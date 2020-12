Panem et circenses ( Du pain et des jeux )

Rome, an 90, de notre ère

Quand l'on déféquait

Là, où on le pouvait

Pour les pauvres, en plein air

Un million de personnes

Du jamais vu, cela étonne

Jusqu'à Londres, au dix-neuvième siècle

Donc, le Maximus Circus

De nos jours, tout est minus

Des latrines sous les tribunes

Besoins naturels faisant cause commune

Mais, cependant, une personne sur 3 ou 4 était esclave

De l'époque, les rares affranchis le savent

Toujours de la Rome antique

Du pain, des jeux

De plus en plus de jeux

De moins en moins de pain

1500 sesterces par an, gagnait le romain

Et déjà des hooligans

Circus Maximus, 150.000 fans

Des auriges fameux, comme feu Scorpius

Conducteur de char, 2048 victoires, une vie de bonus

Dix ans de carrière, puis il mordit la poussière

Peu lui importait, il savait qu'il n'était que poussière !

D'hier à aujourd'hui

D'un fonctionnement l'autre, tout se reproduit

Des tablettes d'exécration

Des tablettes de malédiction

Ce sont maintenant des manifestations

La vie se plaît de toute transformation

L'esclavage change de nom

Sachant se déguiser, de toutes façons

Et encore, et toujours

Des humiliés, des exploités, des offensés

Des frustrés, des refoulés, des gâchés

Des torturés, des sacrifiés, des tués

Des oubliés, des violés, des ignorés

De l'exterminé

De tous les sexes, de tous les âges

Une seule et même cage

Pleine est sa cour

Certes, le décor change

Le rideau tombe, la misère, attend son nouveau lange

Et finalement

Il y a toujours plus d'homos pas sexuels

Des homospassexuels

Que d'homosexuels

Et finalement

Il y a toujours plus d'hétéros pas sexuels

Que d'hétérosexuels

Car, avec qui ? Où ça ? Quand ?

Peu de lieux où se rencontrer, c'est navrant

Ou alors, du fantasme tarifé

Du ghetto et de la sexualité prostituée

Et finalement

Les vieux et les vieilles

Sont surtout vieux et vieilles

De n'avoir plus aucune jeunesse dans leurs têtes

Voilà, qui est bien bête

Mais plus l'on vieillit

Plus l'on sait la répétition des guerres et des conflits

Entre les individus et entre les pays !

Ainsi

1789, auprès du roi, un cahier des doléances

Le peuple, comme maudit, éternelle souffrance

Ainsi

1793

Un référendum d'initiative citoyenne

Toute revendication comme doyenne

L'Histoire voulant tenir sa moyenne

Car

Rien ne fut jamais véritablement mis bas

Tout faire à moitié se recommençant, c'est bien cela

Aucun roi, aucun régime, aucun gouvernement

Aucune autorité, aucun despotisme, aucun tyran

Et peu nous chaut en ce cas

1687

De l'état civil pour les protestantes et les protestants

Le seul truc vraiment nouveau

C'est le dérèglement climatique faisant ses rots

2050

L'Arctique, libre d'eau

En plus, deux mètres d'eau, en niveau

Car déjà

10.000 tonnes de glace

Devenant de l'eau liquide, nouvelle trace

Ce à chaque seconde

L'Arctique, au tout, inonde

Tout étant forcément

De par tous les gens

De par tous les temps

Syncrétique

Rien ne pouvant y échapper

Du local à toute globalité

Dans la broyeuse de la critique !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Rome, year 90, CE

When we defecate

There where we could

For the poor, in the open air

A million people

Unheard of, it surprises

To London in the nineteenth century

So the Maximus Circus

Nowadays everything is minimal

Latrines under the stands

Natural needs in common cause

But, however, one in three or four was a slave

At the time, the few freed people know it

Still from ancient Rome

Bread, games

More and more games

Less and less bread

1500 sesterces per year, earned the Roman

And already hooligans

Circus Maximus, 150,000 fans

Famous charioteers, like the late Scorpius

Tank driver, 2048 wins, one bonus life

Ten year career, then he bit the dust

He didn't care, he knew he was just dust!

From yesterday to today

From one operation to another, everything reproduces

Tablets of execration

Curse tablets

These are now demonstrations

Life takes pleasure in any transformation

Slavery changes its name

Knowing how to dress up anyway

And again and again

The humiliated, the exploited, the offended

The frustrated, the repressed, the wasted

Tortured, sacrificed, killed

Forgotten, raped, ignored

Of the exterminated

Of all sexes, of all ages

One and the same cage

Full is his heart

Of course, the scenery changes

The curtain falls, misery awaits its new diaper

And finally

There are always more non-sexual homosexuals

Homospassexuals

That homosexuals

And finally

There are always more non-sexual straight people

That heterosexuals

Because, with whom? Where ? When?

Few places to meet, it's heartbreaking

Or else, a paid fantasy

Of the ghetto and prostitute sexuality

And finally

The old and the old

Are mostly old and old

To have no more youth in their heads

Here it is, which is very stupid

But the older we get

The more we know about the repetition of wars and conflicts

Between individuals and between countries!

So

1789, with the king, a book of grievances

The people, as cursed, eternal suffering

So

1793

A citizens' initiative referendum

Any claim as dean

History wanting to keep its average

Because

Nothing was ever truly put down

Doing everything halfway starting over again, that's it

No king, no regime, no government

No authority, no despotism, no tyrant

And little matter to us in this case

1687

Civil status for Protestants

The only really new thing

It's climate change burping

2050

The arctic, free of water

In addition, two meters of water, in level

Because already

10,000 tons of ice

Becoming liquid water, new trace

This every second

The arctic, at all, is flooding

Everything being necessarily

From all the people

In all weather

Syncretic

Nothing can escape it

From local to global

In the grinder of criticism!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"