Aucun complot, stratégie gouvernante

Il y a plusieurs siècles

Dans les châteaux, il faisait froid

Cela ambiançait l'effroi

Murs en pierre

Qui furent vite couverts

D'abord de lambris

Puis de l'art avec de la tapisserie

Quand il s'agissait de se faire du chaud

Avec pour officier, souvent, la salle des bains et eaux

Et quand un noble, de la viande, mangeait

Quatre vingt kilogrammes par an

Un paysan, lui, de la barbaque, mangeait

Vingt kilogrammes par an

Taille, qualité de vie, le tout à l'avenant

Mais en ces temps

Des céréales pour soixante dix pour cent

Pour l'alimentation en général

Avec déjà

Petits châteaux de France

Deux à trois latrines par château

Avec déjà

Grands châteaux de France

Vingt à trente latrines par château

Pour les autres, l'on déféquait, souvent, dehors

Sans que cela soit considéré comme un mauvais sort

Moi aussi, je chie une incorrigible textualité en plein air

Quand l'étron se matérialise en des vers

Tout un idéel

Qui finit dans les poubelles

D'ailleurs, en Inde, toujours et encore

Huit cent millions de personnes chient dehors

Avec toute une culture de la misère

Et diverses castes pour seul repère !

Le fait fossile de toute culture

Le fait fossile de tout environnement

Environnement de la culture

La culture de l'environnement

Tout cela organisant ou pas l'expression des gènes

Idem pour les flux hormonaux qui s'y démènent

Testostérone de l'agressivité

Tout un mythe à dévoiler

Qui rimerait et c'est enthousiasmant

Donc, avec générosité, altruisme, c'est clouant

Au cours des âges du vivant

Et hormis toute culture, peu de changement

Ainsi

De l'homme du paléolithique supérieur

Et même parfois du paléolithique moyen ou inférieur

Une taille moyenne de 1,80 m, environ

Avec surtout de la nourriture carnée

Puis

Au néolithique, l'on rapetissa, et oui

Une taille moyenne de 1,60 m, environ

De la viande, des céréales, des végétaux

Mais souventes fois

Passé, présent, futur, il était une fois

Gens de petite taille, de moyenne taille, de grande taille

Sans qu'aucun document ne me raille

Mais cela n'est pas à une virgule près

Le vrai du faux, le faux du vrai

Surtout en science comme un fait exprès

De nos jours

Nous absorbons plus de calories

Que nous n'en dépensons, c'est ainsi

Dépense énergétique de 2500 calories par jour

Pour un homme

Dépense énergétique de 1900 calories par jour

Pour une femme

Avec le plus souvent, un excès de calories

Et ce malgré une activité physique, ô tragédie !

Quoique maintenant

Et l'on pourrait dire seulement

Deux millions de végétariennes

Et de végétariens en France,

Je suis de cette mouvance

Mais, un gros mais

Pas du caviar d'aubergine, pas de l'excellent mets

Car la plupart des produits végétariens consommés

Sont hyper-industrialisés

Sont hyper-transformés

Ce à presque quarante pour cent

En apport énergétique

Contre trente trois pour cent

Pour les produits omnivores consommés

Mais toutes les mentalités

Sont manipulées, dressées, formatées, et surtout contrôlées

De la servitude volontaire

Le virus de la peur ne pouvant qu'inhiber

La peur du virus ne pouvant que contaminer

Plus encore psychologiquement

Que physiquement

La richesse plus à l'abri que la pauvreté

Le système est à mettre au rebus

C'est par tous ses pores qu'il pue

Chaque jour, de faim, de soif, de maltraitance, des gens vont crever

Ce qui ne peut empêcher

Dans le monde et chaque année

Des fusées qui vont décoller

Avec des matériaux, qui sur des gens, parfois, vont retomber

Comme en Chine, où cela est déjà arrivé

Sur des habitations bien endommagées

Le monde entier est une incongruité

Tonitruant et fissa pour le féconder

Elle est aux ordres toute l'inhumanité

Et voici qu'arrive le tourisme spatial

Et elle arrive la pollution spatiale

Le secret des sources

Les sources du secret, en douce !

