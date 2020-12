Les tutelles du genre humain

Deuxième guerre mondiale

L'inévitable guerre du capital

En France

Il y eut environ 300.000 personnes

Qui surent ou qui purent résister

Il y eut environ

Cent mille arrestations

ll y eut environ

Trente mille personnes arrêtées

Torturées, tuées

Mais avec des spécialistes de l'Histoire

Versions différentes, chiffres variant, qui croire ?

Faire la part des choses avant de tout boire

Car avec la sélection par le pire

Toute hiérarchie se crée un empire

Avec en haut de toute échelle

De l'arriviste, de la crétinerie, du cruel

Tout ce qui nous invalide

Tout ce qui nous impavide

Quand le système du capital

Ne peut-être ni écologique ni social

Et

Ce qui n'est pas écologique

N'est pas social

Et ce qui n'est pas social

N'est pas écologique

Tout ayant été fractalement dissocié

Alors que tout est fractalement unifié !

Avec l'économie des profits colossaux

Profits qui atomisent les hôpitaux comme les liens sociaux

Des pesticides

Qui sont à toute compréhension des neuronicides

Et avec vingt pour cent des pesticides mondiaux

En ce domaine, le Brésil est une fermentation acide

Mais contre toute une industrialisation

Qui peut découler aussi de toute une surpopulation

Certes, il s'agit aussi d'une mauvaise répartition

Industrialisation

De l'élevage à toute consommation

Là aussi

Contre ce savoir-faire nazi

Avec un début de résilience

Avec un début de résistance

Agroforesterie biologique

Aquaponie biologique

Et bien d'autres imageries

Contre toute une industrie de la mort

Produisant des poisons pour les corps

Animaux humains

Animaux non-humains

Tout ce que nous mangeons

Alimentant toutes les pollutions

Par tout ce que nous achetons et consommons

Avec surtout une impuissante contestation

Renforçant tout ce que nous contestons

Avec toute une sélection par le pire

De nouveaux prophètes

Nouvelle récupération moins bête

Sachant toujours quoi faire ou quoi dire

Dominantes et dominants

Qui sont aussi dans tout gouvernement

Avec toute une abdication pour les élire !

Et même avec le vote de sororité

Cela n'a pas absolument changé

Il faut dire que pendant longtemps

La femme fut sous tutelle, quotidiennement

De la famille au mari

Pour, donc, toutes les choses de la vie

Sauf pour les courtisanes de jadis

Vilipendées, mais indépendantes, les miss

Il en reste des traces, ainsi

Et dans bien des pays, il en va encore ainsi

Mais...

Toute activité est la pucelle du travail

Qui est du travail sa tutelle

La plus efficace des polices

La plus efficace des malices

Ou bien, des cas de rareté

Surtout, c'est mis de côté

De feu ( 1815 - 1852 ) feu Ada Byron

Comtesse Ada King de Lovelace, aux visions saines

Analyste, codeuse, mathématicienne

Mais, hélas, il n'y a pas de virus de la pensée

Car tout s'apprend, car tout peut se mémoriser

De même les virus du passé, archivés

De Sibérie, quand tout va dégeler

Aucun système immunitaire n'y étant préparé

D'anciens virus inconnus

Comme de nouveaux virus nus

Avec rien en commun

Avec tout en commun

Du souvenir de mai 1968, si l'on se souvient

En version grecque ou en version latine

Et toute une récupération en version des latrines

Car

Que pouvait avoir en commun

Ou trop de tout, ou trop de rien

Une gauche germanopratine

Avec une gauche ouvrière des usines

Quand elles sont les mêmes illusions

Qui achoppent sur de fausses révolutions !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

World War II

The inevitable war of capital

In France

There were about 300,000 people

Who knew or who could resist

There was about

One hundred thousand arrests

there was about

Thirty thousand people arrested

Tortured, killed

But with specialists in history

Different versions, varying numbers, who to believe?

Sort out things before drinking everything

Because with the selection by the worst

Every hierarchy creates an empire

With at the top of any ladder

Of the upstart, of the cretinerie, of the cruel

All that invalidates us

All that we fearlessly

When the capital system

Maybe neither ecological nor social

And

What is not ecological

Is not social

And what is not social

Is not ecological

Everything having been fractally dissociated

While everything is fractally unified!

With the economy of colossal profits

Profits that atomize hospitals like social ties

Pesticides

Who are neuronics to any understanding

And with twenty percent of the world's pesticides

In this area, Brazil is an acid fermentation

But against all industrialization

Which can also result from a whole overpopulation

Of course, this is also a bad distribution

Industrialization

From breeding to all consumption

There too

Against this Nazi know-how

With a beginning of resilience

With the start of resistance

Organic agroforestry

Biological aquaponics

And many other imagery

Against a whole industry of death

Producing poisons for the body

Human animals

Non-human animals

All we eat

Feeding all pollution

By everything we buy and consume

Above all, with a powerless protest

Reinforcing all that we dispute

With a whole selection by the worst

New prophets

New recovery less stupid

Always knowing what to do or what to say

Dominants and Dominants

Who are also in any government

With a whole abdication to elect them!

And even with the sorority vote

It hasn't absolutely changed

It must be said that for a long time

The woman was under guardianship, daily

From family to husband

For, therefore, all the things in life

Except for the courtesans of old

Vilified, but independent, the misses

There are traces of it, so

And in many countries it is still so

But...

All activity is the virgin of work

Who is his guardianship of work

The most efficient font

The most effective of tricks

Or, cases of rarity

Above all, it's put aside

De feu (1815 - 1852) late Ada Byron

Countess Ada King of Lovelace, with healthy visions

Analyst, coder, mathematician

But, alas, there is no thought virus

Because everything can be learned, because everything can be memorized

Likewise the viruses of the past, archived

From Siberia, when everything thaws

No immune system prepared for it

Old unknown viruses

Like new naked viruses

With nothing in common

With everything in common

From the memory of May 1968, if we remember

In Greek or Latin version

And a whole recovery in the latrine version

Because

What could have in common

Or too much of everything, or too much of nothing

A left germanopratin

With a factory workers left

When they are the same illusions

Who stumble on false revolutions!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"