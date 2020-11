Hibernation de la conscience

Pour les ripperologues

Qui écrivent chacun leur dialogue

De son propre criminel comme monologue

L'un des derniers lauréats vraiment sérieux

Mais qui, sans être, qu'un autre, plus ridicule, en veux

Charles Allen Lechmere ( 1849 - 1920 ) feu

Comme souvent, un matricide déplacé, via la mère

Mais, de matricider

Voilà qui pose un problème, il aurait donc pu, arrêter

Et son faux nom de Cross

Pour éviter qu'on lui cherche des crosses

Il fut lié géographiquement

Et peut-être donc, physiquement

De tous les assassinats de femmes prostituées

1888, qui en fut, comme l'année

Témoin premier

D'une putain, que d'autres, moins massacrée

Mary Ann Nichols dit Polly, pour la nommer

Donc ( 1845 - 1888 ) toujours, du suspect, dans les heures

Être en contact avec des vêtements en sang était son labeur

Livreur en contact avec des bouchers

Sur lui, des traces de sang, comme pour l'innocenter

Mais, ceci dit

Tous les crimes divers et les divers délits

Naissent d'une misère infinie

C'est toute une conception de la société

Qui est la cause principale, la cible à incriminer

Car tout se nourrit de cette sotte société

Séparée, divisée, fragmentée, dissociée

En classes sociales, injustices et inégalités !

En 2019

Et je pourrais y ajouter, 2020, 2034, 2045

Rien, ou si peu, a changé

De la pauvreté, de la précarité

De jour en jour, tout pouvant, davantage, encore se détériorer

Grande misère sexuelle

Grande misère affective

Grande misère matérielle

Grande misère intellectuelle

Grande misère spirituelle

De plus en plus d'insécurité sociale

De moins en moins de vraies luttes sociales

Du corporatisme, du mussolinisme donc, et la révolution sociale

Enterrée, comme une chose sale

Vite

Du sérum d'ours d'hiver en hibernation

Avec ce mystère

Car aucune atrophie musculaire

Alors que, justement, l'ours est en hibernation

Peut-être

Pour agir, demain, sur les cellules musculaires humaines, une action

C'est uniquement dans la nature

Que tout secret de vie, attend, pur

Comme un parfait contraire

Du Père-Lachaise, nécrosophie, fameux cimetière

Trois millions de visites par an

44 hectares, microfaune, étonnant

4000 arbres, érables, frênes, surtout

70.000 sépultures

Des poids et mesures

Du matériel quantique au fur et à mesure !

De quoi clasher

De quoi péter

Comme les grands dinosaures herbivores

Pets et donc du méthane émis très fort

3 à 4 fois la production totale de méthane du globe

Autant que la surproduction actuelle due aux activités humaines

Très hier, certains dinosaures

Très aujourd'hui, l'industrie du encore, encore

Et 80 pour cent des mammifères sont herbivores

Car

Nous n'avons pas voulu ou pas pu, l'anarchie

Cette universelle harmonie

Et

Nous avons, en tout, pour tout, la barbarie

Toutes les politiques

Pour chaque être humain, un coup de trique

Dangers artificiels

Dangers naturels

Ainsi, le volcanisme, toujours présent

Et encore sur notre Terre, 23 supervolcans

Déjà, Néandertal en fit les frais

Europe, Asie, autre cause de son extinction, il est vrai

Chaque éruption volcanique

Selon les temps, avec son spécifique

De l'hiver volcanique

Famine de masse, du pillage, des émeutes, dictature frénétique

Du changement de régime, de la fausse révolution

Car, pour la conscience d'une vraie révolution

Il faut une vraie révolution de la conscience, seul salut, seule option !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

For ripperologists

Who each write their dialogue

Of his own criminal as a monologue

One of the last really serious winners

But who, without being, than another, more ridiculous, want some

Charles Allen Lechmere (1849 - 1920) late

As often, a displaced matricide, via the mother

But, to matrix

Now that's a problem, so he could have stopped

And his alias of Cross

To avoid looking for buttocks

He was geographically linked

And maybe so, physically

Of all the murders of prostituted women

1888, which was, like the year

First witness

Of a whore, than others, less massacred

Mary Ann Nichols aka Polly, to name her

So (1845 - 1888) always, from the suspect, within hours

To be in contact with bloody clothes was his labor

Delivery man in contact with butchers

On him, traces of blood, as if to exonerate him

But, that said

All miscellaneous crimes and various offenses

Are born of infinite misery

It's a whole conception of society

Who is the main cause, the target to blame

Because everything feeds on this stupid society

Separated, divided, fragmented, dissociated

In social classes, injustices and inequalities!

In 2019

And I could add to it, 2020, 2034, 2045

Nothing, or so little, has changed

Poverty, precariousness

Day by day everything that could deteriorate further

Great sexual misery

Great emotional misery

Great material misery

Great intellectual misery

Great spiritual misery

More and more social insecurity

Fewer and fewer real social struggles

Corporatism, therefore Mussolinism, and the social revolution

Buried like a dirty thing

Quickly

Winter bear serum in hibernation

With this mystery

Because no muscle atrophy

While, precisely, the bear is in hibernation

Perhaps

To act tomorrow on human muscle cells, an action

It's only in nature

May every secret of life, wait, pure

Like a perfect opposite

From Père-Lachaise, necrosophy, famous cemetery

Three million visits per year

44 hectares, microfauna, amazing

4000 trees, maples, ash trees, especially

70,000 graves

Weights and measures

Quantum material as you go!

What to clash

What to fart

Like the big herbivorous dinosaurs

Pets and therefore very strong emitted methane

3 to 4 times the world's total methane production

As much as the current overproduction due to human activities

Very yesterday some dinosaurs

Very today, the industry of still, again

And 80 percent of mammals are herbivores

Because

We didn't want or couldn't, anarchy

This universal harmony

And

We have, in everything, for everything, barbarism

All policies

For every human being, a cudgel

Artificial dangers

Natural hazards

So, volcanism, always present

And still on our Earth, 23 supervolcanoes

Already, Neanderthals paid the price

Europe, Asia, another cause of its extinction, it is true

Every volcanic eruption

Depending on the time, with its specific

From the volcanic winter

Mass starvation, looting, riots, frenzied dictatorship

Regime change, fake revolution

Because, for the consciousness of a real revolution

We need a real revolution of consciousness, only salvation, only option!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"