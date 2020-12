Stéréotypie éducastrationnelle

30 avril 1945

Hitler se suicide

Mais, Staline, au mensonge jamais timide

Soutiendra, via le SMERSH, le contraire

Pas esbaudissant, car tout mensonge est contre-révolutionnaire

Car, l'on put identifier avec certitude

Sa dentition, dents en or, mais bouche en platitude

Par feu Kate Heusermann, l'assistante dentaire de feu Hitler

Pour l'avoir prouvé, elle fit dix ans d'hiver

Sibérie, un secret d'Etat

La falsification stalinienne, voilà

Ma prose didactique

Que l'on me pardonne, c'est comme un tic

Donc

Encore une origine

Du complotisme que je débine

La vie devrait être

Autre façon d'être

Comme le film de 1971, yougoslave

De feu ( 1932 - 2019 ) Dusan Makavejev, "Les mystères de l'organisme "

Sur W.R Wilhelm Reich, doux sexualisme

Ou de Boris Mitic, autre slave

L'éloge du rien

300 images, 70 pays, voix d'Iggy Pop, très bien

Dizaines de chefs opérateurs, huit ans, du rien très plein

Car avec l'autosuffisance du capitalisme

Enfantant une sorte d'érémitisme

Le paradoxe de la société du solécisme

De la superposition de charge

Dans des milieux différents

Contamination émotionnelle

Charge mentale, charge sociale

Accumulation, chevauchement, charge environnementale !

Tout s'inscrivant dans toute éducation

Stéréotypie de l'éducation

L'éducation de la stéréotypie

L'inscription dans la vie

La vie dans l'inscription

Se traduisant dans le quotidien

Du ménage, du travail, du loisir, du pain

Et la moitié d'une heure de repos

En plus pour l'homme, que pour la femme, au moins

La femme ménagère, éducation maison

Certes, cela n'est plus, tant mieux, une généralisation

Avec, pour une fois, un peu d'optimisme

Une goutte d'eau dans le pessimisme

Car

Beaucoup d'enfants

Qui font les philosophes, qui font les savants

Avec beaucoup moins de décevant

Si on leur permet ce moment

Sont de loin, les plus pertinents

Sont même pour un monde sans argent

Tout de suite, à l'essentiel, allant

La mort, la vie

Les guerres, les conflits

Et si les gens pensaient différemment

Tout cela s'annihilerait, évidemment

Certes, si les enfants savaient

Pour l'harmonie universelle, donc, l'anarchie, ils seraient

Mais éduqués sans autorité, forcément

Autre apprentissage, pour faire autrement !

Savoir

Que nous étions des méduses

Voilà bien qui nous méduse

Des ancêtres bien scotomisés

D'il y a environ deux milliards d'années

Savoir

Que les guêpes ont inventé le papier

L'espèce humaine, de la nature, sut tout copier

La planète Terre qui fut une boule de feu

La planète Terre qui fut une boule de glace

Et maintenant, du système solaire, le palace

Jeunes ou vieux

Voilà bien tout ce qui nous dépasse

De notre temps spectaculaire

Et à tout moment, pouvant s'anéantir, crépusculaire

Tout ce qui paraît dans ce monde

S'en repaissant comme des sondes

Toute célébrité

Toute notoriété

Y a sa part de complicité

Ce monde s'alimentant de toute fausse criticité

Seulement l'anonymat pour y échapper

Incognito, ou en-dehors, comme l'anarchiste, feu ( 1864 - 1930 ) Zo d'Axa

Pour ne pas s'y enliser

Et au cas par cas

Donc

Ni de près, ni de loin, comme par procuration

Se tenir à l'écart de toute infestation

Prête à bondir pour toute fausse révolution

Du coup d'Etat, du changement de régime

Déprime de la raison, toute misère en prime

Alors, que

2,100 milliards d'années, Gabon, Franceville

Organismes multicellulaires, la vie qui pille

Et non pas, les édiacariens, il y a environ 600 millions d'années

Toute connaissance, sans cesse, à réviser

Apparition

Extinction

Réapparition

Ré-extinction

Réapparition

Et finalement comme une synchronisation

D'un niveau d'organisation l'autre, du vivant, la véritable équation !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

April 30, 1945

Hitler commits suicide

But, Stalin, never shy of lying

Will support, via SMERSH, the opposite

Not dazzling, because any lie is counter-revolutionary

Because we could identify with certainty

His teeth, golden teeth, but flat mouth

By the late Kate Heusermann, dental assistant to the late Hitler

For having proved it, she made ten years of winter

Siberia, a state secret

Stalinist forgery, that's it

My didactic prose

Forgive me, it's like a tic

Therefore

Another origin

Of the conspiracy that I disbelieve

Life should be

Other way of being

Like the 1971 film, Yugoslav

De feu (1932 - 2019) Dusan Makavejev, "The mysteries of the organism"

On W.R Wilhelm Reich, gentle sexualism

Or Boris Mitic, another Slavic

In praise of nothing

300 images, 70 countries, voice of Iggy Pop, very good

Dozens of cinematographers, eight years old, nothing very full

Because with the self-sufficiency of capitalism

Giving birth to a kind of hermitism

The paradox of the society of solecism

Of charge superposition

In different environments

Emotional contamination

Mental load, social load

Accumulation, overlap, environmental load!

Everything in any education

Stereotypy of education

The education of stereotypy

The inscription in life

Life in the inscription

Translating into everyday life

Household, work, leisure, bread

And half an hour of rest

In addition for the man, than for the woman, at least

The housewife, home education

Of course, this is no longer, so much the better, a generalization

With, for once, a little optimism

A drop of water in pessimism

Because

Many children

Who make philosophers, who make scientists

With much less disappointing

If we allow them this moment

Are by far the most relevant

Are even for a world without money

Right away, to the point, going

Death, life

Wars, conflicts

What if people thought differently

All this would be annihilated, obviously

Certainly if the children knew

For universal harmony, therefore, anarchy, they would be

But educated without authority, necessarily

Another learning, to do differently!

Know

That we were jellyfish

This is what jokes us

Well-scotomized ancestors

About two billion years ago

Know

That wasps invented paper

The human species, from nature, knew how to copy everything

The planet Earth which was a ball of fire

The planet Earth which was a ball of ice

And now, from the solar system, the palace

Young or old

This is all that is beyond us

Of our spectacular time

And at any time, being able to wipe out, twilight

All that appears in this world

Feasting on each other like probes

Any celebrity

Any notoriety

There is its share of complicity

This world feeding on all false criticality

Only anonymity to escape it

Incognito, or outside, like the anarchist, late (1864 - 1930) Zo d'Axa

So as not to get stuck in it

And case by case

Therefore

Neither near nor far, as if by proxy

Keep away from any infestation

Ready to pounce for any fake revolution

Of the coup d'etat, of the regime change

Depressed by reason, all misery as a bonus

While

2.100 billion years ago, Gabon, Franceville

Multicellular organisms, life that loots

And no, the Ediacarians, about 600 million years ago

All knowledge, constantly, to revise

Appearance

Extinction

Recurrence

Re-extinction

Recurrence

And finally like a synchronization

From one level of organization to another, in life, the real equation!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"