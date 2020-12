Paraphysique de l'économisme terroriste

" En France, comme à l'international, le suicide demeure la deuxième cause de décès parmi les jeunes de 15 - 24 ans après les accidents de la circulation. "

Santé Publique France

Et oui, en 2017

Cela n'est pas moi qui le dit

7,2 pour cent des françaises et des français

Âgés de 18 à 75 ans, ce sont d'inextricables faits

Ont tenté de mettre fin à leurs jours

Trois millions de personnes, la misère fait son tour

Raisons familiales

Raisons sentimentales

Raisons professionnelles

Raisons financières

Raisons de santé

Mais l'ordre peut changer

La vie marchande

Est tellement dégueulasse

Le spectacle du monde techno-industriel

Est si schlass

Ainsi, toujours en France

Les quarante plus grandes entreprises

Sur tout un pays, véritable emprise

Versant 57,4 milliards d'euros

Pour leurs actionnaires

C'est-y pas beau

Jamais d'armistice

De l'économie marchande de tous les vices

Comme

21 juin 1940

17h30, tic tac, heure humiliante

22 juin 1940

18h36, tic tac, heure déterminante

Clairière de Rethondes

Forêt de Compiègne, tout un monde

Orchestration du wagnérisme politique

France Allemagne, accord sans critique

Donc, 22 juin 1940, 18h36

Armistice

Tout fut enregistré

Tout fut hitlérisé

23 juin 1940

Armistice

Avec l'Italie, de l'Allemagne, fascisme allié

Cela fut d'autant plus apprécié

Que par la maladie, feu Hitler, se savait condamné

Ce, à partir de 1938

Puis

1.800.000 soldats français en prisonniers

Puis

En comparant au taux en vigueur aujourd'hui

160 millions d'euros par jour

Oui, par jour

De l'indemnité d'occupation

Pour les allemands, effarant, non ?!

L'armistice

Comme élixir de guerre, plus que de paix, infâme calice

Certes

Tout a été dit

Mais je le dis aussi

J'ai le droit de le dire aussi

Tu as le droit de le dire aussi

Certes

Tout a été pensé

Mais je le pense aussi

J'ai le droit de le penser aussi

Tu as le droit de le penser aussi

Certes

Tout a été fait

Mais je le fais aussi

J'ai le droit de le faire aussi

Tu as le droit de le faire aussi

Certes

Tout a été écrit

Mais je l'écris aussi

J'ai le droit de l'écrire aussi

Tu as le droit de l'écrire aussi

Pourquoi suis-je moi

Plutôt qu'un autre ?

Plutôt qu'une autre ?

Pourquoi

Es-tu toi

Plutôt que moi

Plutôt qu'un autre ?

Plutôt qu'une autre ?

Des uns, des unes, des autres

Tous et toutes, malgré soi, les autres !

Dans le même temps

La recherche des savants

LHC à haute luminosité

2026, encore plus de protons collisionnés

LHC de petite luminosité

Reprise en 2021, il est réparé, sera amélioré

Des observatoires de collisions

Il va, il vient, le nucléon

Des accélérateurs de découvertes

Du même temps, l'économie de guerre, et ses éprouvettes

Des particules de supersymétrie

Ou autre, mais au service de l'économie

Et à la fin, qui gagne ? C'est la tyrannie

Car, tout la sert

Car, tout lui sert

De toute science, de toute philosophie

La responsabilité morale du savant

Dans

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

La responsabilité morale du philosophe

Dans

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Et la responsabilité morale

Dans un monde parfaitement immoral

De toute citoyenne, de tout citoyen

Même si l'évolution est amorale

Même si la nature est amorale

Dans tout ce qui se fait ou se défait

De tout ce qui se passe, de tous les faits !

