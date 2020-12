Le morcellement d'unification

" Dans le nouveau monde numérisé à marche forcée, des tas de gens sont perdus. Pas seulement le demi-million de français qui vivent dans des zones dites " blanches ", où la grande fée Internet reste impuissante. Pas seulement les 6,7 millions qui ne se connectent jamais à la Toile, ceux qui n'ont pas de smartphone ( 27 pour cent des français ) ou d'ordinateur personnel ( 19 pour cent )... Mais tous ceux qui se sentent largués : un tiers de la population adulte, soit près de 20 millions de personnes ( c'est énorme ! ), s'avouent peu ou pas compétents face à un ordinateur. Il faut, a répété Edouard Philippe en octobre que cent pour cent des services publics soient sur Internet d'ici à 2022. De quoi faciliter un flicage unique pour un identifiant unique " !

Jean-Luc Porquet via " Le Canard enchaîné " ( 23 janvier 2019 )

Morcellement de l'unification

L'unification du morcellement

Le monde de l'anarchie

N'est pas l'anarchie du monde

Car tout y existe

Car tout y subsiste

Petit à petit

Tout va vers l'anarchie

L'égalité

La liberté

La fraternité

Si tout cela était vraiment appliqué

L'évolution des rapports sociaux

Naturisme, végétarisme, individualisme

Mais si tout anarchiste

Est aussi et forcément un individualiste

Tout individualiste

N'est pas, forcément, tant s'en faut, un anarchiste

Donc

Toute sexualité

De nos jours, plus ou moins, acceptée

Donc

Tout ce qui favorise l'humanité

Et qui s'oppose ainsi à l'inhumanité

Donc

Tous les petits progrès d'aujourd'hui

Qu'on le veuille ou pas sont de dame anarchie

Mais hélas

C'est revu et corrigé

Du capital, les faux as

Pour les besoins du capital, au tout délogé

Mais hélas

C'est récupéré ou ignoré, dévoyé

Pour les besoins du capital, au tout tronqué !

Donc

Tous les avantages acquis

Des luttes sociales et de l'anarchie

Le paradoxe de tout un passé

Pour l'humanité, c'est là qu'il faut s'en retourner

Quand tout nous oppresse

Quand tout est détresse

Aucune vraie liesse quand tout fait stress

Des manifestations

Que tout pouvoir déteste, ô infestation

Elles sont comme devenues interdites

Avec des armes dissuasives, inédites

Mais déjà

Le 19 août 1955, Jean Rigollet

Un ouvrier maçon de 24 ans, tombait

Sous le feu des CRS

Nouveaux SS, voilà

Nantes, une manifestation ouvrière

Comme souvent, de la répression policière

Une balle en pleine tête, Jean Rigollet, mort, s'effondrait

Toute époque se mélangeant, il est vrai

Ainsi

De mots masculins

Qui, selon le temps des mentalités, deviennent féminins

Ainsi

De mots féminins

Qui, selon le temps des mentalités, deviennent masculins

L'Histoire des mentalités

Les mentalités de l'Histoire

De ce monde empruntant à l'anarchie

Pour qu'il y ait un semblant de vie

De l'anarchie de tout vrai progrès social, l'anarchie féconde !

Et puis

23 milliards de tonnes, de quoi faire

De microorganismes intraterrestres

70 pour cent des microbes de la planète Terre

Parfois, s'adaptant, préfigurant l'extraterrestre

Jusqu'à moins 113 degrés centigrades

Aussi sidérant que l'hibernation de l'ours plantigrade

Et puis

Environ 387.000 espèces de coléoptères

Une espèce des insectes sur quatre, en notre géologique ère

Tout étant largement sous-estimé

Tant et tant d'espèces encore à trouver

Mais tout se mesure

De guerre en guerre

Et tout territoire est une démesure

Du territoire et de toute guerre

La guerre des territoires

Les territoires de la guerre

Un chez soi est aussi un territoire

Locataire ou propriétaire, on le fait savoir

Donc, la guerre de Corée ( 1950 - 1953 )

Et comme toujours par pays interposés

3 millions de personnes tuées

En trois ans, cela n'est pourtant pas, tant du passé

L'avenir du passé

Le passé de l'avenir

Mais une seule entité à définir

Déjà, les éboueurs de l'espace

Débris satellitaires, ne pas se voiler la face !

