objective, to submit the various populations!

When everyone is everyone

When everyone is nobody

You tell me, I tell you

I write to you, you write to me

He tells you, he tells me

I say it, you say it

I said it, you said it

Moimoi, toitoi, toitoi, moimoi

I would say it, you will say it

You do it, I do it

No, it's not you, it's me

No it's me, it's not you

Everyone wants to be a handyman, poet or artist

Everyone wants to be a painter or a writer

Everyone wants to be a scholar, author or author

With the pretension as a tutor

You did it, you will

He did it, he will

She did it, she will

She knew it, she will know it

She knows she knows it

You say it, he says it

She say it, she will say it

She writes it, she will write it

I said it

It was you who said it

First

What to laugh or laugh about

Everyone is a sheep

Everyone is a goddess or a god

Everyone is stupid or stupid

Everyone is according

Everyone does a living room

Everyone is wrong and everyone is right

Everyone makes money

Everyone is a gnon

Let's sum up:

Everybody

Is everyone

Everybody

Is nobody

Everyone's round

The round of nobody!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"