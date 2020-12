Hormonothérapie biopsychosocioculturelle

Quarante mille kilomètres

De murs frontaliers sur la planète

Toute une façon d'être

L'espèce humaine est si bête

Une espèce si minoritaire

Face à d'autres espèces comme les insectes majoritaires

Environ 34600 en France

Environ 887500 dans le monde

Mais peut-être dix à cent fois plus

Chaque entomologiste y allant de son bonus

Plurivers, univers, du stellaire, nature réelle ou nature fictive

Toute une géométrie non commutative

Toute une géométrie commutative

Dans un monde présent sommé à l'alternative

Avec pour modération, soupape de sécurité limitative

Un garde-fou de compensation

De la compensation garde-fou

Alors

Qu'il y a de moins en moins de liberté

Liberté soumise aux lois du marché

Et il n'y a donc aucune liberté

Puisque tout, d'un façon l'autre, est déterminé

En de multiples causes associées

Le comprendre c'est donc cela la liberté

Afin, des divers et nombreux déterminismes, les utiliser

Une notion de liberté

Qui depuis longtemps, fut enterrée

Cela a déjà été

Il y a une cinquantaine d'années

Paris, j'étais allé manifester et défiler

Avec quelques milliers de personnes, en silence

Contre la censure, pour la liberté d'expression, contre la potence

Certes, beaucoup moins

Que pour l'enterrement de feu ( 1802 - 1885 ) Victor Hugo

Où il y eut deux millions de personnes

Certes, beaucoup moins

Pour feu l'anarchiste ( 1830 - 1905 ) Louise Michel

Où il y eut dans les rues, au moins, cent mille personnes !

Mais bien des gens

Formatés d'un temps, et dans l'inconsciemment

Préfèrent renoncer à toute liberté

Pour un peu plus de sécurité

Alors

Qu'à l'écart de plusieurs siècles, donc dans le passé

L'on pouvait à tout moment se faire trucider

Et comparativement

Et historiquement

La criminalité de sang est très fortement en baisse

C'est la petite délinquance qui est sans laisse

De petits larcins sans réelle gravité

Et à propos du sang de la criminalité

Sur cent personnes incriminées

Quatre vingt six pour cent

Sont des hommes

Quatorze pour cent

Sont des femmes

Encore de l'apprentissage

Encore du dressage

Les hormones de la culture

La culture des hormones

Comme l'expression des gènes devenant aphones

Quand c'est toujours l'environnement socioculturel qui téléphone

Car toute culture

Car toute niche environnementale

Frères, soeurs, parents, grands-parents, oncles, tantes

Tout un fatal qui y plante sa tente

Voilà qui nous tamponne

Voilà qui nous biberonne

Bien plus que les médias, l'école ou l'université

D'irrésistibles nichons d'irréfragabilité

Dont nous nous nourrissons jusqu'à l'ébriété !

Surgit maintenant et totalement

Toute une télésurveillance, tout un plan

Deux milliards d'euros de chiffre d'affaires

En France et par an, toute une mayonnaise policière

Il devrait y avoir des panneaux

Avec des slogans faussement rigolos

" TRAVAILLE, CONSOMME, ET FERME TA GUEULE "

Antienne de manifestation que j'entends encore

Dans ma caboche, jamais cela ne dort

Vendre sa viande et à propos de viande

Il faudrait arrêter d'en manger

Ou au pire, bien diminuer

Alors que tout le vivant a de la sensibilité

Très esbaudissant, alors

Ce mauvais sort sur tant d'espèces menacées

Et même pour certaines déjà éradiquées

Avec un sursis de temporalité

Le tigre sauvage

Mais c'est déjà d'un autre âge

Batraciens, tortues, le rhinocéros blanc

Fleurs, arbres, orangs-outangs

Chiroptères d'Europe, koalas, marsupiaux

Et tant d'autres comme les récifs coralliens

Avec maintenant du dégel

La Sibérie nous en prépare une belle

Des virus inconnus s'échappant

D'autres passés, d'autres temps

Notre système immunitaire y sera incompétent

Personne n'y sera préparé

Personne n'y sera vacciné

Et à moins d'autres façons de penser

Et à moins d'autres façons de se comporter

Et à moins d'autres façons de vivre

Mais déjà une minorité s'y livre

Pour de l'avenir possible, écrire le livre !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Forty thousand kilometers

Of border walls on the planet

A whole way of being

The human species is so dumb

Such a minority species

Faced with other species such as the majority insects

Around 34,600 in France

Around 887,500 worldwide

But maybe ten to a hundred times more

Each entomologist going there for his bonus

Pluriverse, universe, of the stellar, real nature or fictitious nature

A whole non-commutative geometry

A whole commutative geometry

In a present world summoned to the alternative

With moderation, limiting safety valve

A compensation safeguard

Guardrail compensation

So

That there is less and less freedom

Freedom subject to market laws

And so there is no freedom

Since everything, in one way or another, is determined

In multiple associated causes

To understand it is therefore freedom

In order to use the various and numerous determinisms

A notion of freedom

Who for a long time was buried

This has already been

About fifty years ago

Paris, I went to demonstrate and parade

With a few thousand people, in silence

Against censorship, for freedom of expression, against the gallows

Certainly much less

That for the fire burial (1802 - 1885) Victor Hugo

Where there were two million people

Certainly much less

For the late anarchist (1830 - 1905) Louise Michel

Where there were at least a hundred thousand people in the streets!

But many people

Formatted for a while, and unconsciously

Prefer to give up all freedom

For a little more security

So

That apart from several centuries, so in the past

We could be killed at any time

And comparatively

And historically

Blood crime is on the decline

It's petty crime that's off-leash

Small thefts without any real gravity

And about the blood of crime

Out of a hundred people

Eighty six percent

Are men

Fourteen percent

Are women

More learning

More dressage

Culture hormones

Cultivation of hormones

As the expression of genes becoming voiceless

When it's always the socio-cultural environment that calls

Because any culture

Because any environmental niche

Brothers, sisters, parents, grandparents, uncles, aunts

All a fatal who pitches his tent there

This is what stamps us

This is who feeds us

Much more than the media, school or university

Irresistible breasts of irrefragability

We feed on to drunkenness!

Arises now and totally

A whole remote monitoring, a whole plan

Two billion euros in turnover

In France and per year, a whole police mayonnaise

There should be signs

With deceptively funny slogans

"WORK, CONSUME, AND SHUT YOUR MOUTH"

Antiphon of manifestation that I still hear

In my noggin, it never sleeps

Sell ​​your meat and about meat

We should stop eating it

Or at worst, much decrease

While all living have sensitivity

Very breathtaking, then

This bad luck on so many endangered species

And even for some already eradicated

With a suspension of temporality

The wild tiger

But it's already from another age

Batrachians, turtles, the white rhinoceros

Flowers, trees, orangutans

European bats, koalas, marsupials

And so many others like coral reefs

Now with thaw

Siberia is preparing a beautiful one for us

Unknown viruses escaping

Other past, other times

Our immune system will be incompetent there

No one will be prepared for it

No one will be vaccinated there

And unless there are other ways of thinking

And unless there are other ways to behave

And unless there are other ways of living

But already a minority is engaged in it

For the possible future, write the book!

