Du graffiti underground contestataire

" Plus aucun papier, plus aucune frontière "

( Marcel Bonnet dit petit Marcel, barricadier anarchiste en 1968, vient de mourir dans un foyer hôpital d'Ivry-Sur-Seine pour pauvres, des suites de très longue maladie, ce mois de novembre 2020. Il anima, jadis, une émission sur Radio Libertaire, et il fut de bien des combats révolutionnaires. )

Pétroglyphe

Préhistoire moderne cartographique

Du graffiti du futur archéologique

Hors manif et réactualisant l'éversif

Se démarquant de tout bureaucratique

De petites affichettes miniaturisées

Dans des vitrines de bus ou autres supports, insérées

Un anonyme farceur qui fait le Jacques

Un anonyme qui passe à l'attaque

Il y a, il est vrai, tant de têtes à claques

Un florilège, je me suis permis de relever

Chercheur insolite, voici mon sélectionné

" Rien n'est pire qu'un mouton qui devient chien de berger, penche-toi et broute "

Groupe les lycaons

" Plus on marche en ligne, plus ceux et celles qui sortent du rang sont faciles à frapper "

Groupe les zigzagueurs

" Seuls les poissons morts flottent avec le courant "

Groupe les pêcheurs à contre-courant

" Dieu existe, j'ai marché dedans, le père Noël aussi, la preuve, fleur de bouse de merdier, un parfum vraiment divin "

Groupe au parfum

" Quand on a un marteau dans la tête, on voit tout sous la forme d'un clou "

Groupe les artisans

" Ni Dieudonné, ni maître, ni droite, ni droite, seuls les moutons ont besoin de bergers "

Groupe les ours mal léchés

" Les riches pillent les ressources humaines en toute légalité, le monde est une ZAD "

Groupe la flibuste

" Ceux et celles qui rêvent d'être des maîtres doivent se comporter en esclaves "

Groupe les bagaudes

" Le salariat survivance du servage, la résignation est un suicide quotidien. L'isoloir est à l'Assemblée nationale ce que les chiottes sont à l'égout "

Groupe les survivants

" Méfiez-vous de celles et de ceux qui prétendent avoir des clés pour tout, des personnes qui ont vite fait de forger les serrures qui vont avec "

Groupe le prince monseigneur de la nuit

" Ni apprivoisable, ni apprivoisé, ni domesticable, ni domestiqué, ENRAGEZ-VOUS "

Groupe la bave aux lèvres

" Ceux et celles qui donnent leurs voix électorales n'ont plus rien à dire, cautionnant l'économie, qui produit de la merde, qui répand de la merde, pour voir et écouter de la merde, c'est une fosse septique, c'est le capital "

Groupe des invisibles

" Non à tout conformisme sclérose de l'imaginaire "

Groupe sans groupe

Un politicien, une politicienne, cela trompe énormément, tu avales, donc tu es "

Groupe les abstentionnistes

" Les religions en troupeaux finissent à l'abattoir, poussez-pas, il y en aura pour tout le monde, enfer, paradis, bê, bê, bê, bê "

Groupe la boucherie

" Honte à celle, honte à celui, ne se révoltant pas contre l'injustice sociale "

Groupe l'encéphale

Voilà de la lecture à penser

Cela change des idiotes publicités

Un peu partout, disséminées

Il faudrait se caparaçonner

Contre toutes les propagandes capitalisées

Pour nous avilir, pour nous abêtir, nous rapetisser

Résister au rouleau compresseur, au talon de fer

Devenir comme le coléoptère diabolique à tête de fer

Ne jamais pouvoir être écrasé

Ne jamais pouvoir être éradiqué

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur " hiway index "

