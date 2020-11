Assimilation, intégration, personnalisation

Ainsi, en 13 ans

73 pour cent des moineaux

Des grandes villes, ont disparu

Ma tête est malade, tu peux parler à mon cul

Ainsi, en 25 ans

Un tiers des autres oiseaux

Un peu partout, tant d'oiseaux disparus

La nature colonisée

Ne peut, que tôt ou tard, se venger

Il ne peut y avoir

D'assimilation

Il ne peut y avoir

D'intégration

Comme pour les multiples migrations

De toutes les nations

Or

Il n'y a pas de pays véritable

Or

Il n'y a pas de patrie véritable

Tout être humain n'est/naît, de la planète Terre

Tout être humain n'est/naît, du système solaire

De l'Univers, du Multivers

Nous sommes, sinon

Toujours l'étranger ou l'étrangère d'une autre personne

Que la race, la culture, déjà moins conne

Car, voici le mondialisme

Car, voici le multiculturalisme

Mettant bas toute la bêtise raciste, l'ineptie racialiste !

Je ne suis que tous les autres

Je ne suis que toutes les autres

Tu n'es que tous les autres

Tu n'es que toutes les autres

Il ou elle, n'est que tous les autres

Il ou elle, n'est que toutes les autres

Nous sommes tous et toutes

Issus d'une même souche

Tous des migrants

Toutes des migrantes

Tout est dans tout

Surtout les diverses populations humaines, c'est fou

Et l'on ne parle que trop rarement de ce mélange

Voilà bien qui est étrange

De fait, il n'y a que l'ADN humain

L'on ne peut le raciser, cela est certain

Et même toute monoculture

Devenant, petit à petit, de la polyculture

Ainsi

La France fut construite ou reconstruite

Du nationaliste, j'imagine la mine déconfite

Par, et successivement

Dans d'autres pays, pareillement

D'autres nationalités, seul changement

1886, Nord de la France, les belges

1897, Sud de la France, les italiens

Puis, les polonais

Puis, les algériens, tunisiens, marocains

Puis, les espagnols et les portugais

Puis, n'oublions pas les juifs, s'il vous plaît

Puis, d'autres africains

Assimilation, intégration, naturalisation

Puis, de la personnalisation !

Mais

En Seine-Saint-Denis

Il faut le dire aussi

Une personne sur trois

Sans qu'aucunement, cela soit un cheval de Troie

Est une personne étrangère

Il faudrait, décidément, brûler tous les papiers

Contre presque tout, il faudrait se révolter

C'est bien clair

Alors qu'il est quasiment devenu interdit de manifester

De plus en plus de personnes éborgnées

De plus en plus de personnes blessées, de personnes tuées

Rien que le fait, d'une manif, en proximité, de se trouver

Par les forces assermentées du capital

Par les milices armées du fascisme libéral

Et depuis le début du dit mouvement des " Gilets jaunes "

Qui ne veulent pourtant que de l'aumône

Malgré beaucoup de réactionnaires dans cette faune

LBD, lanceur de balle de défense

Du peu du droit humain, horrible offense

Cette arme utilisée déjà 9228 fois

Pas comme le prétendu choc des civilisations

Civilisations du choc, en rétention

Au spectaculaire marchand techno-industriel

De tous les mécanismes sociaux en ribambelle

Des cerveaux trop sollicités dans le faux

Crise de l'attention

Attention de la crise

Tout cela nous brise

TOUT attentant

De la lecture

De la nature

Des autres

De la relation

Des informations

Et l'écoulement du temps, capital temps

C'est par exemple, en France, de l'exterminant

Flore, fleurs, plantes, disparaissant

Ce, en six à huit ans

Comme donc, de France, un département

Certes

Les champignons et les lichens ne sont pas des plantes

Cela n'est, néanmoins, ni rassurant, ni une rente !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Thus, in 13 years

73 percent of sparrows

Big cities have disappeared

My head is sick, you can talk to my ass

Thus, in 25 years

One third of other birds

Almost everywhere, so many missing birds

Colonized nature

Can, only sooner or later, take revenge

There cannot be

Assimilation

There cannot be

Integration

As for multiple migrations

Of all nations

Gold

There is no real country

Gold

There is no real homeland

Not all human beings are / are born from planet Earth

Not all human beings are / are born of the solar system

From the Universe, from the Multiverse

We are, otherwise

Always the stranger or the stranger of another person

That the race, the culture, already less stupid

Because, here is globalism

Because, here is multiculturalism

Putting down all racist stupidity, racialist ineptitude!

I'm just all the others

I'm just all the others

You are just all the others

You are just all the others

He or she is just everyone else

He or she is just all the others

We are all

From the same strain

All migrants

All migrants

Everything is in everything

Especially the various human populations, it's crazy

And we only too rarely speak of this mixture

This is what is strange

In fact, there is only human DNA

You can't racialize it, that's for sure

And even any monoculture

Gradually becoming polyculture

So

France was built or rebuilt

Nationalist, I imagine the crestfallen face

By, and successively

In other countries, similarly

Other nationalities, only change

1886, North of France, the Belgians

1897, South of France, the Italians

Then the Polish

Then, the Algerians, Tunisians, Moroccans

Then, the Spanish and the Portuguese

Then let's not forget the Jews, please

Then, other Africans

Assimilation, integration, naturalization

Then, personalization!

But

In Seine-Saint-Denis

It must also be said

One in three people

Without whatsoever, this is a Trojan horse

Is a foreign person

We should definitely burn all the papers

Against almost everything, we would have to revolt

It is very clear

While it has almost become forbidden to demonstrate

More and more people with no headache

More and more people injured, people killed

Just the fact, of a demonstration, in the vicinity, to find

By the sworn forces of capital

By the armed militias of liberal fascism

And since the start of the so-called "yellow vests" movement

Who only want alms

Despite many reactionaries in this fauna

LBD, defense ball launcher

From little human rights, horrible offense

This weapon already used 9228 times

Not like the alleged clash of civilizations

Civilizations of shock, in retention

To the spectacular techno-industrial merchant

Of all the social mechanisms in swarm

Brains too busy in the wrong

Attention crisis

Attention to the crisis

It all breaks us

EVERYTHING

Reading

Of nature

Others

From the relationship

Informations

And the flow of time, time capital

It is for example, in France, of the exterminating

Flora, flowers, plants, disappearing

This, in six to eight years

Like so, from France, a department

Certainly

Fungi and lichens are not plants

This is, however, neither reassuring, nor an annuity!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"