Du secret de Polichinelle

Qui peut ainsi voler sans ailes

De la fantaisie Roswell

3/4 juillet 1947

Cela fut bien narré par Fabrice Drouelle

En fait, les services secrets américains

Aux soucoupes volantes, faisant croire, des malins

Pour masquer la nature d'un ballon-sonde

Devant espionner une possible bombe A russe

Et qui s'écrasant

Un imprévisible accident

Devint, OVNI, en avant toute, sus

Ballon de la manipulation hilarante

Feu de tout bois pour la manipulation gouvernante

Et là, création d'une religion cultiste émergente

Aucun complot, c'est de la stratégie dominante !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Many centuries ago

In the castles it was cold

It surrounded the fear

Stone walls

Which were quickly covered

First of the paneling

Then art with tapestry

When it came to getting warm

With often the bathroom and water

And when a nobleman ate meat

Eighty kilograms per year

A peasant, he, from the barbaque, was eating

Twenty kilograms per year

Size, quality of life, all to match

But in these times

Cereals for seventy percent

For food in general

With already

Small castles of France

Two to three latrines per castle

With already

Great castles of France

Twenty to thirty latrines per castle

For the others, we often defecate outside

Without it being considered a bad luck

Me too, I shit an incorrigible outdoor textuality

When turd materializes in worms

Quite an ideal

That ends up in the trash

Besides, in India, always and again

Eight hundred million people shit outside

With a whole culture of misery

And various castes for only reference!

The fossil fact of all culture

The fossil fact of any environment

Culture environment

Environmental culture

All this organizing or not the expression of genes

Ditto for the hormonal flows that are struggling there

Aggression testosterone

A whole myth to unveil

Which rhymes and it's exciting

So with generosity, altruism, it's nailing

Throughout the ages

And apart from any culture, little change

So

From Upper Paleolithic Man

And sometimes even from the Middle or Lower Paleolithic

An average height of 1.80 m, approximately

With mostly meat food

Then

In the Neolithic, we shrank, and yes

An average height of 1.60 m, approximately

Meat, cereals, vegetables

But often times

Past, present, future, once upon a time

Small, medium, tall people

Without any document mocking me

But that's not to a comma

The true from the false, the false from the true

Especially in science as a matter of course

Nowadays

We take in more calories

That we don't spend, that's how

Energy expenditure of 2,500 calories per day

For a man

Energy expenditure of 1900 calories per day

For a woman

Most often, an excess of calories

And this despite physical activity, oh tragedy!

Although now

And one could only say

Two million vegetarians

And vegetarians in France,

I am from this movement

But, a big but

No eggplant caviar, no great food

Because most of the vegetarian products consumed

Are hyper-industrialized

Are hyper-transformed

This at almost forty percent

In energy supply

Against thirty three percent

For omnivorous products consumed

But all the mentalities

Are handled, erected, formatted, and above all controlled

Of voluntary servitude

The virus of fear can only inhibit

The fear of the virus can only contaminate

Even more psychologically

That physically

Wealth more secure than poverty

The system is to be scrapped

It stinks through all his pores

Every day, of hunger, thirst, abuse, people will die

What cannot prevent

Around the world and every year

Rockets that will take off

With materials, which on people, sometimes, will fall

Like in China, where it has already happened

On well damaged homes

The whole world is an incongruity

Thunderous and fissa to fertilize it

She is in command of all inhumanity

And here comes space tourism

And there comes space pollution

The secret of the sources

The sources of secrecy, on the sly!

Open secret

Who can fly without wings

From the Roswell fantasy

3/4 July 1947

This was well narrated by Fabrice Drouelle

In fact, the American Secret Service

With flying saucers, making believe, clever ones

To hide the nature of a weather balloon

Having to spy on a possible Russian A-bomb

And which crashing down

An unforeseeable accident

Became, UFO, ahead, known

Hilarious manipulation balloon

All wood fire for housekeeper manipulation

And there, creation of an emerging cultist religion

No conspiracy, it's dominant strategy!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"