Robots harponnant

Tout satellite, d'un autre, trop se rapprochant

Comme environ 30.000 kilomètres heure autour de la Terre

Après les mondes en collision

Des satellites artificiels en collision

Du ciel à l'espace, tout se reliant

Le capital se spatialisant

De l'échange

De la surface

De la profondeur

De l'impactage

Mais des divers sols et des divers profits

Le capital devenant le mauvais sang de la vie !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"In the new digitalized world on the move, lots of people are lost. Not just the half a million French people who live in so-called" white "areas, where the great Internet fairy remains powerless. Not just the 6.7 million who never connect to the Web, those who do not have a smartphone (27 percent of French people) or a personal computer (19 percent) ... But all those who feel left behind: a third of the population adult, that is to say nearly 20 million people (it is enormous!), admit to themselves little or not competent vis-a-vis a computer. It is necessary, repeated Edouard Philippe in October that one hundred percent of the public services are on Internet of here in 2022. Enough to facilitate a single coping for a unique identifier "!

Jean-Luc Porquet via "Le Canard enchaîné" (January 23, 2019)

Fragment of unification

Unification of fragmentation

The world of anarchy

Is not the anarchy of the world

Because everything exists

Because everything remains there

Step by step

Everything is heading for anarchy

Legality

Freedom

Brotherhood

If all this was really applied

The evolution of social relations

Naturism, vegetarianism, individualism

But if any anarchist

Is also and necessarily an individualist

All individualistic

Is not, necessarily, far from it, an anarchist

Therefore

All sexuality

Nowadays, more or less, accepted

Therefore

Anything that favors humanity

And who thus opposes inhumanity

Therefore

All the little progress today

Whether we like it or not are lady anarchy

But unfortunately

It is reviewed and corrected

Capital, false aces

For the needs of the capital, at all dislodged

But unfortunately

It's recovered or ignored, misguided

For the needs of the capital, to the whole truncated!

Therefore

All the advantages acquired

Social struggles and anarchy

The paradox of a whole past

For humanity, this is where we have to turn back

When everything oppresses us

When all is distress

No real jubilation when everything is stressful

Demonstrations

That all power hates, oh infestation

They are as if they have become forbidden

With new deterrent weapons

But already

On August 19, 1955, Jean Rigollet

A 24-year-old bricklayer fell

Under CRS fire

New SS, that's it

Nantes, a workers' demonstration

As often, police repression

A bullet in the head, Jean Rigollet, dead, collapsed

All times blending together, it's true

So

Of masculine words

Who, depending on the time of mentalities, become feminine

So

Feminine words

Who, depending on the time of mentalities, become masculine

History of mentalities

Mentalities of History

Of this world borrowing from anarchy

So that there is some semblance of life

From the anarchy of all true social progress, fruitful anarchy!

And then

23 billion tonnes, enough to do

From intraterrestrial microorganisms

70 percent of microbes on planet Earth

Sometimes adapting, foreshadowing the alien

Up to minus 113 degrees centigrade

As astonishing as the hibernating plantigrade bear

And then

About 387,000 species of beetles

One in four insect species in our geological era

Everything being largely underestimated

So many and so many species still to be found

But everything is measured

From war to war

And all territory is excess

Of territory and all war

The territorial war

Territories of war

A home is also a territory

Tenant or owner, let it be known

So the Korean War (1950 - 1953)

And as always by interposed countries

3 million people killed

In three years, this is not, however, so much in the past

The future of the past

The past of the future

But only one entity to define

Already, the garbage collectors of space

Satellite debris, let's face it!

Harpooning robots

Any satellite, from another, too close

Like about 30,000 kilometers an hour around the earth

After the worlds collide

Artificial satellites colliding

From sky to space, everything connecting

Capital spatializing

From the exchange

From the surface

From the depth

Impact

But of various soils and various profits

Capital becoming the bad blood of life!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"