Paraphysique d'ultracrépidarianisme randomisé

Justice de classe

Justice de genre

Avec le physique de la femme, encore

Du beau ou du laid, comme une chevaline race

Femme déjà jugée, physique qui plaît ou agace

Mais sur cent crimes

Quatre vingt six crimes

Sont commis par des hommes

De la fabrication des mâles, en somme

Violence compétitive encouragée

Et à tout cela, rien, de vraiment purement hormonal

Quand il s'agit de l'organisation du capital

Mais aussi de la fabrication de la femelle

Être soumise et sensuelle

Violence compétitive édulcorée

Pas le strict besoin de sociologie

Pas le besoin strict de criminologie

Pour quiconque, à cela, réfléchit

C'est comme pour tout virus

Car avec beaucoup plus d'hôpitaux

Et pour le personnel soignant, des moyens colossaux

Tout virus serait un minus

Et puis

Rien que la pollution de l'air

Hélas, sans que l'on exagère

48000 personnes par an, meurent

Ce chaque année, en France, ne suscitant, néanmoins, aucune peur

Le monde spectaculaire marchand

Et à bout touchant

Tout ce qu'il touche, justement, l'infectant !

Toute une imputabilité

Intrication quantique généralisée

Une même particule d'ici

Est à la fois, en son double, dans une autre galaxie

Avec des particules aux sociétés

Des marqueurs anthropiques

Des marqueurs numériques

Des marqueurs robotiques

Création

Application

Utilisation

Consommation

Technologisation

Industrialisation

Avec derrière toute une capitalisation

Du tous contre tous

Du toutes contre toutes

Personne avec personne

Et surtout personne pour personne

Tout un monde madré

Dans une habile apparence de sororité

Sur notre planète Terre

Aujourd'hui comme hier

C'est au tout réactionnaire

C'est au tout génocidaire

Parfois, il est accordé un peu d'air

Qu'ainsi, la marchandise se régénère

Scotomiser toutes les misères, en faire de la lumière

Mais, lumière de la mémoire

La mémoire de la lumière !

Partout, des ceintures industrialisées et donc asphyxiées

Avec des populations sacrifiées

Telle la commune française de Lacq

Quand la pollution tombe plein lac

Maladies mortelles depuis plusieurs décennies

Vingt-et-une usines à haut risque, et oui

De l'usine à gaz

Certes, ce monde actuel est une chambre à gaz

Du soufre, de l'acide sulfurique, au tout naze

Avec au moins 140 polluants recensés

Des effluves odeurs nauséabondes à dégueuler

Et tout cela sans aucune hyperbole

Car le tout-venant y ayant son bol

Et finalement, tout le monde s'y colle

Même si le plus souvent, l'hypocrisie, souveraine, y décolle

Il en va ainsi de la censure

Il en va ainsi de la culture

Contre toute réalité criant à l'ordure

Avec comme typique réprouvé

Feu ( 1940 - 2020 ) feu Pierre Guyotat

" Eden, Eden, Eden ";qui fut, et que revoilà

Sans compter

Tous les manuscrits qui furent refusés

D'illustres subversifs inconnus à jamais oubliés

Ou pillés, par des comités de lecture

Qui de tout rejet littéraire font une confiture

Car le compte d'auteur est de trop grande cherté

Pourtant, par tous les grands poètes du passé, il fut pratiqué

En effet, sans aucun réseau, sans aucune chapelle certifiée

Sans aucun entregent, partout, du répudié !

Du monde et de ses affaires

Tout cela sous le contrôle de divers lobbys milliardaires

Qui sont à l'évidence les propriétaires

Que ne peuvent inquiéter, aucun crachat, aucun pamphlétaire

Financiers et producteurs

Du cinéma,de la télévision, comme chatte en chaleur

En France et dans le monde entier

Financiers, producteurs

De la science, du théâtre, de la musique,

De la littérature, de la poésie, toute une métrique

Et bien entendu, toute élection, toute politique

Le capital n'est pas Bisounours

Le capital, c'est la vitesse, c'est la course

C'est le premier qui compte

Tout le reste est du décompte

Tout le reste est un mécompte

Elles sont depuis longtemps attaquées

Les conditions de la survie

Les conditions de la sous-vie

L'on a pu, l'on ne peut que le déplorer

Plus aucun ou presque, lieu de vie

Comme " La croix des quatre chemins "