L'économie du monde

Le monde de l'économie

Plus dangereux encore que l'économicisme

Que même le volcanisme

De l'effet de serre, aussi

Tout comme l'économie

Mais là, au moins 13 fois plus de gens, aussi

Les volcans, 600 millions de personnes, on l'oublie souvent

Habitant à proximité de volcans

Du volcanisme intensif

Du volcanisme éruptif

Volcanisme ayant influencé

Toujours influençant

La fertilité des sols

Et toute dictature jamais molle

Donc

L'économie du monde

La politique du monde

La psychologie du monde

1500 volcans actifs sur la planète

Cependant, moins dangereux, que la politique, si bête

Avec des tas et des tas

De volcans sous-marins, la terreur du ça

Certes

Aussi sur Encelade, Io, et d'autres astres

Et je laisse pour compte, d'autres cadastres !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"In France, as internationally, suicide remains the second leading cause of death among young people aged 15 to 24 after traffic accidents "

Public Health France

And yes, in 2017

It is not me who says it

7.2 percent of French and French

Aged 18 to 75, these are inextricable facts

Have tried to end their life

Three million people, misery takes its turn

Family reasons

Sentimental reasons

Professional reasons

Financial reasons

Health reasons

But the order can change

Merchant life

Is so disgusting

The spectacle of the techno-industrial world

Is so schlass

So, still in France

The forty largest companies

Over a whole country, real hold

Paying 57.4 billion euros

For their shareholders

Isn't it beautiful

Never an armistice

Of the commodity economy of all vices

As

June 21, 1940

5:30 p.m., tick tock, humiliating hour

June 22, 1940

18:36, tick tock, determining time

Rethondes Glade

Compiègne Forest, a whole world

Orchestration of political Wagnerism

France Germany, agreement without criticism

So, June 22, 1940, 6:36 p.m.

Armistice

Everything was recorded

Everything was hitlerized

June 23, 1940

Armistice

With Italy, Germany, allied fascism

This was all the more appreciated

That by disease, the late Hitler, knew he was doomed

This, from 1938

Then

1,800,000 French soldiers as prisoners

Then

By comparing to the rate in effect today

160 million euros per day

Yes, per day

Occupancy allowance

For the Germans, scary, right ?!

The armistice

As an elixir of war, more than peace, infamous chalice

Certainly

everything was said

But I say it too

I have the right to say it too

You have the right to say it too

Certainly

Everything has been thought of

But I think so too

I have the right to think so too

You have the right to think so too

Certainly

Everything has been done

But i do too

I have the right to do it too

You have the right to do it too

Certainly

Everything has been written

But I write it too

I have the right to write it too

You have the right to write it too

Why am i me

Rather than another?

Rather than another?

Why

Are you you

Rather than me

Rather than another?

Rather than another?

Some, some, some other

Everyone, despite themselves, the others!

At the same time

The research of scientists

High luminosity LHC

2026, even more protons collided

Small luminosity LHC

Resumed in 2021, it is repaired, will be improved

Collision observatories

It goes, it comes, the nucleon

Discovery accelerators

At the same time, the war economy, and its test tubes

Supersymmetry particles

Or other, but at the service of the economy

And in the end, who wins? It's tyranny

Because everything serves her

Because everything serves him

Of all science, of all philosophy

The moral responsibility of the scientist

In

The spectacular techno-industrial merchant society

The moral responsibility of the philosopher

In

The spectacular techno-industrial merchant society

And moral responsibility

In a perfectly immoral world

Of any citizen, of any citizen

Even if the evolution is amoral

Even though nature is amoral

In everything that is done or undone

All that is happening, all the facts!

World economy

The world of economics

Even more dangerous than economicism

That even volcanism

The greenhouse effect, too

Just like the economy

But there, at least 13 times more people, too

Volcanoes, 600 million people, we often forget

Living near volcanoes

Intensive volcanism

Eruptive volcanism

Volcanism having influenced

Always influencing

Soil fertility

And any dictatorship ever soft

So

World economy

World politics

The psychology of the world

1,500 active volcanoes on the planet

However, less dangerous, than politics, so stupid

With lots and lots

Of underwater volcanoes, the terror of it

Certainly

Also on Enceladus, Io, and other stars

And I leave behind, other cadastres!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"