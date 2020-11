Capitalotest, amalgamisme, confusionnisme, dépolitisme

" Ce diamètre vaut environ un dixième de milliardième de mètre. Cela signifie que, sur une longueur de un mètre, on pourrait placer dix milliards d'atomes à la queue leu leu. Le noyau, lui, est des dizaines de milliers de fois plus petit que l'atome, mais représente l'essentiel de sa masse. "

Etienne Klein, physicien, philosophe des sciences, ( Les secrets de la matière, ED : Librio )

Partout

La fragmentation fait son coucou

Tous domaines, toutes choses, c'est fou

Tout un morcellement comme une roue

Et

Tant de gens

Pour cela

Et

Tant de gens

Contre cela

Tant de gens pour ceci

Tant de gens contre ceci

Parfois, les mêmes, ironie

Ce qui permet aussi

Le règne de toute tyrannie

Cela n'est donc jamais fini

Avec maintenant

Et pour longtemps

Un air si pollué

Chambre à gaz, le nazisme a bel et bien triomphé

Tous les jours, des exterminés

93 pour cent

D'enfants pauvres, Asie, Afrique, et du monde

Des problèmes respiratoires qui nous grondent

Des moins de 15 ans, 1,8 milliard de personnes

Dans l'indifférence impuissante, de rien, l'on ne s'étonne

De l'amalgamisme

Du confusionnisme

Du morcellement en généralisme

De l'ineptie à la tonne

2016, 600.000 enfants

Décédés d'infections respiratoires

Mais qui, pour le croire !

Amalgamisme

Confusionnisme

Dépolitisme

Toujours du fascisme

Toujours du mussolinisme et du populisme

Il s'agit de tout faire confondre

Pouvoir ainsi récupérer toute fronde

Quand il n'y a plus que des droites

Un concours d'inhumanité, soit

Dans un temps si misérable

Où toute menterie devient concevable

Le fascisme peut se dire apolitique

Et même de gauche, crachant toute critique

Quand de puissants groupes d'intérêt

Du coup d'Etat permanent, via des biais

Multinationales d'entreprises

" Le carbone 14 se retrouve dans nos corps par le biais des échanges qu'il a avec nous, comme avec tous les êtres vivants. Au final, il imprègne nos tissus corporels en toute petite proportion, ce qui les rend radioactifs. Pour un être humain de 70 kilos, il contribue à 4000 désintégrations par seconde au sein de son organisme. Si on y ajoute la radioactivité due au potassium 40, cela donne un total de près de 10.000 désintégrations par seconde pour un individu de poids normal. "

Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences ( Les secrets de la matière, ED : Librio )

Les entreprises des multinationales

Non pas, là, une radioactivité naturelle

Mais une délétère radioactivité artificielle

Avec donc une minorité de milliardaires

Grands possédants de la planète Terre

Les faux propriétaires de la planète Terre

La très très grande majorité se partageant les miettes

Pour le plus grand nombre, du niet

Déjà, la future exploitation des ressources spatiales

De nouveaux continents pour le capital !

Un jour

La Lune pour presque tous et pour presque toutes

Tourisme, consumérisme, économisme

Milliardaires partenaires, privé, public, aucune déroute

Du spatial et de la future industrialisation

Europe, Chine, USA, Japon

Se confondant, public, privé

Astéroïdes, des gisements de minerai, c'est déjà étudié

40 fois moins d'énergie, pour décoller

De la Lune, les lois de la gravité

Mais quand disparaît

Tout véritable contre-pouvoir

Alors, là, plus aucun espoir

Nonobstant, il faut

Retrouver de vraies valeurs, non commerciales, non marchandes

Ici, sur notre planète Terre

De nouvelles mentalités, révolutionnaires, libertaires

Comme le Wikipédia, culture collective

Joies, peines, savoir, accumulation participative

27 millions d'internautes

Sans que vraiment, l'on déconne

Ghost waiting

Tout fantôme sur un ring

Matutinal ou noctambule

Du capital sont toutes les bulles

Capitalotest

De l'espace ou sur Terre, pannes et collisions

De toute fausse fête

De l'économicide, l'économie devenant folle

L'ère de la contestation très molle

Exploitation, répression, propagande, falsification

Espions divers et agents divers, organisant son administration !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"This diameter is about a tenth of a billionth of a meter. This means that, over a length of one meter, we could place ten billion atoms in a single line. The nucleus is tens of thousands of times larger. small than the atom, but represents most of its mass. "

Etienne Klein, physicist, philosopher of science, (The secrets of matter, ED: Librio)

All over

Fragmentation is calling

All areas, all things, it's crazy

All a fragmentation like a wheel

And

So much people

For it

And

So much people

Against this

So many people for this

So many people against this

Sometimes the same, irony

Which also allows

The reign of all tyranny

So it's never over

With now

And for a long time

So polluted air

Gas chamber, Nazism has indeed triumphed

Every day, exterminated

93 percent

Of poor children, Asia, Africa, and the world

Respiratory problems that scold us

Under 15s, 1.8 billion people

In helpless indifference, we are not surprised

Amalgamism

Confusionism

From fragmentation to generalism

From ineptitude to the ton

2016, 600,000 children

Deaths from respiratory infections

But who, to believe it!

Amalgamism

Confusionism

Depoliticism

Still fascism

Still mussolinism and populism

It's all about confusing everything

To be able to recover any slingshot

When there are only rights left

A contest of inhumanity, either

In such a miserable time

Where all lies become conceivable

Fascism can be called apolitical

And even from the left, spitting all criticism

When powerful interest groups

Of the permanent coup d'etat, via bias

Multinational companies

"Carbon 14 is found in our bodies through the exchanges it has with us, as with all living beings. In the end, it permeates our bodily tissues in very small proportions, which makes them radioactive. For a being. human weighing 70 kilos, it contributes to 4000 disintegrations per second within his organism. If we add the radioactivity due to potassium 40, this gives a total of nearly 10,000 disintegrations per second for an individual of normal weight. "

Etienne Klein, physicist and philosopher of science (The secrets of matter, ED: Librio)

Multinational companies

No, there, a natural radioactivity

But a deleterious artificial radioactivity

So with a minority of billionaires

Great owners of planet Earth

False owners of planet Earth

The vast majority sharing the crumbs

For the greatest number, niet

Already, the future exploitation of space resources

New continents for capital!

One day

The Moon for almost everyone and for almost everyone

Tourism, consumerism, economism

Billionaire partners, private, public, no rout

Space and future industrialization

Europe, China, USA, Japan

Merging, public, private

Asteroids, ore deposits, it's already studied

40 times less energy, to take off

Of the Moon, the laws of gravity

But when disappears

All real checks and balances

So there, no more hope

Notwithstanding, it is necessary

Find real values, non-commercial, non-market

Here on our planet Earth

New mentalities, revolutionaries, libertarians

Like Wikipedia, collective culture

Joys, sorrows, knowledge, participatory accumulation

27 million internet users

Without really messing around

Ghost waiting

Any ghost in a ring

Morning or night owl

Capital are all bubbles

Capitalotest

From space or on Earth, breakdowns and collisions

From any false party

From economicide, the economy going crazy

The era of very soft dissent

Exploitation, repression, propaganda, falsification

Various spies and various agents, organizing his administration!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"