Pour de l'adolescence dévastée, maltraitée

Mais elle l'est toujours, cependant, dans une sotte société

Donc, du Dolto, du Freud, de la thérapie plus humanisée

De l'éducation avec moins de haine et avec plus de respect

De l'alternative plus soft à l'éducation autoritaire, il est vrai

Dans une campagne montagneuse auvergnate, isolée

Quand quelquefois, autre chose est expérimenté

Même si cela n'est pas encore la panacée

De toute une intrication biopsychosociologisée

Avec de l'ultracrépidarianisme randomisé

Mais c'est sur l'ensemble de la planète

Comme l'aurait dit, feu ( 1814 - 1876 ) Mikhaïl Bakounine

Géant au sens propre et au sens figuré, avec son anarchie vitamine

Que la non autorité devrait faire fête !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Class justice

Gender justice

With the physique of the woman, again

Beautiful or ugly, like a purebred horse

Woman already judged, physique that pleases or annoys

But out of a hundred crimes

Eighty six crimes

Are committed by men

Of the making of males, in short

Competitive violence encouraged

And to all this, nothing, really purely hormonal

When it comes to the organization of capital

But also of the making of the female

Be submissive and sensual

Competitive violence toned down

Not the strict need for sociology

Not the strict need for criminology

For whoever thinks about this

It's like any virus

Because with many more hospitals

And for the nursing staff, colossal means

Any virus would be a minus

And then

Nothing but air pollution

Alas, without exaggerating

48,000 people per year die

This every year, in France, arousing, however, no fear

The spectacular merchant world

And touching end

Everything he touches, in fact, infects him!

A whole accountability

Generalized quantum entanglement

The same particle from here

Is both, in his double, in another galaxy

With particles to companies

Anthropogenic markers

Digital markers

Robotic markers

Creation

Application

use

Consumption

Technologization

Industrialization

With behind a whole capitalization

All against all

All against all

Person with nobody

And especially nobody for nobody

A whole crazy world

In a clever sorority appearance

On our planet Earth

Today like yesterday

It's all reactionary

It's all genocidal

Sometimes it is granted a little air

That in this way, the merchandise regenerates itself

Scotomize all the miseries, make it light

But, light of memory

The memory of light!

Everywhere, belts industrialized and therefore asphyxiated

With sacrificed populations

Such as the French commune of Lacq

When the pollution falls in the middle of the lake

Deadly diseases for several decades

Twenty-one high risk factories, and yes

From the gas plant

Of course, this current world is a gas chamber

Sulfur, sulfuric acid, sucks

With at least 140 pollutants identified

Foul-smelling odors to puke

And all this without any hyperbole

Because the all-comer having his bowl

And finally, everyone sticks to it

Even if most often, the hypocrisy, sovereign, takes off there

So it is with censorship

So it is with culture

Against all reality crying out garbage

With as a typical reprobate

Fire (1940 - 2020) late Pierre Guyotat

"Eden, Eden, Eden"; which was, and that is again

Without counting

All the manuscripts that were refused

Illustrious subversives unknown forever forgotten

Or looted, by reading committees

Who from all literary rejection make a jam

Because the author's account is too expensive

However, by all the great poets of the past, it was practiced

Indeed, without any network, without any certified chapel

Without any interpersonal skills, everywhere, of the repudiated!

Of the world and its business

All this under the control of various billionaire lobbies

Who are obviously the owners

That can not worry, no spit, no pamphleteer

Financiers and producers

From the cinema, from the television, as a horny pussy

In France and around the world

Financiers, producers

Science, theater, music,

Literature, poetry, a whole metric

And of course, any election, any politics

Capital is not Care Bears

Capital is speed, it's racing

It's the first that counts

Everything else is count

Everything else is a mishap

They have long been attacked

Conditions for survival

The conditions of the sub-life

We could, we can only deplore it

Almost none, place of life

Like "The cross of the four paths"

For devastated, abused adolescence

But she still is, however, in a foolish society

So Dolto, Freud, more humanized therapy

Education with less hatred and with more respect

Of the softer alternative to authoritarian education, it is true

In a mountainous Auvergne countryside, isolated

When sometimes something else is experienced

Even if it is not yet the panacea

From a whole biopsychosociologized entanglement

With randomized ultracrepidarianism

But it's all over the planet

As the late (1814 - 1876) Mikhaïl Bakounine would have said

Giant literally and figuratively, with its vitamin anarchy

That non-authority should celebrate!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"